Обзор SVEN E-717BT. Недорогие беспроводные наушники вкладыши

Беспроводные наушники SVEN E-717BT выполнены в формате «вкладышей» и относятся к недорогому ценовому сегменту. Оснащены они 13 мм динамиком с частотой воспроизведения от 20 до 20000 Гц, совместимы с iOS и Android. Для подключения используют модуль Bluetooth 5.1 и могут на одном заряде проработать до 6 часов.

Комплектация

Приобрести их можно за 1490 рублей.Упакованы в коробку с откидной крышкой, внутри которой они зафиксированы на подложке, предотвращающей тряску при переноске.

Комплект включает USB-кабель, зарядный кейс, руководство пользователя и гарантийный талон.

SVEN E-717BT обзор

Внешний вид

Зарядный кейс и наушники выполнены из пластика черного цвета. Внешнее исполнение с отсылкой на AirPods.

Обтекаемая капсула и вытянутая ножка. Капсула с глянцевой текстурой, ножка матовая. Проблем в ходе эксплуатации не создает.

На внешней стороне SVEN E-717BT многофункциональная сенсорная кнопка, есть она на каждом из наушников. В комплектной инструкции подробно описаны сценарии управления.

Можно отклонять и принимать входящий вызов, активировать голосовой помощник, остановить и продолжить воспроизведение, переключить треки. Управления громкостью нет.

Динамик защищен сеткой, исключая риск попадания механических загрязнений. Микрофон расположен на внешней стороне ножки.

Габариты зарядного кейса позволяют разместить его даже в маленьком кармане джинсов. На его лицевой стороне выведена группа светодиодных индикаторов.

Восстановление заряда проходит через актуальный разъем USB-C. Дополнительную фиксацию наушников внутри зарядного кейса дает магнитный замок.

Тесты

Беспроводную передачу звука в SVEN E-717BT обеспечивает модуль Bluetooth 5.1. Его работа проверялась с iPhone 13 Pro Max и Pixel 6. Проблем в качестве соединения за время тестовой эксплуатации замечено не было. Из кодеков, ожидаемо, только SBC.

В звуковой сцене преобладают высокие частоты. Хорошо справляются с аудиоподкастами, аудиокнигами и разговорными видеороликами. Воспроизведение шло без посторонних артефактов и шумов.

Посадка в ушах удобная, при прослушивании во время движения из ушей не выпадали. Излишнего давления на ушную раковину нет, длительная носка не сопровождалась чувством дискомфорта.

На среднем уровне громкости встроенного заряда хватало на 5 часов беспрерывного воспроизведения. В комплектном кейсе можно провести два полных цикла восстановления.

Тест микрофона SVEN E-717BT

Итоги

Отдельно приводим пример работы встроенного микрофона.SVEN E-717BT – недорогие беспроводные наушники с сенсорным управлением, хорошими показателями автономной работы. К плюсам отнесем USB-C для проведения зарядки и компактные габариты. К минусам невозможность управления громкостью с помощью сенсора на гарнитуре.