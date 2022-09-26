Обзор SVEN E-717BT. Недорогие беспроводные наушники вкладыши

Приобрести их можно за 1490 рублей.
Комплект включает USB-кабель, зарядный кейс, руководство пользователя и гарантийный талон.
Обтекаемая капсула и вытянутая ножка. Капсула с глянцевой текстурой, ножка матовая. Проблем в ходе эксплуатации не создает.
На внешней стороне SVEN E-717BT многофункциональная сенсорная кнопка, есть она на каждом из наушников. В комплектной инструкции подробно описаны сценарии управления.
Можно отклонять и принимать входящий вызов, активировать голосовой помощник, остановить и продолжить воспроизведение, переключить треки. Управления громкостью нет.
Динамик защищен сеткой, исключая риск попадания механических загрязнений. Микрофон расположен на внешней стороне ножки.
Габариты зарядного кейса позволяют разместить его даже в маленьком кармане джинсов. На его лицевой стороне выведена группа светодиодных индикаторов.
Восстановление заряда проходит через актуальный разъем USB-C. Дополнительную фиксацию наушников внутри зарядного кейса дает магнитный замок.
Беспроводную передачу звука в SVEN E-717BT обеспечивает модуль Bluetooth 5.1. Его работа проверялась с iPhone 13 Pro Max и Pixel 6. Проблем в качестве соединения за время тестовой эксплуатации замечено не было. Из кодеков, ожидаемо, только SBC.
В звуковой сцене преобладают высокие частоты. Хорошо справляются с аудиоподкастами, аудиокнигами и разговорными видеороликами. Воспроизведение шло без посторонних артефактов и шумов.
Посадка в ушах удобная, при прослушивании во время движения из ушей не выпадали. Излишнего давления на ушную раковину нет, длительная носка не сопровождалась чувством дискомфорта.
На среднем уровне громкости встроенного заряда хватало на 5 часов беспрерывного воспроизведения. В комплектном кейсе можно провести два полных цикла восстановления.
Отдельно приводим пример работы встроенного микрофона.