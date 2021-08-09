Обзор Samsung U28R550UQI. Недорогой UHD-монитор для работы

Тестируемый сегодня монитор Samsung U28R550UQI оснащен 28-дюймовой IPS-матрицей с разрешением UHD (3840x2160). Это один из самых доступных мониторов среди представленных на российском рынке по сопоставимым характеристикам. Среди особенностей отмечаются высокая яркость и частота обновления до 75 Гц с поддержкой AMD freeSYNC.

Samsung U28R550UQI

На момент публикации средняя стоимость составляет 23 990 рублей.

Комплектация

Стартовый набор включает блок питания с силовым кабелем, HDMI-кабель, подставку, различную документацию. Собрано все в коробке из транспортировочного картона.

Samsung U28R550UQI

Samsung U28R550UQI обзор

Внешний вид

Комплектная ножка поставляется в разобранном состоянии. Ее сборка проходит без использования инструментов.

Samsung U28R550UQI

Возможности подставки заметно ограничены. Нет регулировки по высоте и перевода в портретный режим. Только наклон панели вперед и назад.

Samsung U28R550UQI

Также к ее недостаткам отнесем форму исполнения, требующую дополнительное место позади монитора, как итог, отнимает полезную площадь рабочего стола.

Samsung U28R550UQI

Вместо нее можно будет воспользоваться VESA-75 кронштейном. Но и тут есть «ложка дегтя», место крепления заужено, как итог, с большинством кронштейнов будет проблема в плотности прижима.

Samsung U28R550UQI

Основные боковые рамки узкие. Сет из нескольких таких мониторов даст рабочее пространство с узкими неактивными участками.

Samsung U28R550UQI

Нижняя рамка у Samsung U28R550UQI с текстурой под шлифованный металл. В центре логотип производителя и в этой же зоне на нижней рамке пятипозиционный джойстик.

Samsung U28R550UQI

Панель портов ввода/вывода включает два HDMI и один DisplayPort, а также выход на наушники. Встроенной акустики и USB-хаба нет.

Samsung U28R550UQI

Интерфейсные и питающие кабели можно будет собрать в общий пучок с помощью пластикового фиксатора на стойке. Блок питания у монитора внешний.

Samsung U28R550UQI

Панель ровная. Это 28-дюймовый IPS с UHD. Заявленный уровень максимальной яркости 370 кд/м2.

Samsung U28R550UQI

Углы обзора широкие. Подсветка равномерна по всей площади. Видимых засветов по краям нет.

Samsung U28R550UQI

Настройки

В разделе управления можно выставить параметры изображения. Включить SAMSUNG Bright. Яркость, контраст и четкость.

Samsung U28R550UQI

Режим совмещения изображения с разных источников. Два варианта PIP/PBP с выбором участков и формата экрана.

Samsung U28R550UQI

Время и позиция для вывода меню управления.

Samsung U28R550UQI

Системные настройки.

Samsung U28R550UQI

Вывод технической информации.

Samsung U28R550UQI

Тесты

Samsung U28R550UQI

Samsung U28R550UQI

Samsung U28R550UQI

Samsung U28R550UQI

Итоги

Samsung U28R550UQI – недорогой UHD-монитор с IPS-матрицей. К плюсам отнесем узкие боковые рамки, высокую яркость, хорошую цветопередачу, равномерную подсветку. Минусов у него тоже хватает, отметим нефункциональную подставку, отсутствие USB-C и встроенной акустики.
Комментарии и отзывы Samsung U28R550UQI
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