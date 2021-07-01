Обзор TECNO Camon 17P 6/128GB. Высокое качество съемки с Al и большой дисплей

TECNO Mobile официально стартовала в России в 2018 году, а впервые появилась в 2006 году. Сервисные центры открыты в более чем 60 городах России. Тестируемый сегодня смартфон сопровождается 12+1 месяцами гарантии.
Задняя крышка, в отличие от большинства представленных моделей, с матовым покрытием. Им можно пользоваться без комплектного силиконового чехла.
Не выскальзывает из рук и не подвержен загрязнению следами пальцев. В нижней части вертикально выведен гравированный логотип компании, переливающийся при попадании лучей света.
Выше блок с четырьмя объективами и яркой светодиодной вспышкой с четырьмя диодами. Интересно смотрится позолоченная окантовка в сочетании с зеленым цветом крышки.
На нижней грани у TECNO Camon 17P выведен аудиоразъем с поддержкой проводных наушников. Актуальный разъем USB-C.
Сканер пальца интегрирован в кнопку включения. Она углублена относительно боковой грани. Расположение удобное, она хорошо определяется слепым методом.
Выше раздельные кнопки регулировки громкости. Поверхность их с шершавым покрытием. Нажимаются с небольшим усилием.
Лицевая сторона защищена стеклом. В боковые грани она переходит без видимых границ. Нанесено олеофобное покрытие.
Фронтальная камера расположена в островке. Активная зона экрана занимает практически всю площадь лицевой стороны. Из полезных особенностей отметим светодиодную вспышку в верхнем правом углу. Так можно будет снимать селфи и совершать видеозвонки даже при низком уровне освещения.
Корпус неразборный, на левой грани выдвижной лоток под две nanoSIM и карты памяти. Тут нет необходимости выбора.
Для вывода изображения выводится на 6.78 дисплей. Это S-IPS матрица с хорошим качеством заводских настроек. Разрешение 1080х2460 пикселей. Частота обновления сенсора 180 Гц. Он хорошо себя показал в сетевых играх.
Поддерживается адаптивная регулировка яркости. Мы за время тестов использовали телефон на улице.
Доступны 6 Гбайт или 4 Гбайт оперативной памяти в зависимости от выбранной версии и 128 Гбайт под хранение данных.
Интерфейс работает стабильно, без видимых зависаний. Играли в Genshin Impact и PUBG. При длительной нагрузке крышка заметно не нагревается.
Поддерживаются бесконтактные платежи. Телефон позволяет оплачивать покупки через банковские терминалы. Wi-Fi с диапазонами. Bluetooth с базовым набором кодеков.
В приложении доступен отдельный ночной режим. Есть и творческие с использованием ИИ-технологий.
Фронтальная камера 16 Мп. Телефон использовали для удаленки.
Съемку ведет в разрешении 2К. Есть TimeLaps в высоком качестве.