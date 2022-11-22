Обзор SVEN E-702BT. Недорогие TWS-наушники

Изучаемые сегодня наушники SVEN E-702BT относятся к недорогому ценовому сегменту. Они выполнены в формате внутриканальных TWS, сопровождаются футляром с разъемом USB-C, используют для соединения Bluetooth 5.0, поддерживают сенсорное управление и оснащены 10 мм излучателями.

SVEN E-702BT

Средняя их стоимость, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет, составляет 1190 рублей.

Комплектация

Комплект включает зарядный футляр, пару наушников, две дополнительные пары амбушюров, USB-C кабель, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона с изображением и данными по ключевым особенностям.

SVEN E-702BT

SVEN E-702BT обзор

Внешний вид

Корпус выполнен из черного пластика с глянцевым покрытием. Это классические внутриканальные наушники с вытянутой ножкой.

SVEN E-702BT

Собраны хорошо, явных огрехов не наблюдается. Они легкие, вес не превышает 30 граммов.

SVEN E-702BT

В нижней части ножки хромированная окантовка. Микрофон есть на каждом из наушников.

SVEN E-702BT

На внешней части корпуса у SVEN E-702BT расположена сенсорная зона управления. Можно принимать входящий вызов, ставить воспроизведение на паузу и продолжать воспроизведение, вызывать голосовой помощник, переключать треки, но без управления громкостью.

SVEN E-702BT

Чашки каплевидной формы, есть ножка динамика с устанавливаемыми силиконовыми амбушюрами. В комплекте идут три пары с разными габаритами, позволяя подобрать оптимальное прилегание.

SVEN E-702BT

Зарядный футляр в цвет гарнитуры, но его отличает текстура. Здесь вместо глянца более практичная матовая. Внутри него наушники фиксируются магнитным замком.

SVEN E-702BT

На лицевой его стороне логотип бренда, ниже четыре светодиодных индикатора, отображающих заряд. Зарядка проходит через разъем USB-C в основании. В комплекте идет соответствующий кабель.

SVEN E-702BT

Тесты

SVEN E-702BT

SVEN E-702BT для соединения используют модуль Bluetooth 5.0 с кодеком SBC. В ходе тестов использовали их со смартфоном Pixel 7 Pro и планшетом iPad Air 4. За время эксплуатации не сталкивались с проблемами связи и передачи звука.

SVEN E-702BT

Установленные здесь динамики диаметром 10 мм выдают частотный диапазон от 20 до 20000 Гц. По личной оценке, в воспроизведении идет заметное смещение на средние частоты. Басы выражены слабо. Оптимально данные наушники подходят для прослушивания подкастов, аудиокниг и просмотра роликов на Youtube.

SVEN E-702BT

При выставленной на средний уровень громкости встроенного аккумулятора хватало в среднем на 2.5 часа. Комплектный зарядный футляр даст провести два полных цикла восстановления.

SVEN E-702BT

В плане эргономики и посадки все хорошо. В ушах сидят плотно, при ходьбе из ушей не выпадают. При ношении дают пассивную звукоизоляцию.

Тест микрофона SVEN E-702BT

Итоги

SVEN E-702BT – недорогие TWS-наушники с сенсорным управлением, крупными 10 мм драйверами, умеренными показателями автономной работы и актуальным разъемом USB-C для проведения зарядки. К минусам отнесем отсутствие возможности управления громкостью через встроенный элемент управления.
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