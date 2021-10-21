Обзор Sapphire NITRO+ RX 6700 XT 12Gb Gaming (11306-01-20G). Тест видеокарты

Стоимость постоянно меняется, на момент конца октября она доступна на полках за 109 990 рублей.
Но при этом ее вес 1 килограмм. При сборке без использования дополнительных кронштейнов она не провисала.
Три вентилятора. Два из которых, размещенных по краям, диаметром 95 мм. Центральный вращается в другом направлении.
Помимо регулировки скорости вращения в зависимости от текущей рабочей температуры. При отсутствии нагрузки вентиляторы могут отключаться.
В оформлении кожуха сочетаются поверхности черного и серебристых цветов.
Обратная сторона печатной платы защищена металлической пластиной, в оформлении которой уже преобладает белый цвет. Нанесен схематичный рисунок.
На боковой зоне есть вставка из прозрачного пластика. Вместе с ней многоцветная подсветка есть на логотипе бренда, а также фоновая подсветка под усиливающей пластиной.
Предусмотрен выходной 5V ARGB к которому можно будет подключить другие аксессуары, используемые в оформлении собираемой системы.
В тыльной части печатной платы у Sapphire NITRO+ RX 6700 XT есть группа вырезов. Сквозь них воздух от вентилятора проходит сквозь радиатор.
У этой видеокарты расширен тепловой пакет, с базовых 230 Вт до 260 Вт. Рекомендован блок питания от 650 Вт. Дополнительное питание подается через 8- и 6-пиновые.
Под кожухом расположен двухсекционный радиатор с никелированными медными трубками. Медная пластина осуществляет прямой контакт с графическим процессором.
Он дополнен отдельным радиатором, осуществляющим отвод тепла от графической памяти. В силовой схеме установлены сборки, рассчитанные на сборку до 50А. Одиннадцать фаз питания.
Построена на базе ядра Navi 22 XR, построенная на 7 нм техпроцессе с микроархитектурой RDNA 2. Частоты разогнаны с 2321/2424/2581 МГц до 2457/2548/2622 Мгц (Base Clock / Game Clock / Boost Clock). Доступны 12 Мбайт графической памяти типа GDDR6 с шиной 192 бит.
Видеокарта располагает переключателем, отвечающими за смену BIOS, тут их три: производительный, тихий и промежуточный. В фирменной утилите SAPPHIRE Trixx можно провести детальные настройки.
Тестовый стенд собирался в корпусе Thermaltake TheDivider 500 TG Air и замеры температуры проводились с закрытыми стеклянными стенками, реальные режимы приведены в режиме мониторинга в играх. В основе системы установлен процессор Intel Core i5-10600K с 16 Гбайт оперативной памяти с тактовой частотой 3600 МГц.