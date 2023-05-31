Обзор SVEN E-292M. Проводные внутриканальные наушники

На фоне роста популярности и распространения беспроводных наушников модели с проводным подключением остаются актуальными и предлагают ряд преимуществ. Среди них возможность длительного ношения, без необходимости решения вопроса зарядки, отсутствие задержек при воспроизведении звука, ну и конечно, стоимость они дешевле, чем аналогичные модели с аккумулятором и модулем Bluetooth. SVEN E-292M при ценнике в 700 рублей предлагают встроенный микрофон и пульт управления.

Внешний вид

Компактная коробка с окошком на внутренней стороне. Наушники зафиксированы на прозрачной подложке из пластика. В комплект входят две пары силиконовых амбушюров.

Внешний вид

Компактные чашки, каплевидной формы, выполненные из пластика с софт-тач покрытием. На внешней их стороне есть декоративное углубление.

На ножке динамика зафиксированы силиконовые амбушюры. Владелец сможет выбрать между тремя комплектными парами, подобрав плотное прилегание.

Корпус наушников очень легкий. SVEN E-292M одетыми не ощущаются в ушах, длительное их ношение не вызывает дискомфорта.

Все органы управления на пульт, зафиксированный на кабеле. Тут регуляторы громкости и кнопка ответа на входящий вызов. Здесь же встроенный микрофон.

Тесты

Кабель длиной 1.2 метра. Ярко-красная оплетка и коннектор с углом в 45 градусов.Наушники универсальные, совместимы с различными типами устройств. Помимо смартфона и планшета, мы также их использовали с геймпадом Sony DualSense. Кабель плотный, длина даст возможность провести его скрытно под одеждой. Проблем с запутыванием замечено не было.

За звук тут отвечают 10 мм излучатели с частотным диапазоном от 20 до 20 000 Гц. Верхние частоты преобладают, басы выражены слабо. Оптимально для прослушивания разговорной речи, подкастов и аудиокниг. Музыку и фильмы в них также можно будет просмотреть.

В гарнитуре вполне можно провести рабочий день, а размещенный в них микрофон позволит ответить на входящий вызов или пообщаться в мессенджерах.

Итоги

SVEN E-292M – внутриканальные наушники с проводным подключением. Микрофон, ярко-красная оплетка кабеля, микрофон, легкий вес.