Обзор TECNO CAMON 19 Pro. Лучший выбор смартфона до 20 тысяч рублей

Если быстродействие в смартфонах оценить зачастую можно только в бенчмарках, а с общей стабильной работой и запуском игр справляются сейчас даже решения в недорогом ценовом сегменте, то на первый план выходит вопрос качества съемки, как одна из наиболее востребованных функций. В TECNO CAMON 19 Pro этому вопросу уделили повышенное внимание, здесь установлены 64 Мп основной модуль, 50 Мп телевик и фронтальная 32 Мп камера. Помимо этого, смартфон оснащен 8/128 Гбайт памяти, 8-ядерным процессором Helio G96, аккумулятором с емкостью 5000 мАч и дисплеем FHD+ c частотой обновления 120 Гц.

TECNO CAMON 19 Pro

Комплектация

В комплекте со смартфоном идет хороший стартовый набор аксессуаров, который помимо адаптера питания и USB-кабеля, включает силиконовый чехол и защитное стекло. Собрано все в коробке из плотного картона с информацией по ключевым характеристикам и особенностям.

TECNO CAMON 19 Pro

TECNO CAMON 19 Pro обзор

Внешний вид

TECNO CAMON 19 Pro

Премиальное внешнее исполнение с вниманием к деталям. Ровная боковая грань с резким переходом на крышку, стильные объективы камер и общее ощущение монолитности.

TECNO CAMON 19 Pro

Помимо изучаемого нами в цвете «полярный синий», также вышел в «эко черном» и любопытном разноцветном исполнении. Поверхность крышки «играет» при попадании света.

TECNO CAMON 19 Pro

Рамка у него пластиковая с лакированным покрытием, крышка с текстурным матовым покрытием. Приятно тактильно и практично. Придраться можно к выступающим объективам камер, которые при размещении на столе будут являться точкой опоры. Решается это установкой комплектного чехла.

TECNO CAMON 19 Pro

Корпус неразборный, слева выдвижной лоток с двумя слотами под nanoSIM и отдельным для карты памяти формата microSD.

TECNO CAMON 19 Pro

Справа раздельные кнопки регулировки громкости и кнопка включения, совмещенная со сканером отпечатка пальца. Разблокировать TECNO CAMON 19 Pro удобно, при касании или нажатии идет сканирование пальца и последующая разблокировка.

TECNO CAMON 19 Pro

Лицевая сторона с защитным стеклом. Рамки у экрана узкие, в верхней части компактный островок фронтальной камеры. Вдоль торца разговорный динамик.

TECNO CAMON 19 Pro

На нижнем торце по центру разъем USB-C, отверстие микрофона, решетка динамика и аудиоразъема.

Экран

Для вывода изображения используется 6.8-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1080х2460 пикселей. У экрана высокая яркость в пике, достигающая 500 кд/м², позволяет свободно и комфортно работать как в помещении, так и на улице под прямыми солнечными лучами. Засветы по периметру отсутствуют, подсветка равномерна по всей площади.

TECNO CAMON 19 Pro

Поддерживает частоту обновления 120 Гц. Плавная картинка во время игр и работы самого интерфейса. В настройках частоту можно будет понизить, увеличив время автономной работы.

TECNO CAMON 19 Pro

Хорошо настроен цветовой баланс. Телефон использовался в типовых задачах, просмотре роликов с Youtube и стриминговых сервисов, чтении текста и др.

TECNO CAMON 19 Pro

Платформа

TECNO CAMON 19 Pro построен на базе восьмиядерной платформы MediaTek Helio G96 с двумя ядрами Cortex A76 и шестью ядрами Cortex A55, выполненной по 12 нм техпроцессу. Здесь актуальные по современным меркам 8 Гбайт оперативной и 128 Гбайт внутренней памяти. Для хранения данных пространство можно будет расширить, установив емкую карту памяти.

TECNO CAMON 19 Pro

Отлично справляется с играми со сложной графикой и ресурсоемкими приложениями. Интерфейс операционной системы работал плавно, проблем с запуском приложений замечено не было. При продолжительных сеансах в играх крышка не нагревалась.

TECNO CAMON 19 Pro

Поддерживает 4G со спектром российских частот. Эксплуатировали телефон с несколькими операторами, связь уверенная. Из беспроводных модулей есть Bluetooth и Wi-Fi 802.11ac. Установлен модуль NFC с бесконтактной оплатой, работу которого проверяли с приложением Mir Pay.

Аккумулятор

Для смартфона с диагональю экрана 6.8 дюймов и высокой яркостью он продемонстрировал хорошие показатели автономной работы. В смешанной нагрузке давал около 9 часов беспрерывной эксплуатации. Обеспечивают такие показатели батарея с емкостью 5000 мАч. Комплектуется зарядным устройством мощностью 33 Вт, восстановление заряда у которого занимает около часа.

TECNO CAMON 19 Pro

Камера

Как отмечали вначале, большое внимание уделено фото возможностям, как наиболее актуальной частью смартфонов в современных реалиях. Основная группа тут включает 64 Мп Samsung ISOCELL GWB с диафрагмой F/1.6, 50 Мп телевик ISOCELL JN1 с диафрагмой F/1.98, 2 Мп сенсор глубины с F/2.4.

TECNO CAMON 19 Pro

TECNO CAMON 19 Pro

TECNO CAMON 19 Pro

TECNO CAMON 19 Pro

TECNO CAMON 19 Pro

Главный сенсор с RGBW-сенсором и фазовой PDAF-фокусировкой. Есть оптическая стабилизация. По умолчанию она снимает с объединением соседних пикселей и выдавая 16 Мп фотографии. Получаемые снимки с высокой детализацией. Качество отличное, при этом в приложении доступен выбор дополнительных режимов, включающих и те, что используют Al-технологии для обработки снимков.

TECNO CAMON 19 Pro

TECNO CAMON 19 Pro

TECNO CAMON 19 Pro

TECNO CAMON 19 Pro

Телевик дает двухкратное оптическое приближение во время съемки, здесь также для улучшения цветопередачи и повышения детализации идет объединение соседних пикселей, 50 Мп разрешение дает установленная тут матрица.

Тест камеры TECNO CAMON 19 Pro

Видеосъемку проводит с разрешением до 2К. При снижении до FHD можно будет включить стабилизацию.

TECNO CAMON 19 Pro

Фронтальная камера у TECNO CAMON 19 Pro с разрешением 32 Мп. Есть режим улучшения внешнего вида лица.

Софт

Установлена операционная система Android 12 c оболочкой HIOS 8.6. По визуальному исполнению, оформлению иконок и логике работы с выпадающими меню близко к iOS. При этом есть как встроенный набор для кастомизации, так и свободная установка элементов и приложений.

TECNO CAMON 19 Pro

Предустановлены программы в рамках пакета, предусмотренного российским законодательством. Есть свободный доступ к Play Market. За время тестов смартфон получил обновление прошивки.

TECNO CAMON 19 Pro

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorВ ценовом сегменте до 20 тысяч рублей смартфон TECNO CAMON 19 Pro выступает одним из наиболее удачных вариантов по сочетанию технического оснащения, внешнего исполнения и качества фотосъемки. Плавный дисплей 120 Гц, высокое разрешение основной и фронтального модуля камер, высокий уровень быстродействия и хорошие показатели автономной работы, лоток с отдельными слотами под карту памяти и две nanoSIM, аудиоразъем и сканер отпечатка пальцев, интегрированный в кнопку включения. Из минусов выступающие объективы камеры на крышке, усложняющие эксплуатацию без чехла.
TECNO CAMON 19 Pro получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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