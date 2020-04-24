Обзор SVEN E-705BT. TWS-наушники с сенсорным управлением

Сегодня мы детально рассмотрим TWS-наушники SVEN E-705BT с зарядной станцией, встроенным микрофоном и сенсорным управлением. Как уверяет производитель, они могут похвастать кристальным звучанием. Подобный формат исполнения некоторое время был доступен только для устройств на базе iOS, сейчас же доступен хороший выбор даже в недорогом сегменте.

Комплектация

Рекомендованная стоимость у них 3990 рублей. Список актуальных предложений мы собрали в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Комплект включает руководство пользователя, гарантийный талон, две дополнительные пары сменных амбушюр, кабель USB, зарядную станцию.

Упаковано все в коробку из плотного картона с подробной информацией по характеристикам.

Внешний вид

Изначально они идут установленными в зарядную станцию с двумя посадочными местами под хранение.

Выполнена в компактном корпусе из пластика с серебристыми вкраплениями. На крышке логотип производителя. Заряжается через microUSB-разъем.

При открытии крышки не выпадают, крепятся при помощи магнитов. В кармане займет ограниченное место.

Выполнены в классическом дизайне в виде капелек. Из отличий в SVEN E-705BT можно выделить удлиненные ножки и выступ на чашке.

Этот выступ позволяет слепым методом находить зону с сенсорным управлением. С помощью нее можно будет, не доставая смартфон, управлять громкостью и воспроизведением.

На внутренней стороне расположена контактная группа. В основании ножек отверстия микрофонов.

Контролировать текущий рабочий статус можно с помощью компактного светодиодного индикатора на чашке. Поддерживаются звуковые уведомления при изменении ключевых статусов.

Вес легкий. Здесь также основным материалом выступает пластик с мелкими серебристыми вкраплениями. Выглядят привлекательно. Внешние поверхности не подвержены загрязнению следами пальцев.

Тесты

Дополнительно к установленным на динамике силиконовым амбушюрам, владелец получает две пары сменных, что позволяет подобрать оптимальный вариант под свои уши.Это беспроводные наушники, использующие Bluetooth с поддержкой AAC и SBC. При открытии крышки наушники сначала соединяются между собой, далее идет сопряжение со смартфоном или планшетом. Первое подключение проводится к одному из наушников. Работать в последующем смогут в паре или в монорежиме.

Проблем в качестве передачи звука и музыки у SVEN E-705BT замечено не было, как и артефактов. Разрывов связи за время теста не зафиксировано. Напомним, управлять воспроизведением или отвечать на входящий вызов можно с помощью сенсорной зоны на чашках.

Легкий и чистый бас. Акцент смещен в сторону высоких частот. Подойдут как для прослушивания музыки, так и подкастов. Мы использовали их во время конференций в ZOOM, позволив ребенку участвовать в активных занятиях английским и творческих мастер-классах. Отсутствие проводов дает свободу движений.

На одном заряде работают около 3.5 часов. Зарядить можно будет в комплектном боксе. Он даст провести около 5 полных циклов. Как итог, можно получить длительное время автономной работы в отрыве от розетки.

SVEN E-705BT обзор

В ушах сидят удобно. Вес легкий. При ходьбе не выпадают. Качество звукоизоляции среднее. Есть встроенный микрофон.

Итоги по SVEN E-705BT

SVEN E-705BT – хорошо сбалансированные TWS-наушники, выполненные в привлекательном корпусе. К плюсам отнесем длительное время автономной работы, сенсорное управление, компактный зарядный бокс с магнитным креплением.