Обзор SteelSeries Arctis 5. Игровые наушники с 7.1 звуком и подсветкой

2018-04-16, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - SteelSeries Arctis 5; [261]
Не так давно мы проводили тестирование гарнитуры STEELSERIES ARCTIS 3 Bluetooth с возможностью одновременной работы со смартфоном, консолями и ПК. Тогда же упомянули, что, если целевым источником звука является настольный компьютер или игровой ноутбук, оптимальнее будет обратить внимание на SteelSeries Arctis 5 со встроенной звуковой картой с поддержкой 7.1 звука и USB-подключением. Весомым плюсом в пользу выбора еще играет стоимость, отсутствие модуля Bluetooth делает её дешевле.

SteelSeries Arctis 5

К моменту публикации наушники находятся в широком доступе российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

SteelSeries Arctis 5 обзор

Комплектация

Поставляются наушники в коробке из плотного картона с изображением наушников. С обратной стороны приведены её конструктивные особенности и технические характеристики. Внутри они зафиксированы на жесткой подложке, предохраняющей от тряски во время транспортировки.

SteelSeries Arctis 5

Комплект включает кабель подключения, USB-кабель с регулятором, переходник на 3.5 аудиоразъем, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

SteelSeries Arctis 5 визуально напоминает рассмотренную ранее модель, для всей серии производитель использует единый узнаваемый дизайн. Но свои отличия все же тут присутствуют.

SteelSeries Arctis 5

Подключение по USB дало возможность оснастить чашки наушников настраиваемой подсветкой. Реализована она виде окантовки по периметру чашек.

SteelSeries Arctis 5

RGB-палитра с эффектами и пользовательскими сценариями работы. Выглядит она аккуратно, без вычурности. Дополнительно подсвечивается логотип производителя на внешней стороне чашек.

SteelSeries Arctis 5

Двухсоставное оголовье, основу которого составляет металлический каркас, защищенный пластиком с софт-тач покрытием и расположенной снизу мягкой вставкой.

SteelSeries Arctis 5

Внутренний периметр снимается, визуально он напоминает дужку от лыжных очков. На сайте производителя уже доступны сменные варианты с альтернативными вариантами цветового исполнения.

SteelSeries Arctis 5

В ходе длительной эксплуатации эту вставку можно будет постирать в стиральной машине, удалив накопившуюся грязь. Важной конструктивной возможностью является изменение силы натяжения этой вставки, получая оптимальный вариант индивидуально под владельца.

SteelSeries Arctis 5

Чаши SteelSeries Arctis 5 можно поворачивать на 90 градусов относительно точки крепления. Места фиксации с запасом по прочности.

SteelSeries Arctis 5

Овальные чаши выполнены из пластика. Внешние поверхности с прорезиненным покрытием. Материал приятен тактильно.

SteelSeries Arctis 5

Амбушюры из ткани AirWeave. Внутри находится вставка с памятью формы. Решетка динамика защищена тканью.

SteelSeries Arctis 5

На нижней грани левой чашки выведен порт для подключения кабеля. Позади него колесико регулировки громкости и механический выключатель микрофона. Доступен 3.5мм аудиоразъем.

SteelSeries Arctis 5

С противоположной стороны выдвижной микрофон с гибкой ножкой. Работать он может как в собранном состоянии, так и развернутом.

SteelSeries Arctis 5

Подключаются SteelSeries Arctis 5 при помощи разборного кабеля. Одна его часть идет с регулятором ChatMIX, отвечающим за балансировку звучания в зависимости от сценариев эксплуатации. Поддерживаются популярные мессенджеры.

SteelSeries Arctis 5

Вторая часть кабеля подключается уже к самой гарнитуре. Также в комплекте предусмотрен переходник на 3.5 мм аудиоразъем, который также лишившись ряда функций гарнитуры, позволит подключиться к смартфону или плееру.

Софт

Для управления используется центр управления SteelSeries Engine 3. В отличие от рассмотренных ранее наушников, тут не требуется предварительная регистрация. В главном окне пользователь сможет настроить объемное звучание выбрав готовый пресет настроек. Эквалайзер и компрессор динамического диапазона.

SteelSeries Arctis 5

Выставляются параметры работы микрофона. Поддерживаются предпросмотр, шумоподавление и местный эффект микрофона.

SteelSeries Arctis 5

Отдельно настраивается подсветка двух чашек наушников SteelSeries Arctis 5. Это могут быть разные цвета и эффекты или режим синхронизации подсветки.

SteelSeries Arctis 5

Тесты

SteelSeries Arctis 5 поддерживает технологию DTS Headphone X 7.1 Surround Sound, позволяющую насладиться объемным звучанием при просмотре фильмов и в играх. Эффект при активации действительно заметный, сложно представить, что такую сцену может выдать только пара динамиков. В сетевых шутерах это помимо атмосферы даст еще и преимущество в виде возможности позиционирования.

SteelSeries Arctis 5

Звучание у наушников мягкое, без перекосов в низкие частоты. Наушники хорошо справляются с музыкальными композициями различных жанров, включая рок и классику. Программное обеспечение дает широкие возможности кастомизации звучания. Встроенная обработка звука избавляет от зависимости качества имеющейся звуковой карты в системе.

SteelSeries Arctis 5

Отлично со своей задачей справляется встроенный микрофон. Наушники можно смело рекомендовать для проведения трансляций и общения в онлайн играх. Свой вклад в чистую передачу голоса вносить система шумоподавления, делая акцент только на голосе владельца без окружающего фона в помещении. Во время ношения микрофон может быть выключен с помощью механической кнопки на чашке.

SteelSeries Arctis 5 тест микрофона

По эргономике вопросов не возникло. Длительные игровые сессии не создавали напряжения и усталости. Наушники не смещаются при резких движениях головы. Отсутствует излишнее давление.

SteelSeries Arctis 5

Обеспечивается достаточный уровень звукоизоляции. За счет использования дышащей ткани решается вопрос запотевания.

Итоги по SteelSeries Arctis 5

Золото. Выбор редакции MegaObzorSteelSeries Arctis 5, как и ожидалось, является одним из лучших вариантов на момент публикации при поиске наушников для настольного компьютера. К её преймуществам отнесем строгий и стильный внешний вид, элементы управления и внешний блок на кабеле, двунаправленный микрофон, поддержка технологии DTX X 7.1, настраиваемая подсветка, съемный кабель-менеджмент, сменное внутреннее оголовье. Не устроить в этой модели может зависимость объемного звука от программного обеспечения и меньший уровень звукоизоляции в сравнении с моделями, оснащенными амбушюрами из экокожи.
SteelSeries Arctis 5 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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