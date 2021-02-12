Обзор Samsung Odyssey G5 LC27G55T. Игровой монитор 144 Гц

Мониторы с увеличенным количеством кадров за последнее время получили широкое распространение, и вместе с этим снизилась общая стоимость подобных решений. Уже сейчас есть решения с частотой 360 Гц, частота же 144 Гц, которая ранее была во флагманских моделях, доступна в недорогих решениях. Как пример, серия Samsung Odyssey G5, включающая мониторы с диагональю 27 и 32 дюйма. Оснащены они VA-матрицей с разрешением 2К.

Изучаемый сегодня Samsung C27G55TQWI доступен за 23 000 рублей.

Комплектация

Упакован в коробку со схематичным изображением и общими данными по характеристикам. Стартовый набор включает адаптер питания, подставку, DisplayPort кабель и различную документацию.

Внешний вид

Перед началом эксплуатации нужно будет провести сборку подставки. Выполнена она здесь из пластика.

Проводится без использования инструментов. Качество ее невысокое. Об эргономике речи не идет. Есть только возможность наклона панели вперед и назад.

Вместо нее можно будет зафиксировать монитор на VESA-совместимом кронштейне. Соответствующие отверстия на крышке.

На задней крышке текстурный рисунок. В центре круглый островок с панелью портов ввода/вывода и наклейкой с техническими данными.

Для ввода доступный HDMI и DisplayPort. Есть сервисный разъем USB. Выход на наушники или внешнюю акустику.

Блок питания у него внешний. Евровилка без заземления. При продолжительной нагрузке не нагревается.

Боковые рамки у монитора узкие. Нижняя стилизована, по краям ее полигональные выступы. В целом дизайн скромный на фоне моделей конкурентов, но и принадлежит он к недорогому сегменту.

Панель VA с разрешением 2К. Она изогнутая. Частота обновления 144 Гц. Поддерживается псевдо HDR10.

Подсветка LED. Отметим невысокие уровни контрастности и яркости. При наличии яркого источника света дома, экран у Samsung Odyssey G5 бликует.

Настройки

Управляется с помощью пятипозиционного джойстика на нижней грани. Меню в виде карты, соответствующей работе джойстика.

Меню в верхней части с группой индикаторов, отображающих частоты обновления, эквалайзер черного, время отклика и технологию синхронизации.

Выставляется частота, время отклика, время задержек. Размер экрана и вывод прицела по центру экрана.

Параметры изображения. Яркость, контраст, четкость, цвет, режим отдыха глаз.

Язык интерфейса. Время отображения.

Системные параметры. Получение информации по сервисной поддержке. Есть возможность обновления прошивки.

Итоги по Samsung Odyssey G5

Ключевым преимуществом Samsung Odyssey G5 является невысокая стоимость относительно предложений конкурентов со схожими параметрами частоты обновления и типа матрицы. 2К-разрешение, в свою очередь, является компромиссным, предлагая хорошую четкость и отсутствие повышенных требований к уровню быстродействия системы. К минусам отнесем невысокую яркость и контраст, исполнение подставки. И если VESA-кронштейн решит одну из проблем, то с первой рекомендуем провести тестовый запуск на этапе покупки.
Комментарии и отзывы Samsung Odyssey G5 LC27G55T
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