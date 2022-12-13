Обзор SVEN E-727BT. Недорогие внутриканальные наушники

Формат TWS сейчас наиболее популярен в сегменте носимой акустики, они сочетают компактное исполнение и хорошее звучание. Их можно эксплуатировать как летом, так и зимой, не мешают ношению шапки. Изучаемые сегодня SVEN E-727BT, относящиеся к внутриканальному типу, поддерживают сенсорное управление, могут похвастать длительным временем автономной работы и оснащены драйверами с широким диапазоном воспроизводимых частот.

SVEN E-727BT

Приобрести их можно за 1500 рублей.

Комплектация

Покупатель получает из упакованными в коробку из плотного картона с откидной крышкой. Внутри нее они зафиксированы на подложке, предотвращающей тряску при перевозке.

SVEN E-727BT

Комплект включает зарядный кейс, USB-C кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

SVEN E-727BT обзор

Внешний вид

Зарядный кейс выполнен из пластика белого цвета. У него компактные габариты, позволяющие поместить его во внутреннем кармане джинсов.

SVEN E-727BT

На его лицевой стороне группа светодиодных индикаторов, отображающих активное состояние и уровень заряда аккумулятора.

SVEN E-727BT

Внутри наушники фиксируются в нишах и дополнительными магнитными замками. В основании разъем USB-C, используемый для проведения сеанса зарядки.

SVEN E-727BT

Сами наушники также выполнены из пластика белого цвета. Практично и хорошо выглядят.

SVEN E-727BT

Вытянутая ножка цилиндрической формы, в основании которой у SVEN E-727BT отверстие микрофона.

SVEN E-727BT

На ее внешней стороне сенсорная зона управления. Касаниями к ней можно отвечать и отклонять входящие вызовы, активировать голосовой помощник, переключать треки, останавливать и продолжать воспроизведение.

SVEN E-727BT

Эти действия корректно работали на iOS и Android устройствах. Из ограничений отметим отсутствие регулировки громкости.

SVEN E-727BT

Чашка каплевидной формы, повторяющая форму ушного канала, обеспечивая плотную посадку без необходимости использования дополнительных амбушюров.

Тесты

Оснащены SVEN E-727BT динамиком диаметром 13 мм с частотой воспроизведения от 20 до 20000 Гц. По звучанию есть заметное смещение акцента в верхние частоты, хотя и басы тоже присутствуют. Лучше всего подходят для воспроизведения подкастов, аудиокниг и просмотра роликов с Youtube.

SVEN E-727BT

Запас по громкости достаточный для эксплуатации как в помещении, так и на улице. Явных артефактов при воспроизведении не было. Для соединения со смартфоном используют актуальный модуль Bluetooth 5.1 с базовым набором кодеков.

SVEN E-727BT

За счет легкого веса и формы исполнения они хорошо сидят в ушах. Не выпадали во время хождения на беговой дорожке. За счет отсутствия накладных конструкций не будет проблем и с запотеванием. При длительном ношении не запотевают.

SVEN E-727BT

А носить их можно долго. Встроенный аккумулятор на средней громкости давал 5 часов беспрерывного воспроизведения. Также в комплектном кейсе можно провести 3 полных цикла восстановления.

Итоги

SVEN E-727BT – недорогие внутриканальные наушники формата TWS. Аккуратный внешний вид, хорошее качество звука, сенсорное управление, компактный зарядный кейс с USB-C. Из минусов отметим невозможность управления громкостью встроенным элементом управления.
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