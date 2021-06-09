Обзор Sonos Beam. Умный саундбар для некстген консоли и телевизора

В рамках «Лаборатории» мы проводили тестирование саундбара Sonos Arc, старшего в модельной линейке и поддерживающего дистанционное управление со смартфона, а также беспроводное расширение с помощью сабвуфера и дополнительных колонок. Сегодня мы рассмотрим младшую модель в линейке, это Sonos Beam, оснащенный разъемом HDMI ARC и обеспечивающий звучание Dolby Digital.

Sonos Beam

Рекомендованная стоимость составляет 40 990 рублей.

Sonos Beam обзор

Комплектация

Упакована в коробку вытянутой формы. Ручка переноски также блокирует от случайного открытия.

Sonos Beam

Комплект включает HDMI-кабель, силовой кабель, переходник на оптический аудиовыход, различную документацию.

Внешний вид

Как и рассмотренная ранее акустика этого производителя доступна в белом и черном вариантах исполнения. В сравнение с Sonos Arc они меньше по габаритам.

Sonos Beam

Ширина корпуса 651 мм. Ее можно будет разместить, как под телевизором, так и монитором. Мы ее использовали в связке с консолью Sony PlayStation 5.

Sonos Beam

Фронтальная панель с обтянута тканью, защищающей группу из четырех динамиков и одного твитера.

Sonos Beam

На верхней крышке зона с тремя сенсорными клавишами. Здесь же светодиодный индикатор и группа из пяти микрофонов, используемого для голосового управления.

Sonos Beam

С тыльной стороны в углублении расположена панель разъемов, включающая HDMI, гнездо RJ-45, кнопка синхронизации и разъем под питающий кабель.

Sonos Beam

Блок питания у Sonos Beam встроенный. Работает бесшумно, при продолжительной нагрузке не нагревается.

Sonos Beam

На основании распределены резиновые накладки, предотвращающие скольжение при размещении на ровной поверхности. Здесь же пара винтовых отверстий, используемых для установки на совместимый кронштейн Sonos BEAM Wallmount (5 990 рублей).

Софт

Это «умная» колонка, оснащенная Wi-Fi модулем. Для начала эксплуатации необходимо будет провести процесс подключения к домашней сети и добавления в аккаунт.

Sonos Beam

Для возможности использования несколькими членами семьи можно расширить доступ к акустической системе.

Sonos Beam

Поддерживаются различные облачные сервисы, включая актуальные для России сервиса Яндекс.Музыка и Youtube.Music.

Sonos Beam

Радиостанции, включая зарубежные, можно послушать в бесплатном сервисе SONOS Radio.

Sonos Beam

Отдельным пунктом выводятся разделы воспроизведения с телевизора, подключенного HDMI-кабелем. Прямого подключения по Bluetooth нет, но по Wi-Fi можно передавать звук с внутренней памяти смартфона.

Sonos Beam

В разделе настроек можно подключить беспроводной сабвуфер и дополнительные динамики.

Sonos Beam

Эквалайзер с балансировкой по басам и высоким частотам.

Sonos Beam

Автоматическое определение телевизора, дистанционное управление с помощью пульта от ТВ. Включается/выключается сенсорное управление и светодиодный индикатор.

Sonos Beam

Голосовой помощник Google на момент выхода теста выводил региональное ограничение.

Тесты

Рассмотрим несколько сценариев эксплуатации, которые мы изучили в ходе тестирования. Sonos Beam подключили к OLED телевизору LG с помощью комплектного HDMI-кабеля. Поддержка ARC позволяет не только передавать звук без искажений и в высоком качестве, но и дает управление питанием, громкостью, а также автоматическую смену источника при воспроизведении.

Sonos Beam

К телевизору в свою очередь подключили игровую консоль Sony PlayStation 5, выбрав в настройках объемный звук. С этим саундбаром мы играли в Resident Evil Village и It Takes Two. Создается эффект присутствия и погружения в происходящее на экране. Звучание Dolby Digital, на порядок лучше, чем у встроенных динамиков у телевизора.

Resident Evil Village c Sonos Beam

За звук в Sonos Beam отвечают четыре средне и низкочастотных излучателя, есть один твитер класса D. Несмотря на компактные габариты в конструкции есть три фазоинвертора.

Тест звучания Sonos Beam

Акустическую систему можно будет расширить добавив сабвуфер и дополнительные динамики Sonos One SL или Sonos Five. Между собой они соединяются без кабеля и необходимости использования ресивера.

Sonos Beam

Из интересного поддерживается технология Trueplay, настраивающая звучание под специфику комнаты в которой установлена. Ночью можно будет активировать отдельный режим, снижающий резкие и громкие звуки, позволяя смотреть блокбастеры не мешая окружающим. Технология выделения голоса.

Sonos Beam

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorSonos Beam – добротный саундбар среднего ценового сегмента с поддержкой актуальных облачных сервисов, оснащенный HDMI ARC, использующий проводной и беспроводной способы подключения к сети, ночной режим и выделение голоса, настройки через приложение, расширение с помощью дополнительной акустики без соединения между собой проводами.
Sonos Beam получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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