Обзор Sudio А2. Беспроводные наушники с ANC и шумоподавлением голоса

Изучаемые сегодня наушники Sudio А2 оснащены четырьмя микрофонами с двойной направленностью, используемыми для улучшения качества передачи голоса, одна группа используется для записи голоса, вторая для подавления фонового шума. Помимо этого, отмечаются поддержка активного шумоподавления, сенсорное управление и длительное время автономной работы.

Sudio А2

Они уже доступны в российских магазинах со средней стоимостью в 3 890 рублей.

Комплектация

Упакованы в коробку из плотного картона с изображением и данными по техническим характеристикам.

Внутри нее все аккуратно упаковано, дополнительные пары амбушюр зафиксированы в бумажной карточке, зарядный кабель с резиновой стяжкой, а наушники установлены в зарядный кейс, обеспечивающий дополнительную защиту при транспортировке.

Внешний вид

Представлены наушники сразу в пяти вариантах расцветки корпуса, начиная от классических в белом и черном и заканчивая розовыми и фиолетовыми. Выбрать будет из чего.

В зависимости от выбранной будет меняться не только цвет наушников, но и зарядного кейса. Тут он выполнен в виде компактного футляра, выполненного из пластика с матовым покрытием.

Под крышкой два посадочных места для наушников с магнитным креплением. На лицевой стороне светодиодные индикаторы питания.

Зарядка кейса проходит через актуальный USB-C, соответствующий кабель идет в комплекте, также можно будет использовать те, что есть под рукой от смартфона или планшета.

Корпус наушников Sudio А2 состоит из вытянутой ножки и чашки с динамиком. Это пластик с приятной тактильно текстурой.

Корпус защищено от попадания воды согласно требованиям класса IPX4. В них можно тренироваться, ходить под дождем и снегом.

Сенсорная зона управления у них находится на внешней стороне чашке. В комплектной инструкции подробно описаны возможности управления и доступные сценарии.

Переключение треков, изменение громкости, воспроизведение и пауза, включение и выключение шумоподавления, ответ и сброс входящего вызова.

На ножке динамика зафиксированы силиконовые амбушюры. В комплекте есть три дополнительных пары, такой набор обеспечит подбор оптимального прилегания под индивидуальные особенности ушной раковины.

Один из микрофонов в основании ножки, второй на чашке. Расположены на удалении друг от друга и есть на каждом из наушников.

Тесты

Для соединения Sudio А2 используется актуальный модуль Bluetooth 5.2 с кодеком SBC. Мы проверяли работу со смартфонов Tecno Pova 3 и iPhone 13 Pro Max. Соединение было стабильным, звук передается без искажений. При просмотре роликов с Youtube и других стриминговых сервисов не было заметной рассинхронизации между изображением и аудио дорожкой.

Звук в Sudio А2них хорошо сбалансирован и детализирован. Есть эффект объемной сцены и достаточный запас по громкости. Выраженные верхние частоты и детализированная середина, басы мягкие. Подходят для разножанровой музыки, подкастов, фильмов и сериалов.

Установленный в них группа из четырех двунаправленных микрофонов позволяла общаться на улице при сильном ветре и общественном транспорте. При этом собеседники слышали чистый голос без фонового шума.

Тест микрофона Sudio А2

С учетом того, что они поддерживают ANC, получаем наушники в которых можно не отвлекаться от прослушивания музыки, аудиокниг во время полетов, при нахождении в метро и автобусах. Работала технология в них корректно, постороннего гула замечено не было. Включается и выключается касанием внешней части чашек в течение 2 секунд.

Посадка в ушах удобная. Наушники использовались как в помещении, так и на улице. При ходьбе и беге из ушей не выпадали. Длительное ношение не вызывало чувства дискомфорта и усталости.

Встроенного в них аккумулятора хватало на 7.5 часов воспроизведения на среднем уровне громкости, включение системы ANC сокращало время автономной работы на 1 час. В комплектном зарядном кейсе можно провести два полных цикла восстановления.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorВ итоге в ценовом сегменте до 5 тысяч рублей это одно из лучших предложений при поиске беспроводных наушников, предлагающий ряд технологий, которые характерны в более дорогих моделях. Sudio А2 поддерживают активное шумоподавление, передают голос во время разговоров без окружающего шума, выполнены в корпусе с защитой IPX4 и могут похвастать длительным временем автономной работы.
Sudio А2 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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