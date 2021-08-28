Обзор Sven E-335B. Недорогие TWS наушники

Не так давно SVEN пополнила линейку беспроводных наушников, выпустив Sven E-335B со встроенным микрофоном. Из особенностей отмечаются удобная форма кейса с USB-C, эргономичный формат исполнения, сбалансированный звук и дистанционное управление функциями смартфона.

Комплектация

Они недорогие. Средняя стоимость на момент публикации составляет 1 800 рублей.Комплект включает USB-C кабель, зарядный кейс, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона.

Внешний вид

Это TWS-формат с традиционной формой в виде каплевидного корпуса с излучателем и удлиненной ножкой.

Основным материалом выступает пластик черного цвета. В конструкции не используются съемный амбушюры.

На каждый наушник нанесена пометка по правой и левой стороне. Есть светодиодный индикатор активности.

Управление сенсорное, касанием к внешней стороне чашек можно ответить на входящий вызов. Также доступно управление воспроизведение, активация голосового помощника, переключение треков. Из ограничений - нельзя изменять громкость.

Зарядка наушников Sven E-335B проходит в комплектном кейсе. Выполнен он в цвет гарнитуры.

Внутри фиксируются с помощью магнитов. На лицевую сторону выведена зона со светодиодными индикаторами.

Тесты

В основании разъем USB-C. Актуальное решение, уменьшающее количество кабелей в поездках.Для соединения с источником звука используется Bluetooth. Для сопряжения достаточно извлечь наушники из зарядного кейса и после этого найти в списке доступных устройств. Мы тестировали со смартфоном и ноутбуком, дальность стабильного соединения до 10 метров.

Встроенного аккумулятора хватает на 3 часа работы. С помощью комплектного зарядного кейса можно провести 3 полных цикла зарядки.

Оснащены встроенным микрофоном. Ответить на входящий вызов не доставая смартфон с кармана. Микрофон всенаправленный, голос передает без искажения.

По звуку все хорошо. Основной акцент на средние частоты. Позволяют наушники слушать музыку разных жанров, слушать подкасты и смотреть видеоролики.

Итоги

Корпус у них легкий. Длительное ношение не вызывает неприятных ощущений. Из ушей при прыжках и резких поворотах головы не выпадают.Sven E-335B - недорогие TWS наушники с микрофоном. Стиль в духе AirPods, USB-C разъем, хорошие показатели автономной работы с учетом сеансов зарядки в кейсе, сенсорное управление. Не устроить может отсутствие возможности управления громкостью.