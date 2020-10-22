Обзор Soundcore Life Dot 2. Лучшие TWS наушники до 5000 рублей

Одним из частых вопросов в обзорах наушников в TWS формате связан с временем автономной работы. В тестируемых сегодня Soundcore Life Dot 2 заявляет о 100 часах работы с учетом сеансов зарядки в комплектном кейсе. Но даже и без него это до 8 часов работы. Отлично с учетом того, что большинство представленных решений обладают куда скромными характеристиками по автономности.

Soundcore Life Dot 2 обзор

Они уже доступны в магазине ДНС за 3990 рублей.

Комплектация

Упакованы в коробку на обратной стороне которых приведено подробно описание основных особенностей этой гарнитуры. Внутри скрывается подложка из черного пластика. Отдельная ниша выделена под хранение сменных силиконовых амбушюр и фиксаторов AirWings. Также в набор входит зарядный кейс и USB Type-C кабель.

Внешний вид

Корпус наушников выполнен из черного пластика. Он защищен по стандарту IPX5. Не боится попадания капель воды и в них можно заниматься фитнесом.

Габариты относительно компактные. Вес легкий. Продумали вопрос удобства ношения. Они комплектуются сразу пятью парами силиконовых амбушюр.

Дополнительную фиксацию в ушной раковине обеспечиваются AirWings, выступ которых напоминает крыло. Он выступает точкой опоры. Таких пар в комплекте три.

Как итог Soundcore Life Dot 2 подойдут даже самому требовательному пользователю, позволяя подобрать оптимальную посадку.

На внешней стороне чашек находится механическая кнопка управления. В зависимости от комбинаций нажатий пользователь сможет не только управлять громкостью и переключать треки, но и вызывать голосовой помощник.

Кнопка немного притоплена относительно верхней крышке, исключая ложное нажатие при ношении или касании к внешней поверхности.

На внутренней стороне группа контактов и канал с 8-мм динамиком. Его внешняя часть защищена металлической сеткой.

Высокая емкость аккумулятора в зарядном кейсе отразилась на его габаритах. Он шире и тяжелее, но сохранен в разумных пределах. В карман по-прежнему помещается.

Внутри два посадочных места под наушники с магнитным креплением. С открытой крышкой из чехла не выпадают. Внешние поверхности матовые не маркие.

Тесты

На обратной стороне разъем USB Type-C. Еще один плюс с выбором в пользу современного разъема, получившего широкое распространение в смартфонах, планшетах и ноутбуках.Тестирование мы проводили со смартфоном OnePlus 8 Pro. Для соединения используется протокол Bluetooth 5.0. Поддерживаются кодеки SBC и AAC. Ожидаемо aptX нет. Дальность стабильного соединения до 10 метров.

Работать Soundcore Life Dot 2 могут в стереопаре или монорежиме. Второй вариант будет полезен при прослушивании подкастов или при работе в качестве разговорной гарнитуры. В это время можно будет проводить сеанс зарядки второго наушника.

Поддерживается быстрая зарядка. После 10 минут в чехле смогут проработать примерно час. На среднем уровне громкости работают в течение 7.5-8 часов. Заявленные результаты соответствуют действительности. Комплектный кейс дает возможность провести до 12 полных циклов зарядки. По показателям автономной работы это одно из лучших решений среди доступных на момент осени 2020 года.

В плане удобства ношения все отлично. В ушах сидят плотно, при пробежках не выпадают. Движения головы в стороны не ограничивают. Обеспечивается хороший уровень пассивной звукоизоляции.

Понравилось качество звучания. Насыщенная звуковая сцена на широком диапазоне частот. Есть яркие выраженные верхи и не забиты низкие частоты. Бас мягкий. Живой вокал. Присутствует высокий запас по максимальной громкости.

Итоги по Soundcore Life Dot 2

Soundcore Life Dot 2 – добротные TWS-наушники с невысокой стоимостью, уделывающие по качеству исполнения, звучанию, комплектации и времени автономной работы заметно более дорогие модели конкурентов. Среди плюсов также отметим защиту корпуса IPX5, привлекательный внешний вид, гибкий подбор амбушюр и фиксаторов, актуальный USB Type-C. Высокая емкость аккумулятора отразилась на габаритах зарядного кейса.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".