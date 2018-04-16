Обзор SteelSeries Arctis 5. Игровые наушники с 7.1 звуком и подсветкой

Не так давно мы проводили тестирование гарнитуры STEELSERIES ARCTIS 3 Bluetooth с возможностью одновременной работы со смартфоном, консолями и ПК. Тогда же упомянули, что, если целевым источником звука является настольный компьютер или игровой ноутбук, оптимальнее будет обратить внимание на SteelSeries Arctis 5 со встроенной звуковой картой с поддержкой 7.1 звука и USB-подключением. Весомым плюсом в пользу выбора еще играет стоимость, отсутствие модуля Bluetooth делает её дешевле.

SteelSeries Arctis 5 обзор

К моменту публикации наушники находятся в широком доступе российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляются наушники в коробке из плотного картона с изображением наушников. С обратной стороны приведены её конструктивные особенности и технические характеристики. Внутри они зафиксированы на жесткой подложке, предохраняющей от тряски во время транспортировки.

Внешний вид

Комплект включает кабель подключения, USB-кабель с регулятором, переходник на 3.5 аудиоразъем, руководство пользователя и гарантийный талон.SteelSeries Arctis 5 визуально напоминает рассмотренную ранее модель, для всей серии производитель использует единый узнаваемый дизайн. Но свои отличия все же тут присутствуют.

Подключение по USB дало возможность оснастить чашки наушников настраиваемой подсветкой. Реализована она виде окантовки по периметру чашек.

RGB-палитра с эффектами и пользовательскими сценариями работы. Выглядит она аккуратно, без вычурности. Дополнительно подсвечивается логотип производителя на внешней стороне чашек.

Двухсоставное оголовье, основу которого составляет металлический каркас, защищенный пластиком с софт-тач покрытием и расположенной снизу мягкой вставкой.

Внутренний периметр снимается, визуально он напоминает дужку от лыжных очков. На сайте производителя уже доступны сменные варианты с альтернативными вариантами цветового исполнения.

В ходе длительной эксплуатации эту вставку можно будет постирать в стиральной машине, удалив накопившуюся грязь. Важной конструктивной возможностью является изменение силы натяжения этой вставки, получая оптимальный вариант индивидуально под владельца.

Чаши SteelSeries Arctis 5 можно поворачивать на 90 градусов относительно точки крепления. Места фиксации с запасом по прочности.

Овальные чаши выполнены из пластика. Внешние поверхности с прорезиненным покрытием. Материал приятен тактильно.

Амбушюры из ткани AirWeave. Внутри находится вставка с памятью формы. Решетка динамика защищена тканью.

На нижней грани левой чашки выведен порт для подключения кабеля. Позади него колесико регулировки громкости и механический выключатель микрофона. Доступен 3.5мм аудиоразъем.

С противоположной стороны выдвижной микрофон с гибкой ножкой. Работать он может как в собранном состоянии, так и развернутом.

Подключаются SteelSeries Arctis 5 при помощи разборного кабеля. Одна его часть идет с регулятором ChatMIX, отвечающим за балансировку звучания в зависимости от сценариев эксплуатации. Поддерживаются популярные мессенджеры.

Софт

Вторая часть кабеля подключается уже к самой гарнитуре. Также в комплекте предусмотрен переходник на 3.5 мм аудиоразъем, который также лишившись ряда функций гарнитуры, позволит подключиться к смартфону или плееру.Для управления используется центр управления SteelSeries Engine 3. В отличие от рассмотренных ранее наушников, тут не требуется предварительная регистрация. В главном окне пользователь сможет настроить объемное звучание выбрав готовый пресет настроек. Эквалайзер и компрессор динамического диапазона.

Выставляются параметры работы микрофона. Поддерживаются предпросмотр, шумоподавление и местный эффект микрофона.

Отдельно настраивается подсветка двух чашек наушников SteelSeries Arctis 5. Это могут быть разные цвета и эффекты или режим синхронизации подсветки.

Тесты

SteelSeries Arctis 5 поддерживает технологию DTS Headphone X 7.1 Surround Sound, позволяющую насладиться объемным звучанием при просмотре фильмов и в играх. Эффект при активации действительно заметный, сложно представить, что такую сцену может выдать только пара динамиков. В сетевых шутерах это помимо атмосферы даст еще и преимущество в виде возможности позиционирования.

Звучание у наушников мягкое, без перекосов в низкие частоты. Наушники хорошо справляются с музыкальными композициями различных жанров, включая рок и классику. Программное обеспечение дает широкие возможности кастомизации звучания. Встроенная обработка звука избавляет от зависимости качества имеющейся звуковой карты в системе.

SteelSeries Arctis 5 тест микрофона

Отлично со своей задачей справляется встроенный микрофон. Наушники можно смело рекомендовать для проведения трансляций и общения в онлайн играх. Свой вклад в чистую передачу голоса вносить система шумоподавления, делая акцент только на голосе владельца без окружающего фона в помещении. Во время ношения микрофон может быть выключен с помощью механической кнопки на чашке.

По эргономике вопросов не возникло. Длительные игровые сессии не создавали напряжения и усталости. Наушники не смещаются при резких движениях головы. Отсутствует излишнее давление.

Итоги по SteelSeries Arctis 5

Обеспечивается достаточный уровень звукоизоляции. За счет использования дышащей ткани решается вопрос запотевания.SteelSeries Arctis 5, как и ожидалось, является одним из лучших вариантов на момент публикации при поиске наушников для настольного компьютера. К её преймуществам отнесем строгий и стильный внешний вид, элементы управления и внешний блок на кабеле, двунаправленный микрофон, поддержка технологии DTX X 7.1, настраиваемая подсветка, съемный кабель-менеджмент, сменное внутреннее оголовье. Не устроить в этой модели может зависимость объемного звука от программного обеспечения и меньший уровень звукоизоляции в сравнении с моделями, оснащенными амбушюрами из экокожи.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".