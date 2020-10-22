Обзор Soundcore Life Dot 2. Лучшие TWS наушники до 5000 рублей

Одним из частых вопросов в обзорах наушников в TWS формате связан с временем автономной работы. В тестируемых сегодня Soundcore Life Dot 2 заявляет о 100 часах работы с учетом сеансов зарядки в комплектном кейсе. Но даже и без него это до 8 часов работы. Отлично с учетом того, что большинство представленных решений обладают куда скромными характеристиками по автономности.

Soundcore Life Dot 2

Они уже доступны в магазине ДНС за 3990 рублей.

Soundcore Life Dot 2 обзор

Комплектация

Упакованы в коробку на обратной стороне которых приведено подробно описание основных особенностей этой гарнитуры. Внутри скрывается подложка из черного пластика. Отдельная ниша выделена под хранение сменных силиконовых амбушюр и фиксаторов AirWings. Также в набор входит зарядный кейс и USB Type-C кабель.

Soundcore Life Dot 2

Внешний вид

Корпус наушников выполнен из черного пластика. Он защищен по стандарту IPX5. Не боится попадания капель воды и в них можно заниматься фитнесом.

Soundcore Life Dot 2

Габариты относительно компактные. Вес легкий. Продумали вопрос удобства ношения. Они комплектуются сразу пятью парами силиконовых амбушюр.

Soundcore Life Dot 2

Дополнительную фиксацию в ушной раковине обеспечиваются AirWings, выступ которых напоминает крыло. Он выступает точкой опоры. Таких пар в комплекте три.

Soundcore Life Dot 2

Как итог Soundcore Life Dot 2 подойдут даже самому требовательному пользователю, позволяя подобрать оптимальную посадку.

Soundcore Life Dot 2

На внешней стороне чашек находится механическая кнопка управления. В зависимости от комбинаций нажатий пользователь сможет не только управлять громкостью и переключать треки, но и вызывать голосовой помощник.

Soundcore Life Dot 2

Кнопка немного притоплена относительно верхней крышке, исключая ложное нажатие при ношении или касании к внешней поверхности.

Soundcore Life Dot 2

На внутренней стороне группа контактов и канал с 8-мм динамиком. Его внешняя часть защищена металлической сеткой.

Soundcore Life Dot 2

Высокая емкость аккумулятора в зарядном кейсе отразилась на его габаритах. Он шире и тяжелее, но сохранен в разумных пределах. В карман по-прежнему помещается.

Soundcore Life Dot 2

Внутри два посадочных места под наушники с магнитным креплением. С открытой крышкой из чехла не выпадают. Внешние поверхности матовые не маркие.

Soundcore Life Dot 2

На обратной стороне разъем USB Type-C. Еще один плюс с выбором в пользу современного разъема, получившего широкое распространение в смартфонах, планшетах и ноутбуках.

Тесты

Тестирование мы проводили со смартфоном OnePlus 8 Pro. Для соединения используется протокол Bluetooth 5.0. Поддерживаются кодеки SBC и AAC. Ожидаемо aptX нет. Дальность стабильного соединения до 10 метров.

Soundcore Life Dot 2

Работать Soundcore Life Dot 2 могут в стереопаре или монорежиме. Второй вариант будет полезен при прослушивании подкастов или при работе в качестве разговорной гарнитуры. В это время можно будет проводить сеанс зарядки второго наушника.

Soundcore Life Dot 2

Поддерживается быстрая зарядка. После 10 минут в чехле смогут проработать примерно час. На среднем уровне громкости работают в течение 7.5-8 часов. Заявленные результаты соответствуют действительности. Комплектный кейс дает возможность провести до 12 полных циклов зарядки. По показателям автономной работы это одно из лучших решений среди доступных на момент осени 2020 года.

Soundcore Life Dot 2

В плане удобства ношения все отлично. В ушах сидят плотно, при пробежках не выпадают. Движения головы в стороны не ограничивают. Обеспечивается хороший уровень пассивной звукоизоляции.

Soundcore Life Dot 2

Понравилось качество звучания. Насыщенная звуковая сцена на широком диапазоне частот. Есть яркие выраженные верхи и не забиты низкие частоты. Бас мягкий. Живой вокал. Присутствует высокий запас по максимальной громкости.

Soundcore Life Dot 2

Итоги по Soundcore Life Dot 2

Золото. Выбор редакции MegaObzorSoundcore Life Dot 2 – добротные TWS-наушники с невысокой стоимостью, уделывающие по качеству исполнения, звучанию, комплектации и времени автономной работы заметно более дорогие модели конкурентов. Среди плюсов также отметим защиту корпуса IPX5, привлекательный внешний вид, гибкий подбор амбушюр и фиксаторов, актуальный USB Type-C. Высокая емкость аккумулятора отразилась на габаритах зарядного кейса.
Soundcore Life Dot 2 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Soundcore Life Dot 2
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