Волнующий сюжет и красивый мир. Обзор Song of Nunu: A League of Legends Story

Сегодня на консолях стартовало приключение о мальчике Нуно и его друге Виллумпе, последнем йети. Это игра о герои из вселенной League of Legends выполненная в виде яркого приключения, раскрывающая историю персонажа и позволяющее встретить других героев. Она отличается как по формату от основной игры, так и общему подходу.

Song of Nunu: A League of Legends Story

У меня была возможность поиграть за полторы недели до релиза, сразу отмечу что на ПК игра вышла немного раньше и там этот проект заценить не успел, но он заинтересовал яркий трейлером. Я прошел ее полностью дважды с самостоятельным поиском всех секретов, сравнив на PlayStation 4 и PlayStation 5. Отличием на некстген версии стало отсутствие видимых склеек при переходе между зонами в открытом мире и адаптивные триггеры, а также большее количество мелких деталей. В целом же комфортно играть можно и на консоли прошлого поколения.

Song of Nunu: A League of Legends Story

Отдельно отмечу что в League of Legends я детально не играл, скорее только поверхностное знакомство со вселенной и с рядом персонажей я уже знакомился позже, читая общую информацию о них после прохождения. Поэтому могу заверить, что знакомиться с этой историей можно и без предварительной подготовки, это полноценное и самостоятельное приключение.

Song of Nunu: A League of Legends Story

В рамках этой рецензии я отмечу только общие детали по самой истории, чтобы не портить впечатление от возможного прохождения вами в последующем. Начинается она с того что мальчик Нуно и его верный друг Виллумп начинают свое путешествие к Крылатой горе с целью найти Сердце Синевы и уже с помощью него его маму. По пути их ждут испытания, загадки и сложности.

Song of Nunu: A League of Legends Story

У игры нет ограничений по возрасту. Интересна будет разновозрастной аудитории, хотя все же общий тон сделан так чтобы здесь не заскучали и дети. Умеренно сочетается юмор, грусть, мораль и экшен. Построена Song of Nunu: A League of Legends Story в виде цельного и линейного повествования, без вставляемого зачастую не к месту открытого мира с зачисткой однообразных активностей. Разделена она между несколькими эпизодами, которые проходят в отличающихся между собой локаций. Пещеры, прерии, жерло вулкана и даже замок в виде местного Мордора.

Song of Nunu: A League of Legends Story

Как и отмечал, в игре есть мораль. В основе истории лежит дружба между ними и оба имеют за плечами горечь потери своих близких. Им нужно преодолеть это и понять, что жизнь не останавливается даже после самых сильных потрясений, нужно двигаться вперед и важно находить поводы для радости.

Song of Nunu: A League of Legends Story

Отдельную благодарность хочу выразить разработчикам, за полноценный и многоголосый перевод, позволяющий без знания английского не отвлекаться на чтение субтитров. Получилось отлично и атмосферно. Это же касается музыкального сопровождения, которое подчеркивает общее настроение.

Song of Nunu: A League of Legends Story

Сочетается несколько геймплейных механик. Это боевая система с уворотами и ударами, а также использование дудки с мелодиями, которые создает сам игрок. Все это в меру, постоянно сменяются активности и локации. Спокойные и динамичные сцены. Есть даже местные гонки, которые представляют собой катание на санях с преодолением препятствий, тут одно из достижений требует пройти все участки без получения повреждений, это потребует определенной ловкости.

Song of Nunu: A League of Legends Story

Отдельно стоят загадки, которые необходимо будет решать чаще всего при переходе между зонами на локациях. Где-то передвинуть предметы, где-то сыграть мелодию в нужной последовательности, двигать предметы в необходимой последовательности, стелсовая зона. Есть и несколько боссов, сражения с которыми отличаются между собой. При этом вариативной сложности нет, создаются автоматические чекпоинты и в ряде сражений дается небольшое время чтобы поднять йети и продолжить бой.

Song of Nunu: A League of Legends Story

Song of Nunu: A League of Legends Story обзор

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorОт знакомства с Song of Nunu: A League of Legends Story я остался в восторге, стилизованные локации, приятная музыка, разнообразие механик, русская локализация и трогательная история. Длительность умеренная, на второе прохождение я потратил около 5 часов и первое в районе 10.
Song of Nunu: A League of Legends Story получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Волнующий сюжет и красивый мир. Обзор Song of Nunu: A League…
Сегодня на консолях стартовало приключение о мальчике Нуно и его друге Виллумпе, последнем йети. Это игра…
Театр с бумажными актерами для PS5 VR2. Обзор Paper Beast EN…
Несколькими годами ранее владельцы первого шлема PS VR получили возможность поиграть в Paper Beast, прове…
Красивый платформер с серьезными испытаниями. Обзор Raccoo V…
Перед новым годом в мое распоряжение попал трехмерный платформер Raccoo Venture, стартовавший в декабре н…
Впечатления по рогалику Без возврата. Обзор The Last of Us P…
Игра The Last of Us за время своего существования получила больше переизданий, чем вышло частей. Выход вт…
Шутер от первого лица в ретро с простой платиной. Обзор Witc…
Сегодня у нас в центре внимания игра от Ratalaika Games про маленькую девочку, которая встала на борьбу с…
Залипательная головоломка с поиском предметов. Обзор Hidden …
На днях на консолях текущего поколения стартовало продолжение серии Hidden Through Time, появившейся трем…
Мрачная новелла с 26 вариантами финала. Обзор ARCHETYPE ARCA…
В конце октября на PlayStation и Nintendo Switch стала доступна графическая новелла ARCHETYPE ARCADIA. По…
Метроидвания с приятным сеттингом на консолях. Обзор игры Fe…
Мы уже знакомились с целым рядом проектов от небольших студий, которые изначально были доступны на ПК, а …
Обзор Joe Wander and the Enigmatic Adventures. Платформер красивый снаружи и злой внутриОбзор Joe Wander and the Enigmatic Adventures. Платформер красивый снаружи и злой внутри
Обзор Creepy Tale 3: Ingrid Penance. Мрачная сказка с шикарной русской озвучкой и 3 концовкамиОбзор Creepy Tale 3: Ingrid Penance. Мрачная сказка с шикарной русской озвучкой и 3 концовками
Линейный шутер в ретро графике. Обзор FUR Squadron (PSN/XBOX)Линейный шутер в ретро графике. Обзор FUR Squadron (PSN/XBOX)
Театр с бумажными актерами для PS5 VR2. Обзор Paper Beast ENHANCED EDITIONТеатр с бумажными актерами для PS5 VR2. Обзор Paper Beast ENHANCED EDITION
Обзор Synapse VR2. Эксклюзивный шутер-рогаликОбзор Synapse VR2. Эксклюзивный шутер-рогалик

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor