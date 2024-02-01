Волнующий сюжет и красивый мир. Обзор Song of Nunu: A League of Legends Story

Сегодня на консолях стартовало приключение о мальчике Нуно и его друге Виллумпе, последнем йети. Это игра о герои из вселенной League of Legends выполненная в виде яркого приключения, раскрывающая историю персонажа и позволяющее встретить других героев. Она отличается как по формату от основной игры, так и общему подходу.

У меня была возможность поиграть за полторы недели до релиза, сразу отмечу что на ПК игра вышла немного раньше и там этот проект заценить не успел, но он заинтересовал яркий трейлером. Я прошел ее полностью дважды с самостоятельным поиском всех секретов, сравнив на PlayStation 4 и PlayStation 5. Отличием на некстген версии стало отсутствие видимых склеек при переходе между зонами в открытом мире и адаптивные триггеры, а также большее количество мелких деталей. В целом же комфортно играть можно и на консоли прошлого поколения.

Отдельно отмечу что в League of Legends я детально не играл, скорее только поверхностное знакомство со вселенной и с рядом персонажей я уже знакомился позже, читая общую информацию о них после прохождения. Поэтому могу заверить, что знакомиться с этой историей можно и без предварительной подготовки, это полноценное и самостоятельное приключение.

В рамках этой рецензии я отмечу только общие детали по самой истории, чтобы не портить впечатление от возможного прохождения вами в последующем. Начинается она с того что мальчик Нуно и его верный друг Виллумп начинают свое путешествие к Крылатой горе с целью найти Сердце Синевы и уже с помощью него его маму. По пути их ждут испытания, загадки и сложности.

У игры нет ограничений по возрасту. Интересна будет разновозрастной аудитории, хотя все же общий тон сделан так чтобы здесь не заскучали и дети. Умеренно сочетается юмор, грусть, мораль и экшен. Построена Song of Nunu: A League of Legends Story в виде цельного и линейного повествования, без вставляемого зачастую не к месту открытого мира с зачисткой однообразных активностей. Разделена она между несколькими эпизодами, которые проходят в отличающихся между собой локаций. Пещеры, прерии, жерло вулкана и даже замок в виде местного Мордора.

Как и отмечал, в игре есть мораль. В основе истории лежит дружба между ними и оба имеют за плечами горечь потери своих близких. Им нужно преодолеть это и понять, что жизнь не останавливается даже после самых сильных потрясений, нужно двигаться вперед и важно находить поводы для радости.

Отдельную благодарность хочу выразить разработчикам, за полноценный и многоголосый перевод, позволяющий без знания английского не отвлекаться на чтение субтитров. Получилось отлично и атмосферно. Это же касается музыкального сопровождения, которое подчеркивает общее настроение.

Сочетается несколько геймплейных механик. Это боевая система с уворотами и ударами, а также использование дудки с мелодиями, которые создает сам игрок. Все это в меру, постоянно сменяются активности и локации. Спокойные и динамичные сцены. Есть даже местные гонки, которые представляют собой катание на санях с преодолением препятствий, тут одно из достижений требует пройти все участки без получения повреждений, это потребует определенной ловкости.

Отдельно стоят загадки, которые необходимо будет решать чаще всего при переходе между зонами на локациях. Где-то передвинуть предметы, где-то сыграть мелодию в нужной последовательности, двигать предметы в необходимой последовательности, стелсовая зона. Есть и несколько боссов, сражения с которыми отличаются между собой. При этом вариативной сложности нет, создаются автоматические чекпоинты и в ряде сражений дается небольшое время чтобы поднять йети и продолжить бой.

Song of Nunu: A League of Legends Story обзор

Итоги

От знакомства с Song of Nunu: A League of Legends Story я остался в восторге, стилизованные локации, приятная музыка, разнообразие механик, русская локализация и трогательная история. Длительность умеренная, на второе прохождение я потратил около 5 часов и первое в районе 10.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".