Обзор SVEN SPS-509. Недорогие колонки для ноутбука в корпусе из МДФ

Не так давно мы рассматривали колонки SVEN 370 , получающие питание через USB-разъем и ориентированные на использование в паре с ноутбуком, сегодня продолжая изучение актуальной модельной линейки, в центре внимания будет SVEN SPS-509. Они также используют для питания USB-разъем, оснащены акустической группой с общей выходной мощностью 6 Вт.

Комплектация

Приобрести ее можно за 1550 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплект включает руководство пользователя, гарантийный талон. Собрано все это в коробке из плотного картона с изображением акустики и данными по техническим характеристикам.

SVEN SPS-509 обзор

Внешний вид

В отличие от рассмотренной ранее системы, здесь корпус выполнен не из пластика. Рама из МДФ, окрашенного в черный цвет.

Этот материал не только прочнее, но и не дребезжит при выходе на высокие уровни громкости, а также не искажает звук.

При этом общие габариты у них компактные. Такую систему можно использовать и в ограниченном пространстве, разместив как по краям монитора, так и ноутбука.

Питание система получает по кабелю c USB-разъемом. Для передачи звука отдельная ветка с аудиоразъемом. На кабеле есть пульт ДУ с регулятором громкости. Он же совмещен с кнопкой выключения.

Лицевая сторона SVEN SPS-509 защищена металлической сеткой с хромированным логотипом в нижней части. За ними располагается динамик диаметром 47 мм.

На обратной стороне каждой из колонок отверстие фазоинвертора. Есть наклейка с техническими данными и серийным номером.

Тесты

Для работы этой акустики требуется задействовать два разъема: USB и аудиоразъем. Использование только USB-ветки невозможно, только раздельный аудиоканал и питающая ветка. Сама система универсальна, для ее работы не требуется установка драйвера и предварительная настройка.

При работе не было замечено наводок и постороннего шума. С учетом того, что основной сценарий — это размещение на столе на небольшом расстоянии до пользователя, громкости достаточно. Звучат лучше, чем встроенные динамики в большинстве ноутбуков и мониторе.

В звуковой сцене преобладают средние частоты. Смотрели с ними сериалы «Дом дракона» и «Кольца Власти», слушали музыку. Явных огрехов нет.

Итоги

SVEN SPS-509 – недорогая настольная акустика для ноутбука или офисного ПК, получающая питание по USB. МДФ-корпус, компактные габариты, пульт управления громкостью на кабеле, защитная металлическая сетка на лицевой панели. К минусам отнесем невозможность передачи звука по USB.