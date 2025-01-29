Симулятор ресторана фастфуда. Обзор игры Street Food Restaurant Owner

Не так давно стартовала игра Street Food Restaurant Owner, предлагающей взять на себя роль управляющего и работника небольшое кафе с фастфудом. В ходе кампании игрокам предстоит стать самым настоящим рестораном и самым популярным на районе, расширяя меню и выполняя даже самые сложные заказы. Это проект NOSTRA GAMES, доступно кроссплатформенный перенос сохранения между PlayStation 4 и PlayStation 5.

На старте предлагается базовое меню с созданием бургеров, состоящих из котлеты и булочки. Стартовый капитал в 1000 долларов нужно потратить на покупку первых ингредиентов. После этого кафе можно запускать. Приходящие посетители делают заказ с указанием нужного состава для бургеров. Задача игрока правильно приготовить и собрать заказ. Подать готовый на подносе, после этого убрать столы для следующего клиента.

Позже к этому добавляются газированные напитки и картошка фри. Все варианты блюд готовить нужно самостоятельно. Жарить котлеты, учитывая диапазон прожарки, использовать соусы, жарить картошку в масле. Сам процесс достаточно аппетитный, сопровождается звуками. Ошибка в заказе приводит к уходу клиента и неполученной прибыли. На поздних этапах бургеры будут создают из большого количества ингредиентов, здесь вероятность ошибки возрастает.

Мы застали период балансировки, когда игра получила несколько патчей. Первым разработчики сильно усложнили процесс прокачки, требуя огромное количество опыта. Превращая изначально интересный процесс с возможностью примерить на себе работу в кафе фастфуда, в унылый и длительный гринд этого опыта.

Спустя несколько дней вышел следующий патч, где данную прокачку немного упростили. Но она по-прежнему требует много времени и однотипных действий. А сам уровень здесь необходим не только для получения всех доступных трофеев, но и получения доступа к новым ингредиентам, добавляя хоть какое-то разнообразие. Как пример, получение доступа к покупке кока-колы потребует целых 40 уровней.

По игре сложилось смешанное впечатление, с одной стороны тут хорошо передали процесс работы в подобном заведении, но с другой сильно затянули с прокачкой и при этом нет возможности сыграть вдвоем, а сетевой режим в Street Food Restaurant Owner необходим