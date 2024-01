Song of Nunu: A League of Legends Story

Автор - Ленар Хайруллин . Размещено: Сегодня 00:42 . Song of Nunu: A League of Legends Story

От знакомства с Song of Nunu: A League of Legends Story я остался в восторге, стилизованные локации, приятная музыка, разнообразие механик, русская локализация и трогательная история. Длительность умеренная, на второе прохождение я потратил около 5 часов и первое в районе 10.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

У игры нет ограничений по возрасту. Интересна будет разновозрастной аудитории, хотя все же общий тон сделан так чтобы здесь не заскучали и дети. Умеренно сочетается юмор, грусть, мораль и экшен. Построена Song of Nunu: A League of Legends Story в виде цельного и линейного повествования, без вставляемого зачастую не к месту открытого мира с зачисткой однообразных активностей. Разделена она между несколькими эпизодами, которые проходят в отличающихся между собой локаций. Пещеры, прерии, жерло вулкана и даже замок в виде местного Мордора.

Волнующий сюжет и красивый мир. Обзор Song of Nunu: A League of Legends Story

