Обзор TECNO Camon 17P 6/128GB. Высокое качество съемки с Al и большой дисплей

В конце июня в рамках летней конференции TECHNO было представлено несколько новинок, среди них был смартфон среднего ценового сегмента TECNO Camon 17P. В нем повышенное внимание уделили качеству съемки, а также дополнительным умным режимам съемки. Помимо этого отмечаются экран с диагональю 6.78 дюймов и емкий аккумулятор.

Комплектация

TECNO Mobile официально стартовала в России в 2018 году, а впервые появилась в 2006 году. Сервисные центры открыты в более чем 60 городах России. Тестируемый сегодня смартфон сопровождается 12+1 месяцами гарантии.Комплект включает силиконовый чехол, USB-кабель, зарядное устройство, скрепку для лотка SIM, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке с названием модели и логотипом бренда.

TECNO Camon 17P обзор

Внешний вид

Доступен смартфон в трех вариантах цветового исполнения, помимо изучаемой нами зеленой версии, есть также серебристая и черная. Выглядит премиально.

Задняя крышка, в отличие от большинства представленных моделей, с матовым покрытием. Им можно пользоваться без комплектного силиконового чехла.

Не выскальзывает из рук и не подвержен загрязнению следами пальцев. В нижней части вертикально выведен гравированный логотип компании, переливающийся при попадании лучей света.

Выше блок с четырьмя объективами и яркой светодиодной вспышкой с четырьмя диодами. Интересно смотрится позолоченная окантовка в сочетании с зеленым цветом крышки.

На нижней грани у TECNO Camon 17P выведен аудиоразъем с поддержкой проводных наушников. Актуальный разъем USB-C.

Сканер пальца интегрирован в кнопку включения. Она углублена относительно боковой грани. Расположение удобное, она хорошо определяется слепым методом.

Выше раздельные кнопки регулировки громкости. Поверхность их с шершавым покрытием. Нажимаются с небольшим усилием.

Лицевая сторона защищена стеклом. В боковые грани она переходит без видимых границ. Нанесено олеофобное покрытие.

Фронтальная камера расположена в островке. Активная зона экрана занимает практически всю площадь лицевой стороны. Из полезных особенностей отметим светодиодную вспышку в верхнем правом углу. Так можно будет снимать селфи и совершать видеозвонки даже при низком уровне освещения.

Экран

Корпус неразборный, на левой грани выдвижной лоток под две nanoSIM и карты памяти. Тут нет необходимости выбора.

Для вывода изображения выводится на 6.78 дисплей. Это S-IPS матрица с хорошим качеством заводских настроек. Разрешение 1080х2460 пикселей. Частота обновления сенсора 180 Гц. Он хорошо себя показал в сетевых играх.

Поддерживается адаптивная регулировка яркости. Мы за время тестов использовали телефон на улице.

Начинка

TECNO Camon 17P работает на базе MediaTek Helio G85. Это восьмиядерный процессор с двумя ядрами Cortex-A75 и шесть Cortex-A55. Графика Mali-G52 MC2.

Доступны 6 Гбайт или 4 Гбайт оперативной памяти в зависимости от выбранной версии и 128 Гбайт под хранение данных.

Интерфейс работает стабильно, без видимых зависаний. Играли в Genshin Impact и PUBG. При длительной нагрузке крышка заметно не нагревается.

Поддерживаются бесконтактные платежи. Телефон позволяет оплачивать покупки через банковские терминалы. Wi-Fi с диапазонами. Bluetooth с базовым набором кодеков.

Аккумулятор

Как и отмечали выше, проработан вопрос времени автономной работы. Установленного аккумулятора с емкостью 5000 мАч хватает на 9 часов с высокой яркостью экрана в смешанной нагрузке. В повседневной эксплуатации это около 2 дней работы без зарядки. Сопровождается смартфон зарядным устройством с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт.

Камера

В TECNO Camon 17P основной модуль состоит из четырех камер: 64Мп, макро 2 Мп, сенсор глубины 2 Мп и отдельный ИИ-блок. Снимки получаются с высокой резкостью в дневное и вечернее время.

В приложении доступен отдельный ночной режим. Есть и творческие с использованием ИИ-технологий.

Фронтальная камера 16 Мп. Телефон использовали для удаленки.

Тест камеры TECNO Camon 17P

Софт

Итоги

Съемку ведет в разрешении 2К. Есть TimeLaps в высоком качестве.Актуальный Android 11 с оболочкой HiOS 7.6. Приятное оформление и дополнительные возможности настройки. Есть поддержка дублирования приложений. Встроенный магазин приложений.TECNO Camon 17P – смартфон среднего ценового сегмента с хорошим техническим оснащением. Высокое качество съемки, экран с большой диагональю, высокий уровень быстродействия, 128 Гбайт под хранение данных и установку приложений, бесконтактные платежи, быстрая зарядка, привлекательный внешний вид, разъем под проводные наушники, длительное время автономной работы.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".