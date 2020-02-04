Обзор нового умного браслета Smarterra FitMaster 5

2020-02-04, Автор - Эдуард Иванов; Продукт - Smarterra FitMaster 5; [263]
Носимая электроника с каждым годом лишь набирает популярность: фитнес-браслеты и умные часы можно сейчас заметить на запястье каждого второго жителя города. Их используют в качестве помощника на тренировках, как стильный аксессуар в повседневной жизни, для контроля здоровья и даже в качестве будильника. Компания Smarterra уже несколько лет занимается производством подобных гаджетов. И сегодня у нас на тестах оказался новый смарт-браслет компании FitMaster 5. Цена гаджета всего 1490 рублей, а по функционалу он не уступает лидерам рынка.

Браслет имеет большой 1,14-дюймовый цветной дисплей с разрешением 135x240 точек. Яркость не регулируется, но информация остается читабельной даже на солнце, а углы обзора приближаются к максимальным. Используемая IPS-матрица не позволяет использовать технологию постоянно включенного дисплея, но акселерометр неплохо распознает поднятие руки и включает дисплей автоматически. К сожалению, из сидячего положения эта функция не всегда срабатывает с первого раза.

Управление осуществляется с помощью единственной сенсорной клавиши, расположенной под дисплеем: нажатием листаем экраны, удержанием – делаем выбор. Все просто. Использование сенсорного слоя под всем экраном заметно бы упростило взаимодействие с браслетом: ведь стоит лишний раз нажать на кнопку и приходится перелистывать все экраны заново. Нет тут и функции листания с помощью поворота запястья.

В комплекте с трекером идет сразу два ремешка из довольно жесткой гипоаллергенной резины: классический черный, а также красный или белый. По размеру они подойдут практически для любого запястья. Металлическая застежка здесь обычная, а вот крепление у этого производителя уникальное: центральная часть (где и находится вся электроника) имеет пластиковые выступы, на которые одеваются ремешки. При этом, верхнее крепление имеет контакты, и именно его следует вставлять в USB-порт для зарядки устройства. Такой подход оказался довольно удобен, поскольку не требует наличия дополнительных проводов.

Сам корпус изготовлен из черного пластика и имеет защиту от воды и пыли по протоколу IP67, что предполагает возможность мыть руки не снимая браслета; но вот от плаванья лучше все же воздержатся. Вокруг экрана расположена красная (белая) окантовка. Благодаря небольшим габаритам и весу в 25 г, FitMaster 5 можно не снимать 24/7, пользуясь преимуществами бесшумного будильника. На руке браслет смотрится ярко и интересно: подойдет как мужчинам, так и девушкам. Снизу расположен оптический измеритель пульса TYHX 3300.

Данный модуль всегда был слабой стороной устройств Smarterra, поскольку определяет показания с достаточно большой погрешностью. В новой модели, к сожалению, в этом отношении мало что изменилось. Всеми процессами управляет популярный в подобных устройствах процессор BK3431Q. Фиксируемые данные записываются во флэш-память объемом 16 ГБ, а после синхронизации по интерфейсу Bluetooth 4.2 передаются на смартфон. Для измерения шагов используется акселерометр SC7A20, который слегка и занижает показания, но не снижает точность измерений ниже 90%, а тряску от езды на автомобиле или поезде успешно игнорирует. Для обратной связи с пользователем используется встроенный вибромотор средней мощности.

Батареи объемом 90 мАч хватает примерно на неделю работы в режиме связи со смартфоном и мониторингом сна. Если включить опцию постоянного измерения пульса, то батареи хватит на 5 дней, а при отключении всех дополнительных функций и коммуникации со смартфоном, можно рассчитывать на 12 дней работы. Полная зарядка браслета осуществляется за 100 минут.

Меню гаджета выполнено добротно: все экраны представлены большими понятными иконками, а надписи русифицированы. В браслете встроено три циферблата, а функционал гаджета весьма обширен:
  • отображение времени и даты;
  • статистика за день: количество шагов, пройденный путь и сожженные калори;
  • измерение пульса: можно выставить как постоянный мониторинг, так и проверку по запросу;
  • считывание фаз сна: браслет сам определит, когда вы уснули, сколько часов находились в глубоком, а сколько в быстром сне;
  • запись данных тренировок для ходьбы, бега, похода в гору, велосипеда, бадминтона, баскетбола и футбола, правда, данные все равно сохраняются идентичные: время, пройденный путь, сожженные калории, шаги и частота пульса;
  • измерение кровяного давления и уровня кислорода;
  • запуск таймера;
  • напоминание подвигаться и попить воды.
Мало? Что же, чтобы увеличить количество доступных функций, браслет следует подключить к смартфону, для чего следует скачать приложение YFit, доступное как на Android, так и iOS. Программа имеет приятный глазу неперегруженный интерфейс и позволяет:
  • выставлять дневные цели;
  • информировать о входящих звонках (с возможностью отклонить вызов);
  • отображать уведомления различных приложений (5 последних);
  • устанавливать будильники (очень удобно, когда кто-то спит рядом), но сработает он без учета фазы сна;
  • осуществлять поиск телефона через браслет и наоборот;
  • управлять музыкальным плеером;
  • удаленно делать снимки камерой смартфона;
  • отображать текущую погоду, а также на ближайшие два дня.
Кроме перечисленного, приложение собирает все данные с браслета и представляет их в удобном для анализа виде: графики, диаграммы, карточки и т.д. Если запустить тренировку непосредственно из приложения, то используя GPS-модуль смартфона записывается треккинг на карте (что мешает сделать тоже самое при активации с браслета – не понятно). Для работы всех функций, приложение должно постоянно работать в фоновом режиме, что несколько разряжает батарею смартфона. Коннект мгновенный, а никаких разрывов связи замечено не было.

Функционал умного браслета меня порадовал: тут есть буквально все, чем должен обладать современный умный браслет, и даже немножко больше: мало кто может похвастаться, например, встроенным тонометром. К сожалению, точность датчиков далека от идеала: акселерометр слегка занижает количество шагов, а доверять показаниям пульсометра я бы вовсе не стал. При этом, хочется похвалить за доработанное приложение – в нем исправили многие недочеты прошлой версии.

Smarterra FitMaster 5 точно не подойдет для спортсменов, ведь им необходимы точность и продвинутый функционал для спортивных тренировок. А вот для простых смертных и приверженцев ЗОЖ данный гаджет станет хорошим выбором, поскольку за небольшие деньги вы получите не только стильные легкие часы с качественным дисплеем, но еще и множество интересных функций, с которыми жизнь становится немного проще и технологичнее.

Автор: Артем Костенко

Комментарии и отзывы Smarterra FitMaster 5
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