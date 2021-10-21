Обзор Sapphire NITRO+ RX 6700 XT 12Gb Gaming (11306-01-20G). Тест видеокарты

Видеокарты Radeon RX 6700 XT выступают прямым конкурентам GeForce RTX 3060 Ti, обходя их по общему уровню быстродействия и предлагая больший объем графической памяти, но не уступая по трассировке лучей. В целом же на фоне общего роста это одно из самых доступных решений для игр с высокими настройками графики в разрешении 1440p. Сегодня мы ее детально рассмотрим на примере версии от ключевого партнера AMD - Sapphire NITRO+ RX 6700 XT 12Gb Gaming. Она получила эффективную систему охлаждения с тремя вентиляторами и увеличенные рабочие частоты.

Комплектация

Стоимость постоянно меняется, на момент конца октября она доступна на полках за 109 990 рублей.Упакована в коробку с эффектным оформлением в виде работающего реактора и нанесенной фирменной символики. Комплект включает руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Установлена массивная система охлаждения Sapphire Tri-X. Длина ее 31.5 сантиметр. На материнской плате перекрывает 2.5 слота расширения.

Но при этом ее вес 1 килограмм. При сборке без использования дополнительных кронштейнов она не провисала.

Три вентилятора. Два из которых, размещенных по краям, диаметром 95 мм. Центральный вращается в другом направлении.

Помимо регулировки скорости вращения в зависимости от текущей рабочей температуры. При отсутствии нагрузки вентиляторы могут отключаться.

В оформлении кожуха сочетаются поверхности черного и серебристых цветов.

Обратная сторона печатной платы защищена металлической пластиной, в оформлении которой уже преобладает белый цвет. Нанесен схематичный рисунок.

На боковой зоне есть вставка из прозрачного пластика. Вместе с ней многоцветная подсветка есть на логотипе бренда, а также фоновая подсветка под усиливающей пластиной.

Предусмотрен выходной 5V ARGB к которому можно будет подключить другие аксессуары, используемые в оформлении собираемой системы.

В тыльной части печатной платы у Sapphire NITRO+ RX 6700 XT есть группа вырезов. Сквозь них воздух от вентилятора проходит сквозь радиатор.

У этой видеокарты расширен тепловой пакет, с базовых 230 Вт до 260 Вт. Рекомендован блок питания от 650 Вт. Дополнительное питание подается через 8- и 6-пиновые.

Под кожухом расположен двухсекционный радиатор с никелированными медными трубками. Медная пластина осуществляет прямой контакт с графическим процессором.

Он дополнен отдельным радиатором, осуществляющим отвод тепла от графической памяти. В силовой схеме установлены сборки, рассчитанные на сборку до 50А. Одиннадцать фаз питания.

Построена на базе ядра Navi 22 XR, построенная на 7 нм техпроцессе с микроархитектурой RDNA 2. Частоты разогнаны с 2321/2424/2581 МГц до 2457/2548/2622 Мгц (Base Clock / Game Clock / Boost Clock). Доступны 12 Мбайт графической памяти типа GDDR6 с шиной 192 бит.

Тесты

Видеокарта располагает переключателем, отвечающими за смену BIOS, тут их три: производительный, тихий и промежуточный. В фирменной утилите SAPPHIRE Trixx можно провести детальные настройки.

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Тестовый стенд собирался в корпусе Thermaltake TheDivider 500 TG Air и замеры температуры проводились с закрытыми стеклянными стенками, реальные режимы приведены в режиме мониторинга в играх. В основе системы установлен процессор Intel Core i5-10600K с 16 Гбайт оперативной памяти с тактовой частотой 3600 МГц.

Futuremark

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Тесты в играх

Far Cry 6: FHD и QHD. Sapphire NITRO+ RX 6700 XT

Tom Clancy's Rainbow Six Siege: FHD и QHD. Sapphire NITRO+ RX 6700 XT

Total War Saga: Troy: FHD и QHD. Sapphire NITRO+ RX 6700 XT

Shadow of the Tomb Raider: FHD и QHD. Sapphire NITRO+ RX 6700 XT

Итоги

В играх тестирование велось в двух вариантах разрешения: 1080p и 1440p. Выставлены максимально доступные настройки в играх.Sapphire NITRO+ RX 6700 XT выступает прямым конкурентом RTX 3060 Ti и достигая в ряде игр более дорогую RTX 3070. Преимуществом решения от Sapphire является эффективный отвод тепла, три BIOS с тонкими настройками с помощью софта, управляемая подсветка с выходом ARGB. Карта обеспечивает высокое количество кадров в разрешении 1440p.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".