Выживалка в мире крошечных существ. Обзор Smalland: Survive the Wilds

На выходных ознакомился со стартовавшим на консолях Smalland: Survive the Wilds, игре жанре выживания. Изначально игра стартовала на ПК, где прошла несколько этапов тестирования и дополнений, поэтому пришла, если так можно сказать, уже отшлифованной. Заинтересовал меня в ней сеттинг, в отличие от привычного исполнения тут в качестве героя выбраны маленькие существа и события происходят в этом крошечном мире, где жуки могут выглядеть настоящими исполинами.

Игру на платформе PlayStation прошел полностью до финального сражения и постарался изучить доступные возможности.

Стартует игра с редактора персонажа, предлагаются детальные настройки, но в рамках готовых наборов. Сама кастомизация может быть интересна с учетом того, что предлагается возможность совместного прохождения с друзьями или на доступных серверах у других людей. При этом возможность подключения к своему миру задается самим пользователем: отключить, открыть для всех или сделать доступ по паролю. Меняются и настройки сервера, в которых можно отрегулировать сложность выставив множители урона и устойчивость к нему, а также потерю предметов при смерти. В итоге выживание может пройти от довольно комфортного изучения, до уровня заправского соулслайк.

События разворачиваются в небольшом парке, сам главный герой стартует с зоны с товарищем убитым шершнем. Отмечу, что здесь нет четкой квестовой цепочки, водить за ручку никто не будет. Подается сюжет в виде диалогов с NPC, большинство из которых изначально не отмечены на карте. Какие-то предполагается что будут найдены случайны, а возможно и пропущены, а про каких-то рассказывают при диалогах.

В этом с одной стороны плюс, можно заниматься тем чем хочешь, основа мира — это выживание, но с другой при желании продвинуться несколько раз сталкивался с тем что дальнейший путь был неочевиден, приходилось возвращаться и перечитывать. Часть пути потребует сражения с местными боссами, представляющие усиленных насекомых.

Smalland: Survive the Wilds даже на средних настройках сложности задает высокий темп. Насекомые наносят много урона, при этом нужно всегда иметь запас еды, а тут еще внезапно начавшийся дождь или шторм, которые тоже отнимают здоровье.

Поэтому для успеха потребуется проявлять аккуратность, продумывать путешествие на несколько шагов вперед. За счет этого гармонично интегрировано строительство, в открытом мире можно строить укрытия и предметы. В качестве базы удобнее будет захватить дерево, сделав основную базу на его верхушке. Захват заключается в необходимости один раз забраться на эту верхушку, используя выступы. В последующем есть возможность перемещать базу на другое дерево. Важно сказать, что весь инвентарь остается с игроком при переключении между разными мирами, есть и возможность выбрать место расположения своего дерева, если оно было захвачено.

Компоненты для крафта и строительства добываются в мире. Часть потребуют уничтожения насекомых, а другая необходимый тип инструменты для рубки, колки и срезания. Типов таких компонентов много, поэтому рюкзак довольно быстро наполняется. Нехватки не будет, со временем они восстанавливаются в тех же местах, но разные типы компонентов в одном месте недоступны, без путешествия не обойтись. В качестве помощника можно приручать часть животных, скормив индивидуальные лакомства. Я всю игру прошел с божьей коровкой, которая была переносным сундуком. Но можно еще иметь ползающих, прыгающих и даже летающих насекомых.

Smalland: Survive the Wilds обзор

Итоги

Самое же увлекательное это сеттинг за счет которого интересно погружаться в происходящее и проводить здесь значительное время. Много мелких деталей, хорошо передана сама идея путешествия карликами в мире больших людей. Достаточно разнообразия, ручейки, полянки, посадки с деревами и даже пустынная зона со скорпионами.Smalland: Survive the Wilds – добротная выживалка с интересным сеттингом, вариативной сложностью, детальным крафтом и строительством. Путешествовать в этом мире интересно и конечно же опасно. Возможно не всем может понравиться свободное повествование, но с другой стороны весь интерес этого жанра не в очередной клишированной истории.