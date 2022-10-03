Обзор SVEN SPS-509. Недорогие колонки для ноутбука в корпусе из МДФ

Приобрести ее можно за 1550 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.
Комплект включает руководство пользователя, гарантийный талон. Собрано все это в коробке из плотного картона с изображением акустики и данными по техническим характеристикам.
Этот материал не только прочнее, но и не дребезжит при выходе на высокие уровни громкости, а также не искажает звук.
При этом общие габариты у них компактные. Такую систему можно использовать и в ограниченном пространстве, разместив как по краям монитора, так и ноутбука.
Питание система получает по кабелю c USB-разъемом. Для передачи звука отдельная ветка с аудиоразъемом. На кабеле есть пульт ДУ с регулятором громкости. Он же совмещен с кнопкой выключения.
Лицевая сторона SVEN SPS-509 защищена металлической сеткой с хромированным логотипом в нижней части. За ними располагается динамик диаметром 47 мм.
На обратной стороне каждой из колонок отверстие фазоинвертора. Есть наклейка с техническими данными и серийным номером.
При работе не было замечено наводок и постороннего шума. С учетом того, что основной сценарий — это размещение на столе на небольшом расстоянии до пользователя, громкости достаточно. Звучат лучше, чем встроенные динамики в большинстве ноутбуков и мониторе.
В звуковой сцене преобладают средние частоты. Смотрели с ними сериалы «Дом дракона» и «Кольца Власти», слушали музыку. Явных огрехов нет.