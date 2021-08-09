Обзор Samsung U28R550UQI. Недорогой UHD-монитор для работы

На момент публикации средняя стоимость составляет 23 990 рублей.
Возможности подставки заметно ограничены. Нет регулировки по высоте и перевода в портретный режим. Только наклон панели вперед и назад.
Также к ее недостаткам отнесем форму исполнения, требующую дополнительное место позади монитора, как итог, отнимает полезную площадь рабочего стола.
Вместо нее можно будет воспользоваться VESA-75 кронштейном. Но и тут есть «ложка дегтя», место крепления заужено, как итог, с большинством кронштейнов будет проблема в плотности прижима.
Основные боковые рамки узкие. Сет из нескольких таких мониторов даст рабочее пространство с узкими неактивными участками.
Нижняя рамка у Samsung U28R550UQI с текстурой под шлифованный металл. В центре логотип производителя и в этой же зоне на нижней рамке пятипозиционный джойстик.
Панель портов ввода/вывода включает два HDMI и один DisplayPort, а также выход на наушники. Встроенной акустики и USB-хаба нет.
Интерфейсные и питающие кабели можно будет собрать в общий пучок с помощью пластикового фиксатора на стойке. Блок питания у монитора внешний.
Панель ровная. Это 28-дюймовый IPS с UHD. Заявленный уровень максимальной яркости 370 кд/м2.
Углы обзора широкие. Подсветка равномерна по всей площади. Видимых засветов по краям нет.
Режим совмещения изображения с разных источников. Два варианта PIP/PBP с выбором участков и формата экрана.
Время и позиция для вывода меню управления.
Системные настройки.
Вывод технической информации.