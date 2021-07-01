Обзор TECNO Camon 17P 6/128GB. Высокое качество съемки с Al и большой дисплей

В конце июня в рамках летней конференции TECHNO было представлено несколько новинок, среди них был смартфон среднего ценового сегмента TECNO Camon 17P. В нем повышенное внимание уделили качеству съемки, а также дополнительным умным режимам съемки. Помимо этого отмечаются экран с диагональю 6.78 дюймов и емкий аккумулятор.

TECNO Camon 17P

TECNO Mobile официально стартовала в России в 2018 году, а впервые появилась в 2006 году. Сервисные центры открыты в более чем 60 городах России. Тестируемый сегодня смартфон сопровождается 12+1 месяцами гарантии.

Комплектация

Комплект включает силиконовый чехол, USB-кабель, зарядное устройство, скрепку для лотка SIM, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке с названием модели и логотипом бренда.

TECNO Camon 17P

TECNO Camon 17P обзор

Внешний вид

Доступен смартфон в трех вариантах цветового исполнения, помимо изучаемой нами зеленой версии, есть также серебристая и черная. Выглядит премиально.

TECNO Camon 17P

Задняя крышка, в отличие от большинства представленных моделей, с матовым покрытием. Им можно пользоваться без комплектного силиконового чехла.

TECNO Camon 17P

Не выскальзывает из рук и не подвержен загрязнению следами пальцев. В нижней части вертикально выведен гравированный логотип компании, переливающийся при попадании лучей света.

TECNO Camon 17P

Выше блок с четырьмя объективами и яркой светодиодной вспышкой с четырьмя диодами. Интересно смотрится позолоченная окантовка в сочетании с зеленым цветом крышки.

TECNO Camon 17P

На нижней грани у TECNO Camon 17P выведен аудиоразъем с поддержкой проводных наушников. Актуальный разъем USB-C.

TECNO Camon 17P

Сканер пальца интегрирован в кнопку включения. Она углублена относительно боковой грани. Расположение удобное, она хорошо определяется слепым методом.

TECNO Camon 17P

Выше раздельные кнопки регулировки громкости. Поверхность их с шершавым покрытием. Нажимаются с небольшим усилием.

TECNO Camon 17P

Лицевая сторона защищена стеклом. В боковые грани она переходит без видимых границ. Нанесено олеофобное покрытие.

TECNO Camon 17P

Фронтальная камера расположена в островке. Активная зона экрана занимает практически всю площадь лицевой стороны. Из полезных особенностей отметим светодиодную вспышку в верхнем правом углу. Так можно будет снимать селфи и совершать видеозвонки даже при низком уровне освещения.

TECNO Camon 17P

Корпус неразборный, на левой грани выдвижной лоток под две nanoSIM и карты памяти. Тут нет необходимости выбора.

Экран

TECNO Camon 17P

Для вывода изображения выводится на 6.78 дисплей. Это S-IPS матрица с хорошим качеством заводских настроек. Разрешение 1080х2460 пикселей. Частота обновления сенсора 180 Гц. Он хорошо себя показал в сетевых играх.

TECNO Camon 17P

Поддерживается адаптивная регулировка яркости. Мы за время тестов использовали телефон на улице.

TECNO Camon 17P

Начинка

TECNO Camon 17P работает на базе MediaTek Helio G85. Это восьмиядерный процессор с двумя ядрами Cortex-A75 и шесть Cortex-A55. Графика Mali-G52 MC2.

TECNO Camon 17P

Доступны 6 Гбайт или 4 Гбайт оперативной памяти в зависимости от выбранной версии и 128 Гбайт под хранение данных.

TECNO Camon 17P

Интерфейс работает стабильно, без видимых зависаний. Играли в Genshin Impact и PUBG. При длительной нагрузке крышка заметно не нагревается.

TECNO Camon 17P

Поддерживаются бесконтактные платежи. Телефон позволяет оплачивать покупки через банковские терминалы. Wi-Fi с диапазонами. Bluetooth с базовым набором кодеков.

TECNO Camon 17P

Аккумулятор

Как и отмечали выше, проработан вопрос времени автономной работы. Установленного аккумулятора с емкостью 5000 мАч хватает на 9 часов с высокой яркостью экрана в смешанной нагрузке. В повседневной эксплуатации это около 2 дней работы без зарядки. Сопровождается смартфон зарядным устройством с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт.

TECNO Camon 17P

Камера

В TECNO Camon 17P основной модуль состоит из четырех камер: 64Мп, макро 2 Мп, сенсор глубины 2 Мп и отдельный ИИ-блок. Снимки получаются с высокой резкостью в дневное и вечернее время.

TECNO Camon 17P

TECNO Camon 17P

TECNO Camon 17P

В приложении доступен отдельный ночной режим. Есть и творческие с использованием ИИ-технологий.

TECNO Camon 17P

TECNO Camon 17P

TECNO Camon 17P

Фронтальная камера 16 Мп. Телефон использовали для удаленки.

TECNO Camon 17P

TECNO Camon 17P

TECNO Camon 17P

Съемку ведет в разрешении 2К. Есть TimeLaps в высоком качестве.

Тест камеры TECNO Camon 17P

Софт

Актуальный Android 11 с оболочкой HiOS 7.6. Приятное оформление и дополнительные возможности настройки. Есть поддержка дублирования приложений. Встроенный магазин приложений.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorTECNO Camon 17P – смартфон среднего ценового сегмента с хорошим техническим оснащением. Высокое качество съемки, экран с большой диагональю, высокий уровень быстродействия, 128 Гбайт под хранение данных и установку приложений, бесконтактные платежи, быстрая зарядка, привлекательный внешний вид, разъем под проводные наушники, длительное время автономной работы.
TECNO Camon 17P получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы TECNO Camon 17P
Nubia Z30 Pro показали на официальном ре...
В этот четверг серия смартфонов Nubia Z, о которой многие пользователи уже успели забыть, вернется с запу...
Флагман Xiaomi Mi Mix 4 получит SoC Snap...
Сетевые инсайдеры поделились новыми подробностями о флагманском смартфоне Xiaomi Mi Mix 4, выход которого...
Индийская цена Xiaomi Mi 11 Ultra оказал...
Недавно топовый смартфон Xiaomi Mi 11 Ultra вышел за пределы Китая – первой страной стала Малайзия. Сегод...
Опубликованы первые фото с камеры смартф...
В сети появились первые снимки, сделанные на основную камеру смартфона Xiaomi Mi 11i. Напомним, что перед...
Xiaomi MI MIX Fold готовится к глобально...
В конце прошлого месяца Xiaomi анонсировала Mi MIX Fold как свой первый складной смартфон, но релиз состо...
В сети появились рендеры iPhone 13...
Несмотря на популярность моделей iPhone SE, прошлогодний iPhone 12 mini не оправдал ожиданий Apple. Прода...
Motorola выпустит еще два новых телефона...
Компания Motorola планирует выпустить в Индии ещё два новых смартфона серии Moto G. ...
OnePlus 8T получил обновление OxygenOS O...
Китайская компания OnePlus выпустила новое обновление под названием OxygenOS Open Beta 4 для смартфона On...
Лучший смартфон для игр. Xiaomi Redmi Note 9 4/128GB (NFC)Лучший смартфон для игр. Xiaomi Redmi Note 9 4/128GB (NFC)
Лучший iPhone. Apple iPhone 11 64GBЛучший iPhone. Apple iPhone 11 64GB
Обзор BQ 6430L Aurora. Лучший смартфон 2021 до 10 000Обзор BQ 6430L Aurora. Лучший смартфон 2021 до 10 000
Обзор OPPO Reno 4 Pro 5G. Смартфон с высоким качеством съемки и быстрой 65 Вт зарядкойОбзор OPPO Reno 4 Pro 5G. Смартфон с высоким качеством съемки и быстрой 65 Вт зарядкой
Обзор BQ 2824 Tank T. Недорогой телефон с датчиком измерения температурыОбзор BQ 2824 Tank T. Недорогой телефон с датчиком измерения температуры
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor