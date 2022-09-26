Обзор SVEN E-717BT. Недорогие беспроводные наушники вкладыши

Беспроводные наушники SVEN E-717BT выполнены в формате «вкладышей» и относятся к недорогому ценовому сегменту. Оснащены они 13 мм динамиком с частотой воспроизведения от 20 до 20000 Гц, совместимы с iOS и Android. Для подключения используют модуль Bluetooth 5.1 и могут на одном заряде проработать до 6 часов.

SVEN E-717BT

Приобрести их можно за 1490 рублей.

Комплектация

Упакованы в коробку с откидной крышкой, внутри которой они зафиксированы на подложке, предотвращающей тряску при переноске.

SVEN E-717BT

Комплект включает USB-кабель, зарядный кейс, руководство пользователя и гарантийный талон.

SVEN E-717BT

SVEN E-717BT обзор

Внешний вид

Зарядный кейс и наушники выполнены из пластика черного цвета. Внешнее исполнение с отсылкой на AirPods.

SVEN E-717BT

Обтекаемая капсула и вытянутая ножка. Капсула с глянцевой текстурой, ножка матовая. Проблем в ходе эксплуатации не создает.

SVEN E-717BT

На внешней стороне SVEN E-717BT многофункциональная сенсорная кнопка, есть она на каждом из наушников. В комплектной инструкции подробно описаны сценарии управления.

SVEN E-717BT

Можно отклонять и принимать входящий вызов, активировать голосовой помощник, остановить и продолжить воспроизведение, переключить треки. Управления громкостью нет.

SVEN E-717BT

Динамик защищен сеткой, исключая риск попадания механических загрязнений. Микрофон расположен на внешней стороне ножки.

SVEN E-717BT

Габариты зарядного кейса позволяют разместить его даже в маленьком кармане джинсов. На его лицевой стороне выведена группа светодиодных индикаторов.

SVEN E-717BT

Восстановление заряда проходит через актуальный разъем USB-C. Дополнительную фиксацию наушников внутри зарядного кейса дает магнитный замок.

SVEN E-717BT

Тесты

SVEN E-717BT

Беспроводную передачу звука в SVEN E-717BT обеспечивает модуль Bluetooth 5.1. Его работа проверялась с iPhone 13 Pro Max и Pixel 6. Проблем в качестве соединения за время тестовой эксплуатации замечено не было. Из кодеков, ожидаемо, только SBC.

SVEN E-717BT

В звуковой сцене преобладают высокие частоты. Хорошо справляются с аудиоподкастами, аудиокнигами и разговорными видеороликами. Воспроизведение шло без посторонних артефактов и шумов.

SVEN E-717BT

Посадка в ушах удобная, при прослушивании во время движения из ушей не выпадали. Излишнего давления на ушную раковину нет, длительная носка не сопровождалась чувством дискомфорта.

SVEN E-717BT

На среднем уровне громкости встроенного заряда хватало на 5 часов беспрерывного воспроизведения. В комплектном кейсе можно провести два полных цикла восстановления.

SVEN E-717BT

Отдельно приводим пример работы встроенного микрофона.

Тест микрофона SVEN E-717BT

Итоги

SVEN E-717BT – недорогие беспроводные наушники с сенсорным управлением, хорошими показателями автономной работы. К плюсам отнесем USB-C для проведения зарядки и компактные габариты. К минусам невозможность управления громкостью с помощью сенсора на гарнитуре.
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