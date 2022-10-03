Обзор SVEN SPS-509. Недорогие колонки для ноутбука в корпусе из МДФ

Не так давно мы рассматривали колонки SVEN 370, получающие питание через USB-разъем и ориентированные на использование в паре с ноутбуком, сегодня продолжая изучение актуальной модельной линейки, в центре внимания будет SVEN SPS-509. Они также используют для питания USB-разъем, оснащены акустической группой с общей выходной мощностью 6 Вт.

SVEN SPS-509

Приобрести ее можно за 1550 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

SVEN SPS-509

Комплект включает руководство пользователя, гарантийный талон. Собрано все это в коробке из плотного картона с изображением акустики и данными по техническим характеристикам.

SVEN SPS-509

SVEN SPS-509 обзор

Внешний вид

В отличие от рассмотренной ранее системы, здесь корпус выполнен не из пластика. Рама из МДФ, окрашенного в черный цвет.

SVEN SPS-509

Этот материал не только прочнее, но и не дребезжит при выходе на высокие уровни громкости, а также не искажает звук.

SVEN SPS-509

При этом общие габариты у них компактные. Такую систему можно использовать и в ограниченном пространстве, разместив как по краям монитора, так и ноутбука.

Питание система получает по кабелю c USB-разъемом. Для передачи звука отдельная ветка с аудиоразъемом. На кабеле есть пульт ДУ с регулятором громкости. Он же совмещен с кнопкой выключения.

SVEN SPS-509

Лицевая сторона SVEN SPS-509 защищена металлической сеткой с хромированным логотипом в нижней части. За ними располагается динамик диаметром 47 мм.

SVEN SPS-509

На обратной стороне каждой из колонок отверстие фазоинвертора. Есть наклейка с техническими данными и серийным номером.

SVEN SPS-509

Тесты

Для работы этой акустики требуется задействовать два разъема: USB и аудиоразъем. Использование только USB-ветки невозможно, только раздельный аудиоканал и питающая ветка. Сама система универсальна, для ее работы не требуется установка драйвера и предварительная настройка.

SVEN SPS-509

При работе не было замечено наводок и постороннего шума. С учетом того, что основной сценарий — это размещение на столе на небольшом расстоянии до пользователя, громкости достаточно. Звучат лучше, чем встроенные динамики в большинстве ноутбуков и мониторе.

SVEN SPS-509

В звуковой сцене преобладают средние частоты. Смотрели с ними сериалы «Дом дракона» и «Кольца Власти», слушали музыку. Явных огрехов нет.

SVEN SPS-509

Итоги

SVEN SPS-509 – недорогая настольная акустика для ноутбука или офисного ПК, получающая питание по USB. МДФ-корпус, компактные габариты, пульт управления громкостью на кабеле, защитная металлическая сетка на лицевой панели. К минусам отнесем невозможность передачи звука по USB.
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