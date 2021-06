Обзор Sonos Beam. Умный саундбар для некстген консоли и телевизора

В рамках «Лаборатории» мы проводили тестирование саундбара Sonos Arc , старшего в модельной линейке и поддерживающего дистанционное управление со смартфона, а также беспроводное расширение с помощью сабвуфера и дополнительных колонок. Сегодня мы рассмотрим младшую модель в линейке, это Sonos Beam, оснащенный разъемом HDMI ARC и обеспечивающий звучание Dolby Digital.

Sonos Beam обзор

Комплектация

Рекомендованная стоимость составляет 40 990 рублей.Упакована в коробку вытянутой формы. Ручка переноски также блокирует от случайного открытия.

Внешний вид

Комплект включает HDMI-кабель, силовой кабель, переходник на оптический аудиовыход, различную документацию.Как и рассмотренная ранее акустика этого производителя доступна в белом и черном вариантах исполнения. В сравнение с Sonos Arc они меньше по габаритам.

Ширина корпуса 651 мм. Ее можно будет разместить, как под телевизором, так и монитором. Мы ее использовали в связке с консолью Sony PlayStation 5.

Фронтальная панель с обтянута тканью, защищающей группу из четырех динамиков и одного твитера.

На верхней крышке зона с тремя сенсорными клавишами. Здесь же светодиодный индикатор и группа из пяти микрофонов, используемого для голосового управления.

С тыльной стороны в углублении расположена панель разъемов, включающая HDMI, гнездо RJ-45, кнопка синхронизации и разъем под питающий кабель.

Блок питания у Sonos Beam встроенный. Работает бесшумно, при продолжительной нагрузке не нагревается.

Софт

На основании распределены резиновые накладки, предотвращающие скольжение при размещении на ровной поверхности. Здесь же пара винтовых отверстий, используемых для установки на совместимый кронштейн Sonos BEAM Wallmount (5 990 рублей).Это «умная» колонка, оснащенная Wi-Fi модулем. Для начала эксплуатации необходимо будет провести процесс подключения к домашней сети и добавления в аккаунт.

Для возможности использования несколькими членами семьи можно расширить доступ к акустической системе.

Поддерживаются различные облачные сервисы, включая актуальные для России сервиса Яндекс.Музыка и Youtube.Music.

Радиостанции, включая зарубежные, можно послушать в бесплатном сервисе SONOS Radio.

Отдельным пунктом выводятся разделы воспроизведения с телевизора, подключенного HDMI-кабелем. Прямого подключения по Bluetooth нет, но по Wi-Fi можно передавать звук с внутренней памяти смартфона.

В разделе настроек можно подключить беспроводной сабвуфер и дополнительные динамики.

Эквалайзер с балансировкой по басам и высоким частотам.

Автоматическое определение телевизора, дистанционное управление с помощью пульта от ТВ. Включается/выключается сенсорное управление и светодиодный индикатор.

Тесты

Голосовой помощник Google на момент выхода теста выводил региональное ограничение.Рассмотрим несколько сценариев эксплуатации, которые мы изучили в ходе тестирования. Sonos Beam подключили к OLED телевизору LG с помощью комплектного HDMI-кабеля. Поддержка ARC позволяет не только передавать звук без искажений и в высоком качестве, но и дает управление питанием, громкостью, а также автоматическую смену источника при воспроизведении.

Resident Evil Village c Sonos Beam

Тест звучания Sonos Beam

К телевизору в свою очередь подключили игровую консоль Sony PlayStation 5, выбрав в настройках объемный звук. С этим саундбаром мы играли в Resident Evil Village и It Takes Two. Создается эффект присутствия и погружения в происходящее на экране. Звучание Dolby Digital, на порядок лучше, чем у встроенных динамиков у телевизора.За звук в Sonos Beam отвечают четыре средне и низкочастотных излучателя, есть один твитер класса D. Несмотря на компактные габариты в конструкции есть три фазоинвертора.Акустическую систему можно будет расширить добавив сабвуфер и дополнительные динамики Sonos One SL или Sonos Five . Между собой они соединяются без кабеля и необходимости использования ресивера.

Из интересного поддерживается технология Trueplay, настраивающая звучание под специфику комнаты в которой установлена. Ночью можно будет активировать отдельный режим, снижающий резкие и громкие звуки, позволяя смотреть блокбастеры не мешая окружающим. Технология выделения голоса.

Итоги

Sonos Beam – добротный саундбар среднего ценового сегмента с поддержкой актуальных облачных сервисов, оснащенный HDMI ARC, использующий проводной и беспроводной способы подключения к сети, ночной режим и выделение голоса, настройки через приложение, расширение с помощью дополнительной акустики без соединения между собой проводами.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".