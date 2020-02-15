Обзор SVEN E-707BT. Недорогие TWS наушники

Сегодня мы детально рассмотрим TWS наушники от компании SVEN, появившиеся не так давно в российских магазинах. Из особенностей SVEN E-707BT отметим поддержку кодека AAC, до 4 часов автономной работы и комплектный зарядный бокс. Как и ранее, компании удается соблюдать баланс между качеством, техническим оснащением и стоимостью.

SVEN E-707BT обзор

На момент публикации средняя стоимость 2 990 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Наушники упакованы в коробку из плотного картона с изображением и подробной информацией по характеристикам. Комплект включает USB-кабель, силиконовые амбушюры, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Выполнены SVEN E-707BT в классическом для такого форм-фактора исполнении. Каплевидный корпус с ножкой.

В основе используется пластик с глянцевым покрытием. Вес легкий. Собраны аккуратно.

Реализовано сенсорное управление. Активная зона хорошо определяется слепым методом. На нажатия реагирует точно.

С внутренней стороны скрывается контактная группа. Динамик дополнительно защищен металлической сеткой.

Помимо установленных силиконовых амбушюр, пользователь сможет выбрать между двумя дополнительными парами, отличающиеся габаритами.

В основании ножек расположено отверстие микрофон. Оснащены им оба наушника. Контролировать статус можно с помощью светодиодного индикатора на боковой грани.

В комплекте идет зарядный бокс с двумя посадочными местами под наушники. Крепление магнитное, наушники при ношении не выпадают.

Тесты

Заряжается через microUSB-разъем. Выполнен корпус бокса из пластика с блеском. Выглядит симпатично. Габариты компактные, легко поместится в кармане шорт или штанов.Для подключения SVEN E-707BT использует актуальную версию Bluetooth. Как показала практика тестов, есть поддержка кодека AAC. Сопряжение активируется сразу после открытия крышки бокса. Использовать можно в режиме двух наушников или в качестве моно разговорной гарнитуры. Смена статуса сопровождается голосовыми подсказками.

Форма удобная. В ушах сидят плотно, звукоизоляция средняя. Полное отсутствие проводов. Движения головой не ограничены. Дискомфорта и неудобств при длительном ношении замечено не было.

На максимальной громкости работают около 3 часов. Снизив громкость, можно будет увеличить время до 4 часов. Кейс позволяет в отрыве от розетки провести шесть полных сеансов зарядки. Автономность хорошая.

Звуковая сцена с акцентом на высокие частоты. Басы минимальные. В целом подойдут для прослушивания разноплановых композиций. Запас по громкости высокий.

Итоги по SVEN E-707BT

Есть сенсорное управление, позволяющее ставить воспроизведение на паузу, переключать треки, отвечать на входящий вызов. Воспринимают команды точно.SVEN E-707BT – недорогие TWS-наушники с хорошим качеством исполнения. Сенсорное управление, сменные амбушюры, хорошая автономность, высокая громкость и аккуратный внешний вид.