Обзор Samsung Odyssey G5 LC27G55T. Игровой монитор 144 Гц

Изучаемый сегодня Samsung C27G55TQWI доступен за 23 000 рублей.
Комплектация
Упакован в коробку со схематичным изображением и общими данными по характеристикам. Стартовый набор включает адаптер питания, подставку, DisplayPort кабель и различную документацию.
Внешний видПеред началом эксплуатации нужно будет провести сборку подставки. Выполнена она здесь из пластика.
Проводится без использования инструментов. Качество ее невысокое. Об эргономике речи не идет. Есть только возможность наклона панели вперед и назад.
Вместо нее можно будет зафиксировать монитор на VESA-совместимом кронштейне. Соответствующие отверстия на крышке.
На задней крышке текстурный рисунок. В центре круглый островок с панелью портов ввода/вывода и наклейкой с техническими данными.
Для ввода доступный HDMI и DisplayPort. Есть сервисный разъем USB. Выход на наушники или внешнюю акустику.
Блок питания у него внешний. Евровилка без заземления. При продолжительной нагрузке не нагревается.
Боковые рамки у монитора узкие. Нижняя стилизована, по краям ее полигональные выступы. В целом дизайн скромный на фоне моделей конкурентов, но и принадлежит он к недорогому сегменту.
Панель VA с разрешением 2К. Она изогнутая. Частота обновления 144 Гц. Поддерживается псевдо HDR10.
Подсветка LED. Отметим невысокие уровни контрастности и яркости. При наличии яркого источника света дома, экран у Samsung Odyssey G5 бликует.
Настройки
Управляется с помощью пятипозиционного джойстика на нижней грани. Меню в виде карты, соответствующей работе джойстика.
Меню в верхней части с группой индикаторов, отображающих частоты обновления, эквалайзер черного, время отклика и технологию синхронизации.
Выставляется частота, время отклика, время задержек. Размер экрана и вывод прицела по центру экрана.
Параметры изображения. Яркость, контраст, четкость, цвет, режим отдыха глаз.
Язык интерфейса. Время отображения.
Системные параметры. Получение информации по сервисной поддержке. Есть возможность обновления прошивки.