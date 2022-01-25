Обзор TECNO Camon 18P 8/128 ГБ. Смартфон с экраном 120 Гц и быстрой зарядкой

Тестируемый сегодня смартфон Tecno Camon 18P построен на платформе MediaTek Helio G96. Из его особенностей отмечаются дисплей с частотой обновления 120 Гц, камера с высоким разрешением, аккумулятор с емкостью 5000 мАч и поддержка быстрой зарядки с мощностью 33 Вт. Для телефона со стоимостью в 18 тысяч рублей он располагает хорошим объемом оперативной и встроенной памяти, 8 и 128 Гбайт соответственно.

TECNO Camon 18P

Комплектация

Комплект включает силиконовый чехол, скрепку для лотка, зарядное устройство, USB-кабель, пленку на дисплей, руководство пользователя. Собрано все в коробке с минималистичным оформлением.

TECNO Camon 18P

Внешний вид

У нас на тесте версия с крышкой в белом цвете, также есть в сером. Во всех она выполнена из керамики.

TECNO Camon 18P

Приятна тактильна и не подвержена загрязнению следами пальцев. За счет текстуры она переливается при попадании лучей света.

TECNO Camon 18P

В левом верхнем углу расположен блок с тремя объективами и светодиодной вспышкой. Выступает за пределы плоскости и при размещении на столе телефон будет раскачиваться.

TECNO Camon 18P

Решить вопрос можно будет с помощью комплектного защитного чехла. Он прозрачен.

TECNO Camon 18P

На правом торце у Tecno Camon 18P отдельные клавиши регулировки громкости и кнопка включения с интегрированным в нее сканером отпечатка пальца. Разблокировка проходит сразу при включении, удобно и без каких-либо нареканий по скорости срабатывания.

TECNO Camon 18P

С противоположной стороны скрывается двухсторонний лоток. Одновременном можно будет установить две nanoSIM и карту памяти с большим объемом.

TECNO Camon 18P

На нижней грани аудиоразъем под наушники и USB-C, решетка динамика и микрофон. Они не перекрываются при размещении в ладони.

TECNO Camon 18P

Корпус жесткий. Крышка не продавливается под давлением пальцев. Весит около 200 граммов.

TECNO Camon 18P

Лицевая сторона защищена стеклом. Боковые рамки у дисплея узкие. Фронтальная камера выведена в виде компактного островка.

Экран

Для вывода изображения используется 6.8-дюймовый дисплей. Это IPS-матрица с частотой обновления 120 Гц. Разрешение 2460х1080 пикселей. Широкие углы обзора и возможности по корректировке параметров выводимого изображения.

TECNO Camon 18P

Отметим высокий уровень яркости, превышающий 500 кд/м². Подсветка равномерна по всей площади. Хорошо себя показал в разных типах задач, включая просмотр роликов со стриминговых сервисов, игры и рабочие сценарии. К условным минусам можно отнести поддержку только 5 одновременных касаний.

TECNO Camon 18P

Платформа

Работает на базе 8-ядерной платформы MediaTek Helio G96. Установленные 8 Гбайт оперативной памяти дают запас по возможности установки ресурсоёмких приложений. Крышка заметно не нагревается при продолжительной нагрузке.

TECNO Camon 18P

Под хранение выделено 128 Гбайт памяти типа UFS 2.1. Хранилище можно расширить, установив емкую карту памяти.

TECNO Camon 18P

Работают и сложные игры, такие как, Genshin Impact и PUBG на низких настройках графики.

TECNO Camon 18P

Для доступа в сеть доступны LTE-модуль с двумя SIM и двухдиапазонный Wi-Fi модуль. Работали они стабильно.

TECNO Camon 18P

Поддерживаются бесконтактные платежи. Смартфон использовался для оплаты на терминалах.

Аккумулятор

Автономную работу Tecno Camon 18P обеспечивает аккумулятор с емкостью 5000 мАч. В смешанной нагрузке дает около 10 часов автономной работы с выставленной частотой обновления в 120 Гц. Снижение частоты обновления добавить дополнительный час к времени работы. Комплектный адаптер питания с мощностью 33 Вт восстановит заряд за 1.5 часа.

TECNO Camon 18P

Камера

Главный модуль с разрешением 48 Мп, по умолчанию он использует объединение трех соседних пикселей. Диафрагма F/1.8. Поддерживает HDR. Встроенные фильтры, предустановки, режим с ручными параметрами.

TECNO Camon 18P

TECNO Camon 18P

TECNO Camon 18P

Качество снимков в дневное и вечернее время хорошее. Есть дополнительные 13 Мп (телевик, 50мм) и 2 Мп сенсор глубины.

TECNO Camon 18P

TECNO Camon 18P

TECNO Camon 18P

TECNO Camon 18P

Фронтальная камера с разрешением 16 Мп. Хорошо себя показала в видеозвонках.

TECNO Camon 18P

Видео пишет в разрешении 1440p.

Тест камеры TECNO Camon 18P

Софт

TECNO Camon 18P

На момент начала 2022 года актуальной версией операционной системы был Android 11. Предустановлена оболочка HiOS 8. За время тестов было получено системное обновление.

TECNO Camon 18P

Принцип работы со шторкой уведомлений схож с iOS. Доступен хороший набор опций по кастомизации интерфейса. Есть умное боковое меню.

TECNO Camon 18P

TECNO Camon 18P

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorTecno Camon 18P в ценовом сегменте 18 тысяч рублей предлагает хорошее техническое оснащение. IPS дисплей с частотой 120 Гц, 8 и 128 Гбайт памяти, длительное время автономной работы и быстрая зарядка, бесконтактные платежи, хорошее качество снимков, достаточный уровень быстродействия. Не устроить может поддержка только 5 одновременных касаний.
Tecno Camon 18P получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы TECNO Camon 18P
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