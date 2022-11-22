Обзор SVEN E-702BT. Недорогие TWS-наушники…

Изучаемые сегодня наушники SVEN E-702BT относятся к недорогому ценовому сегменту. Они выполнены в формате внутриканальных TWS, сопровождаются футляром с разъемом USB-C, используют для соединения Bluetooth 5.0, поддерживают сенсорное управление и оснащены 10 мм излучателями.

Комплектация

Средняя их стоимость, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет, составляет 1190 рублей.Комплект включает зарядный футляр, пару наушников, две дополнительные пары амбушюров, USB-C кабель, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона с изображением и данными по ключевым особенностям.

SVEN E-702BT обзор

Внешний вид

Корпус выполнен из черного пластика с глянцевым покрытием. Это классические внутриканальные наушники с вытянутой ножкой.

Собраны хорошо, явных огрехов не наблюдается. Они легкие, вес не превышает 30 граммов.

В нижней части ножки хромированная окантовка. Микрофон есть на каждом из наушников.

На внешней части корпуса у SVEN E-702BT расположена сенсорная зона управления. Можно принимать входящий вызов, ставить воспроизведение на паузу и продолжать воспроизведение, вызывать голосовой помощник, переключать треки, но без управления громкостью.

Чашки каплевидной формы, есть ножка динамика с устанавливаемыми силиконовыми амбушюрами. В комплекте идут три пары с разными габаритами, позволяя подобрать оптимальное прилегание.

Зарядный футляр в цвет гарнитуры, но его отличает текстура. Здесь вместо глянца более практичная матовая. Внутри него наушники фиксируются магнитным замком.

На лицевой его стороне логотип бренда, ниже четыре светодиодных индикатора, отображающих заряд. Зарядка проходит через разъем USB-C в основании. В комплекте идет соответствующий кабель.

Тесты

SVEN E-702BT для соединения используют модуль Bluetooth 5.0 с кодеком SBC. В ходе тестов использовали их со смартфоном Pixel 7 Pro и планшетом iPad Air 4. За время эксплуатации не сталкивались с проблемами связи и передачи звука.

Установленные здесь динамики диаметром 10 мм выдают частотный диапазон от 20 до 20000 Гц. По личной оценке, в воспроизведении идет заметное смещение на средние частоты. Басы выражены слабо. Оптимально данные наушники подходят для прослушивания подкастов, аудиокниг и просмотра роликов на Youtube.

При выставленной на средний уровень громкости встроенного аккумулятора хватало в среднем на 2.5 часа. Комплектный зарядный футляр даст провести два полных цикла восстановления.

Тест микрофона SVEN E-702BT

Итоги

В плане эргономики и посадки все хорошо. В ушах сидят плотно, при ходьбе из ушей не выпадают. При ношении дают пассивную звукоизоляцию.SVEN E-702BT – недорогие TWS-наушники с сенсорным управлением, крупными 10 мм драйверами, умеренными показателями автономной работы и актуальным разъемом USB-C для проведения зарядки. К минусам отнесем отсутствие возможности управления громкостью через встроенный элемент управления.