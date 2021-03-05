Обзор Super Mario 3D World + Bowser’s Fury. Лучший порт на Nintendo Switch

Выход очередных приключений усатого водопроводчика всегда было настоящим событием для любого поклонника игр Nintendo. Правда, последнее время японская компания все чаще ограничивается лишь переизданием своих хитов на Switch. На первый взгляд, таким же «легким заработком» выглядит и Super Mario 3D World, которая в свое время была флагманским продуктом на приставке Wii U, но тут есть пара нюансов. Программисты Nintendo не просто скопировали исходный код в эмулятор, а действительно хорошо поработали над портированием, многое переделав и осовременив. Входящее же в комплект дополнение Bowser’s Fury – это и вовсе отдельная полноценная игра, ранее не издававшаяся. Оба проекта отлично работают на Nintendo Switch и полностью переведены на русский язык.

Серия платформеров про Марио никогда не славилась глубоким сюжетом: вечный антагонист Боузер снова занимается похищениями, но на этот раз не многострадальной принцессы, а фей из соседнего королевства. Такое отхождение от канонов позволило в кои-то веки сделать Пич играбельным персонажем, отправив ее вместе с Марио, Луиджи и Тоадом на поиски приключений. Перед каждой миссией нужно выбрать, кем именно проходить уровень, ведь каждый герой обладает своими особенностями. Кроме того, игру можно проходить в кооперативе за разных персонажей, причем не только за одной консолью, но и по интернету (нужна подписка Nintendo Online).

Стоит отметить, что Super Mario 3D World стоит особняком как от 3D-серии, куда входят такие игры как SM Galaxy и SM Odyssey, так и от 2D-прародителя. Это нечто среднее с красивой трехмерной графикой, но фиксированной камерой и относительно плоским геймдизайном. Вместо открытых для исследования территорий, здесь игроков ждет череда линейных уровней, представляющих собой полосы препятствий. Для разнообразия также добавлены призовые комнаты, где можно получить бесплатный подарок. Перемещения между миссиями визуализируются на карте, с помощью которой реализовано нелинейное прохождение.

Каждый уровень в 3D World уникален и изобилует своими механиками: здесь есть и классические 2D-платформеры, и веселые старты верхом на динозавре, и покатушки на коньках по скользкому льду, а в некоторых миссиях придется пальцем или курсором (в стационарном режиме) двигать платформы. Особого упоминания достойны медитативные головоломки, где необходимо провести капитана Тоада по трехмерному лабиринту, при условии, что последний не умеет сражаться и прыгать. На каждом уровне есть определенное количество звезд, спрятанных в самых потаенных местах, определенное количество которых необходимо для открытия доступа к замку в каждом из восьми миров, где и держат похищенных фей.

Графику «подтянули» до такой степени, что игра почти 10-летней давности смотрится теперь словно только что «сошла с конвейера»: увеличили разрешение, улучшили сглаживание, перерисовали графические эффекты и при этом оставили стабильные 60 fps. Немного увеличили скорость передвижения персонажей, что придало больше динамики прохождению. Добавили и фоторежим, в котором можно использовать спрятанные на уровне коллекционные печати, а вот дуть в микрофон, как это было на Wii U больше не нужно.

Геймплей выдержан в традиционном стиле: вместо шкалы здоровья у персонажей есть маленькая и большая формы, а также многочисленные костюмы, которые можно найти на уровне. Самым интересным из них, безусловно, является наряд кота, позволяющий царапаться и лазить по стенам. Вообще, в королевстве фей даже кусты и гумбы встречаются с кошачьим хвостиком и ушками. Еще один интересный бонус – вишенка, которая добавляет в игру клона персонажа, что нужно использовать для решения различных головоломок.

Геймдизайн традиционно великолепен – даже постгейм не отпускает до самого конца. Первые несколько уровней могут создать ошибочное ощущение чрезмерной легкости игры, но сложность постепенно нарастает, ближе к концу предлагая настоящие вызовы даже для хардкорных игроков.

В стартовом меню можно выбрать, начинать ли классическую компанию в 3D World или пройти дополнение Bowser’s Fury, выполненное в совершенно ином стиле. Игрокам дается единый условно открытый мир (его участки будут открываться постепенно) с множеством новых механик и нелинейным прохождением. Карта тут настолько обширная, что ввели даже быстрое перемещение между частями мира верхом на милом плезиозавре.

Видно, что в игре использовались наработки SM Odyssey, но есть тут одна «фишка», которая делает игру по-настоящему уникальной. Все дело в нашем старом знакомом Боузере, окончательно свихнувшемся, выросшим до размеров Годзиллы и с завидной периодичностью (примерно раз в 10 минут) демонстрирующим всем свою ярость.

Признаться, игры про Марио еще ни разу не были столь эпичными. Просто представьте поднимающегося из глубин океана покрытого черной жижей огромного дракона, небо заволакивают тучи, начинается шторм, падают метеоры, текут потоки лавы, вырываются из земли каменные колонны, от огненного дыхания разъяренного чудовища не спрятаться, и все это под ритмы тяжелого металла. Дух захватывает не по-детски.

Чтобы успокоить черепаху-переростка, нашему водопроводчику придется искать Котофеи солнца (да, тема котиков в дополнении только развилась), которые активируют маяки, успокаивающие своим светом Боузера. Примечательно, что усмирять протагониста нужно далеко не всегда, ведь часть загадок можно решить только с его помощью.

Для того, чтобы непосредственно сразиться с монстром, придется найти и активировать царь-колокол, превратив Марио в огромного Гигакота и устроив настоящую битву титанов. Очень круто, что под ногами у гигантов находится все тот же мир, по которому мы буквально пару минут назад бегали, собирая эмблемы и прочие бонусы.

В непростой миссии по освобождению дракона от гнета темных сил, нам будет помогать Боузер-младший. Управление малышом можно отдать либо другому игроку, либо искусственному интеллекту. В последнем случае доступна настройка степени взаимопомощи, которая и определяет сложность прохождения.

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury для Nintendo Switch не только познакомит новых игроков с одной из лучших игр про Марио, но и порадует изголодавшихся фанатов новым шикарным расширением. Разработчиками была проделана огромная работа, отполировавшая проект до блеска. Кроме увлекательного одиночного приключения, которое неизменно доставит гору радости игрокам любого возраста, игру не менее интересно будет пройти и в компании друзей. Однозначно, великолепная игра и лучший порт на Switch.

Автор: Артем Костенко
Комментарии и отзывы Super Mario 3D World + Bowser’s Fury
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