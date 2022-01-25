Обзор TECNO Camon 18P 8/128 ГБ. Смартфон с экраном 120 Гц и быстрой зарядкой

Приятна тактильна и не подвержена загрязнению следами пальцев. За счет текстуры она переливается при попадании лучей света.
В левом верхнем углу расположен блок с тремя объективами и светодиодной вспышкой. Выступает за пределы плоскости и при размещении на столе телефон будет раскачиваться.
Решить вопрос можно будет с помощью комплектного защитного чехла. Он прозрачен.
На правом торце у Tecno Camon 18P отдельные клавиши регулировки громкости и кнопка включения с интегрированным в нее сканером отпечатка пальца. Разблокировка проходит сразу при включении, удобно и без каких-либо нареканий по скорости срабатывания.
С противоположной стороны скрывается двухсторонний лоток. Одновременном можно будет установить две nanoSIM и карту памяти с большим объемом.
На нижней грани аудиоразъем под наушники и USB-C, решетка динамика и микрофон. Они не перекрываются при размещении в ладони.
Корпус жесткий. Крышка не продавливается под давлением пальцев. Весит около 200 граммов.
Лицевая сторона защищена стеклом. Боковые рамки у дисплея узкие. Фронтальная камера выведена в виде компактного островка.
Отметим высокий уровень яркости, превышающий 500 кд/м². Подсветка равномерна по всей площади. Хорошо себя показал в разных типах задач, включая просмотр роликов со стриминговых сервисов, игры и рабочие сценарии. К условным минусам можно отнести поддержку только 5 одновременных касаний.
Под хранение выделено 128 Гбайт памяти типа UFS 2.1. Хранилище можно расширить, установив емкую карту памяти.
Работают и сложные игры, такие как, Genshin Impact и PUBG на низких настройках графики.
Для доступа в сеть доступны LTE-модуль с двумя SIM и двухдиапазонный Wi-Fi модуль. Работали они стабильно.
Поддерживаются бесконтактные платежи. Смартфон использовался для оплаты на терминалах.
Качество снимков в дневное и вечернее время хорошее. Есть дополнительные 13 Мп (телевик, 50мм) и 2 Мп сенсор глубины.
Фронтальная камера с разрешением 16 Мп. Хорошо себя показала в видеозвонках.
Видео пишет в разрешении 1440p.
На момент начала 2022 года актуальной версией операционной системы был Android 11. Предустановлена оболочка HiOS 8. За время тестов было получено системное обновление.
Принцип работы со шторкой уведомлений схож с iOS. Доступен хороший набор опций по кастомизации интерфейса. Есть умное боковое меню.