Обзор Sudio А2. Беспроводные наушники с ANC и шумоподавлением голоса

Они уже доступны в российских магазинах со средней стоимостью в 3 890 рублей.
Внутри нее все аккуратно упаковано, дополнительные пары амбушюр зафиксированы в бумажной карточке, зарядный кабель с резиновой стяжкой, а наушники установлены в зарядный кейс, обеспечивающий дополнительную защиту при транспортировке.
В зависимости от выбранной будет меняться не только цвет наушников, но и зарядного кейса. Тут он выполнен в виде компактного футляра, выполненного из пластика с матовым покрытием.
Под крышкой два посадочных места для наушников с магнитным креплением. На лицевой стороне светодиодные индикаторы питания.
Зарядка кейса проходит через актуальный USB-C, соответствующий кабель идет в комплекте, также можно будет использовать те, что есть под рукой от смартфона или планшета.
Корпус наушников Sudio А2 состоит из вытянутой ножки и чашки с динамиком. Это пластик с приятной тактильно текстурой.
Корпус защищено от попадания воды согласно требованиям класса IPX4. В них можно тренироваться, ходить под дождем и снегом.
Сенсорная зона управления у них находится на внешней стороне чашке. В комплектной инструкции подробно описаны возможности управления и доступные сценарии.
Переключение треков, изменение громкости, воспроизведение и пауза, включение и выключение шумоподавления, ответ и сброс входящего вызова.
На ножке динамика зафиксированы силиконовые амбушюры. В комплекте есть три дополнительных пары, такой набор обеспечит подбор оптимального прилегания под индивидуальные особенности ушной раковины.
Один из микрофонов в основании ножки, второй на чашке. Расположены на удалении друг от друга и есть на каждом из наушников.
Звук в Sudio А2них хорошо сбалансирован и детализирован. Есть эффект объемной сцены и достаточный запас по громкости. Выраженные верхние частоты и детализированная середина, басы мягкие. Подходят для разножанровой музыки, подкастов, фильмов и сериалов.
Установленный в них группа из четырех двунаправленных микрофонов позволяла общаться на улице при сильном ветре и общественном транспорте. При этом собеседники слышали чистый голос без фонового шума.
Посадка в ушах удобная. Наушники использовались как в помещении, так и на улице. При ходьбе и беге из ушей не выпадали. Длительное ношение не вызывало чувства дискомфорта и усталости.
Встроенного в них аккумулятора хватало на 7.5 часов воспроизведения на среднем уровне громкости, включение системы ANC сокращало время автономной работы на 1 час. В комплектном зарядном кейсе можно провести два полных цикла восстановления.