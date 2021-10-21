Обзор Sapphire NITRO+ RX 6700 XT 12Gb Gaming (11306-01-20G). Тест видеокарты

Видеокарты Radeon RX 6700 XT выступают прямым конкурентам GeForce RTX 3060 Ti, обходя их по общему уровню быстродействия и предлагая больший объем графической памяти, но не уступая по трассировке лучей. В целом же на фоне общего роста это одно из самых доступных решений для игр с высокими настройками графики в разрешении 1440p. Сегодня мы ее детально рассмотрим на примере версии от ключевого партнера AMD - Sapphire NITRO+ RX 6700 XT 12Gb Gaming. Она получила эффективную систему охлаждения с тремя вентиляторами и увеличенные рабочие частоты.

Sapphire NITRO+ RX 6700 XT

Стоимость постоянно меняется, на момент конца октября она доступна на полках за 109 990 рублей.

Комплектация

Упакована в коробку с эффектным оформлением в виде работающего реактора и нанесенной фирменной символики. Комплект включает руководство пользователя и гарантийный талон.

Sapphire NITRO+ RX 6700 XT

Внешний вид

Установлена массивная система охлаждения Sapphire Tri-X. Длина ее 31.5 сантиметр. На материнской плате перекрывает 2.5 слота расширения.

Sapphire NITRO+ RX 6700 XT

Но при этом ее вес 1 килограмм. При сборке без использования дополнительных кронштейнов она не провисала.

Sapphire NITRO+ RX 6700 XT

Три вентилятора. Два из которых, размещенных по краям, диаметром 95 мм. Центральный вращается в другом направлении.

Sapphire NITRO+ RX 6700 XT

Помимо регулировки скорости вращения в зависимости от текущей рабочей температуры. При отсутствии нагрузки вентиляторы могут отключаться.

Sapphire NITRO+ RX 6700 XT

В оформлении кожуха сочетаются поверхности черного и серебристых цветов.

Sapphire NITRO+ RX 6700 XT

Обратная сторона печатной платы защищена металлической пластиной, в оформлении которой уже преобладает белый цвет. Нанесен схематичный рисунок.

Sapphire NITRO+ RX 6700 XT

На боковой зоне есть вставка из прозрачного пластика. Вместе с ней многоцветная подсветка есть на логотипе бренда, а также фоновая подсветка под усиливающей пластиной.

Sapphire NITRO+ RX 6700 XT

Предусмотрен выходной 5V ARGB к которому можно будет подключить другие аксессуары, используемые в оформлении собираемой системы.

Sapphire NITRO+ RX 6700 XT

В тыльной части печатной платы у Sapphire NITRO+ RX 6700 XT есть группа вырезов. Сквозь них воздух от вентилятора проходит сквозь радиатор.

Sapphire NITRO+ RX 6700 XT

У этой видеокарты расширен тепловой пакет, с базовых 230 Вт до 260 Вт. Рекомендован блок питания от 650 Вт. Дополнительное питание подается через 8- и 6-пиновые.

Sapphire NITRO+ RX 6700 XT

Под кожухом расположен двухсекционный радиатор с никелированными медными трубками. Медная пластина осуществляет прямой контакт с графическим процессором.

Sapphire NITRO+ RX 6700 XT

Он дополнен отдельным радиатором, осуществляющим отвод тепла от графической памяти. В силовой схеме установлены сборки, рассчитанные на сборку до 50А. Одиннадцать фаз питания.

Sapphire NITRO+ RX 6700 XT

Построена на базе ядра Navi 22 XR, построенная на 7 нм техпроцессе с микроархитектурой RDNA 2. Частоты разогнаны с 2321/2424/2581 МГц до 2457/2548/2622 Мгц (Base Clock / Game Clock / Boost Clock). Доступны 12 Мбайт графической памяти типа GDDR6 с шиной 192 бит.

Sapphire NITRO+ RX 6700 XT

Видеокарта располагает переключателем, отвечающими за смену BIOS, тут их три: производительный, тихий и промежуточный. В фирменной утилите SAPPHIRE Trixx можно провести детальные настройки.

Тесты

Sapphire NITRO+ RX 6700 XT

Тестовый стенд собирался в корпусе Thermaltake TheDivider 500 TG Air и замеры температуры проводились с закрытыми стеклянными стенками, реальные режимы приведены в режиме мониторинга в играх. В основе системы установлен процессор Intel Core i5-10600K с 16 Гбайт оперативной памяти с тактовой частотой 3600 МГц.

3DMark 11

Sapphire NITRO+ RX 6700 XT

Futuremark

Sapphire NITRO+ RX 6700 XT

Sapphire NITRO+ RX 6700 XT

Sapphire NITRO+ RX 6700 XT

Sapphire NITRO+ RX 6700 XT

Sapphire NITRO+ RX 6700 XT

PCMARK 10

Sapphire NITRO+ RX 6700 XT

Тесты в играх

В играх тестирование велось в двух вариантах разрешения: 1080p и 1440p. Выставлены максимально доступные настройки в играх.

Far Cry 6: FHD и QHD. Sapphire NITRO+ RX 6700 XT

Tom Clancy's Rainbow Six Siege: FHD и QHD. Sapphire NITRO+ RX 6700 XT

Total War Saga: Troy: FHD и QHD. Sapphire NITRO+ RX 6700 XT

Shadow of the Tomb Raider: FHD и QHD. Sapphire NITRO+ RX 6700 XT

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorSapphire NITRO+ RX 6700 XT выступает прямым конкурентом RTX 3060 Ti и достигая в ряде игр более дорогую RTX 3070. Преимуществом решения от Sapphire является эффективный отвод тепла, три BIOS с тонкими настройками с помощью софта, управляемая подсветка с выходом ARGB. Карта обеспечивает высокое количество кадров в разрешении 1440p.
Sapphire NITRO+ RX 6700 XT получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Sapphire NITRO+ RX 6700 XT
ASUS готовит к выпуску видеокарты ROG Strix Radeon RX 6600 X…
ASUS готовит к выпуску видеокарты ROG Strix Radeon RX 6600 XASUS представила две видеокарты ROG Strix Radeon RX 6600 XT и Dual Radeon RX 6600 XT. …
PowerColor Radeon RX 6600 XT представлена в исполнении Red D…
PowerColor Radeon RX 6600 XT представлена в исполнении Red DPowerColor готовит к выпуску видеокарты серии Radeon RX 6600 XT. Ожидается, что линейка Radeon RX 6600 XT…
NVIDIA готовит к релизу RTX 3090 Super…
NVIDIA готовит к релизу RTX 3090 SuperЗа последние пару недель появились различные инсайды, которые предполагают, что NVIDIA работает над новым…
Видеокарта AMD Radeon RX 6600 обеспечивает высокую частоту о…
Видеокарта AMD Radeon RX 6600 обеспечивает высокую частоту оAMD сегодня представила видеокарту AMD Radeon™ RX 6600, предназначенную для создания визуально ошеломл…
NVIDIA Broadcast научили распознавать крики и работать с OBS…
NVIDIA Broadcast научили распознавать крики и работать с OBSВажным дополнением к обновлению с индексом 1.3 NVIDIA Broadcast является улучшенное шумоподавление для вы…
Представлена видеокарта ASRock Radeon RX 6600 XT Phantom Gam…
Представлена видеокарта ASRock Radeon RX 6600 XT Phantom GamASRock представила модельный ряд видеокарт серии Radeon RX 6600 XT, а именно четыре модели, одной из тако…
Обзор и тест ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 Ti 8GB (ROG-STR…
Обзор и тест ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 Ti 8GB (ROG-STRСегодня мы поделимся опытом эксплуатации видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 Ti, в основе которой …
Palit демонстрирует видеокарту GeForce RTX 3070Ti Chameleon…
Palit демонстрирует видеокарту GeForce RTX 3070Ti ChameleonКомпания Palit анонсировала видеокарту GeForce RTX 3070Ti в дизайне Chameleon. Производитель применил уни…
Обзор ZOTAC GAMING GeForce RTX 3080 Trinity 10 GB (ZT-A30800D-10P). Сравнение с RTX2080 и RTX2080TiОбзор ZOTAC GAMING GeForce RTX 3080 Trinity 10 GB (ZT-A30800D-10P). Сравнение с RTX2080 и RTX2080Ti
Обзор ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT OC 16GB (ROG-STRIX-LC-RX6800XT-O16G-GAMING). Лучшая видеокарта RX 6800 XTОбзор ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT OC 16GB (ROG-STRIX-LC-RX6800XT-O16G-GAMING). Лучшая видеокарта RX 6800 XT
Обзор Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC 8GB (NE63070H19P2-1040G). Детальный тест FHD, QHD, UHDОбзор Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC 8GB (NE63070H19P2-1040G). Детальный тест FHD, QHD, UHD
Обзор и тест ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 Ti 8GB (ROG-STRIX-RTX3070TI-O8G-GAMING)Обзор и тест ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 Ti 8GB (ROG-STRIX-RTX3070TI-O8G-GAMING)
Лучшая видеокарта RTX 3070. GIGABYTE AORUS GeForce RTX 3070 MASTER GV-N3070AORUS M-8GDЛучшая видеокарта RTX 3070. GIGABYTE AORUS GeForce RTX 3070 MASTER GV-N3070AORUS M-8GD
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor