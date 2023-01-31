Обзор TECNO CAMON 19 Pro. Лучший выбор смартфона до 20 тысяч рублей

Если быстродействие в смартфонах оценить зачастую можно только в бенчмарках, а с общей стабильной работой и запуском игр справляются сейчас даже решения в недорогом ценовом сегменте, то на первый план выходит вопрос качества съемки, как одна из наиболее востребованных функций. В TECNO CAMON 19 Pro этому вопросу уделили повышенное внимание, здесь установлены 64 Мп основной модуль, 50 Мп телевик и фронтальная 32 Мп камера. Помимо этого, смартфон оснащен 8/128 Гбайт памяти, 8-ядерным процессором Helio G96, аккумулятором с емкостью 5000 мАч и дисплеем FHD+ c частотой обновления 120 Гц.

Комплектация

В комплекте со смартфоном идет хороший стартовый набор аксессуаров, который помимо адаптера питания и USB-кабеля, включает силиконовый чехол и защитное стекло. Собрано все в коробке из плотного картона с информацией по ключевым характеристикам и особенностям.

TECNO CAMON 19 Pro обзор

Внешний вид

Премиальное внешнее исполнение с вниманием к деталям. Ровная боковая грань с резким переходом на крышку, стильные объективы камер и общее ощущение монолитности.

Помимо изучаемого нами в цвете «полярный синий», также вышел в «эко черном» и любопытном разноцветном исполнении. Поверхность крышки «играет» при попадании света.

Рамка у него пластиковая с лакированным покрытием, крышка с текстурным матовым покрытием. Приятно тактильно и практично. Придраться можно к выступающим объективам камер, которые при размещении на столе будут являться точкой опоры. Решается это установкой комплектного чехла.

Корпус неразборный, слева выдвижной лоток с двумя слотами под nanoSIM и отдельным для карты памяти формата microSD.

Справа раздельные кнопки регулировки громкости и кнопка включения, совмещенная со сканером отпечатка пальца. Разблокировать TECNO CAMON 19 Pro удобно, при касании или нажатии идет сканирование пальца и последующая разблокировка.

Лицевая сторона с защитным стеклом. Рамки у экрана узкие, в верхней части компактный островок фронтальной камеры. Вдоль торца разговорный динамик.

Экран

На нижнем торце по центру разъем USB-C, отверстие микрофона, решетка динамика и аудиоразъема.Для вывода изображения используется 6.8-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1080х2460 пикселей. У экрана высокая яркость в пике, достигающая 500 кд/м², позволяет свободно и комфортно работать как в помещении, так и на улице под прямыми солнечными лучами. Засветы по периметру отсутствуют, подсветка равномерна по всей площади.

Поддерживает частоту обновления 120 Гц. Плавная картинка во время игр и работы самого интерфейса. В настройках частоту можно будет понизить, увеличив время автономной работы.

Хорошо настроен цветовой баланс. Телефон использовался в типовых задачах, просмотре роликов с Youtube и стриминговых сервисов, чтении текста и др.

Платформа

TECNO CAMON 19 Pro построен на базе восьмиядерной платформы MediaTek Helio G96 с двумя ядрами Cortex A76 и шестью ядрами Cortex A55, выполненной по 12 нм техпроцессу. Здесь актуальные по современным меркам 8 Гбайт оперативной и 128 Гбайт внутренней памяти. Для хранения данных пространство можно будет расширить, установив емкую карту памяти.

Отлично справляется с играми со сложной графикой и ресурсоемкими приложениями. Интерфейс операционной системы работал плавно, проблем с запуском приложений замечено не было. При продолжительных сеансах в играх крышка не нагревалась.

Аккумулятор

Поддерживает 4G со спектром российских частот. Эксплуатировали телефон с несколькими операторами, связь уверенная. Из беспроводных модулей есть Bluetooth и Wi-Fi 802.11ac. Установлен модуль NFC с бесконтактной оплатой, работу которого проверяли с приложением Mir Pay.Для смартфона с диагональю экрана 6.8 дюймов и высокой яркостью он продемонстрировал хорошие показатели автономной работы. В смешанной нагрузке давал около 9 часов беспрерывной эксплуатации. Обеспечивают такие показатели батарея с емкостью 5000 мАч. Комплектуется зарядным устройством мощностью 33 Вт, восстановление заряда у которого занимает около часа.

Камера

Как отмечали вначале, большое внимание уделено фото возможностям, как наиболее актуальной частью смартфонов в современных реалиях. Основная группа тут включает 64 Мп Samsung ISOCELL GWB с диафрагмой F/1.6, 50 Мп телевик ISOCELL JN1 с диафрагмой F/1.98, 2 Мп сенсор глубины с F/2.4.

Главный сенсор с RGBW-сенсором и фазовой PDAF-фокусировкой. Есть оптическая стабилизация. По умолчанию она снимает с объединением соседних пикселей и выдавая 16 Мп фотографии. Получаемые снимки с высокой детализацией. Качество отличное, при этом в приложении доступен выбор дополнительных режимов, включающих и те, что используют Al-технологии для обработки снимков.

Тест камеры TECNO CAMON 19 Pro

Телевик дает двухкратное оптическое приближение во время съемки, здесь также для улучшения цветопередачи и повышения детализации идет объединение соседних пикселей, 50 Мп разрешение дает установленная тут матрица.

Софт

Фронтальная камера у TECNO CAMON 19 Pro с разрешением 32 Мп. Есть режим улучшения внешнего вида лица.Установлена операционная система Android 12 c оболочкой HIOS 8.6. По визуальному исполнению, оформлению иконок и логике работы с выпадающими меню близко к iOS. При этом есть как встроенный набор для кастомизации, так и свободная установка элементов и приложений.

Предустановлены программы в рамках пакета, предусмотренного российским законодательством. Есть свободный доступ к Play Market. За время тестов смартфон получил обновление прошивки.

Итоги

В ценовом сегменте до 20 тысяч рублей смартфон TECNO CAMON 19 Pro выступает одним из наиболее удачных вариантов по сочетанию технического оснащения, внешнего исполнения и качества фотосъемки. Плавный дисплей 120 Гц, высокое разрешение основной и фронтального модуля камер, высокий уровень быстродействия и хорошие показатели автономной работы, лоток с отдельными слотами под карту памяти и две nanoSIM, аудиоразъем и сканер отпечатка пальцев, интегрированный в кнопку включения. Из минусов выступающие объективы камеры на крышке, усложняющие эксплуатацию без чехла.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".