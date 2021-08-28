Обзор Sven E-335B. Недорогие TWS наушники

Они недорогие. Средняя стоимость на момент публикации составляет 1 800 рублей.
Основным материалом выступает пластик черного цвета. В конструкции не используются съемный амбушюры.
На каждый наушник нанесена пометка по правой и левой стороне. Есть светодиодный индикатор активности.
Управление сенсорное, касанием к внешней стороне чашек можно ответить на входящий вызов. Также доступно управление воспроизведение, активация голосового помощника, переключение треков. Из ограничений - нельзя изменять громкость.
Зарядка наушников Sven E-335B проходит в комплектном кейсе. Выполнен он в цвет гарнитуры.
Внутри фиксируются с помощью магнитов. На лицевую сторону выведена зона со светодиодными индикаторами.
В основании разъем USB-C. Актуальное решение, уменьшающее количество кабелей в поездках.
Встроенного аккумулятора хватает на 3 часа работы. С помощью комплектного зарядного кейса можно провести 3 полных цикла зарядки.
Оснащены встроенным микрофоном. Ответить на входящий вызов не доставая смартфон с кармана. Микрофон всенаправленный, голос передает без искажения.
По звуку все хорошо. Основной акцент на средние частоты. Позволяют наушники слушать музыку разных жанров, слушать подкасты и смотреть видеоролики.
Корпус у них легкий. Длительное ношение не вызывает неприятных ощущений. Из ушей при прыжках и резких поворотах головы не выпадают.