Обзор TECNO Camon 18P 8/128 ГБ. Смартфон с экраном 120 Гц и быстрой зарядкой

Тестируемый сегодня смартфон Tecno Camon 18P построен на платформе MediaTek Helio G96. Из его особенностей отмечаются дисплей с частотой обновления 120 Гц, камера с высоким разрешением, аккумулятор с емкостью 5000 мАч и поддержка быстрой зарядки с мощностью 33 Вт. Для телефона со стоимостью в 18 тысяч рублей он располагает хорошим объемом оперативной и встроенной памяти, 8 и 128 Гбайт соответственно.

Комплектация

Комплект включает силиконовый чехол, скрепку для лотка, зарядное устройство, USB-кабель, пленку на дисплей, руководство пользователя. Собрано все в коробке с минималистичным оформлением.

Внешний вид

У нас на тесте версия с крышкой в белом цвете, также есть в сером. Во всех она выполнена из керамики.

Приятна тактильна и не подвержена загрязнению следами пальцев. За счет текстуры она переливается при попадании лучей света.

В левом верхнем углу расположен блок с тремя объективами и светодиодной вспышкой. Выступает за пределы плоскости и при размещении на столе телефон будет раскачиваться.

Решить вопрос можно будет с помощью комплектного защитного чехла. Он прозрачен.

На правом торце у Tecno Camon 18P отдельные клавиши регулировки громкости и кнопка включения с интегрированным в нее сканером отпечатка пальца. Разблокировка проходит сразу при включении, удобно и без каких-либо нареканий по скорости срабатывания.

С противоположной стороны скрывается двухсторонний лоток. Одновременном можно будет установить две nanoSIM и карту памяти с большим объемом.

На нижней грани аудиоразъем под наушники и USB-C, решетка динамика и микрофон. Они не перекрываются при размещении в ладони.

Корпус жесткий. Крышка не продавливается под давлением пальцев. Весит около 200 граммов.

Экран

Лицевая сторона защищена стеклом. Боковые рамки у дисплея узкие. Фронтальная камера выведена в виде компактного островка.Для вывода изображения используется 6.8-дюймовый дисплей. Это IPS-матрица с частотой обновления 120 Гц. Разрешение 2460х1080 пикселей. Широкие углы обзора и возможности по корректировке параметров выводимого изображения.

Отметим высокий уровень яркости, превышающий 500 кд/м². Подсветка равномерна по всей площади. Хорошо себя показал в разных типах задач, включая просмотр роликов со стриминговых сервисов, игры и рабочие сценарии. К условным минусам можно отнести поддержку только 5 одновременных касаний.

Платформа

Работает на базе 8-ядерной платформы MediaTek Helio G96. Установленные 8 Гбайт оперативной памяти дают запас по возможности установки ресурсоёмких приложений. Крышка заметно не нагревается при продолжительной нагрузке.

Под хранение выделено 128 Гбайт памяти типа UFS 2.1. Хранилище можно расширить, установив емкую карту памяти.

Работают и сложные игры, такие как, Genshin Impact и PUBG на низких настройках графики.

Для доступа в сеть доступны LTE-модуль с двумя SIM и двухдиапазонный Wi-Fi модуль. Работали они стабильно.

Аккумулятор

Поддерживаются бесконтактные платежи. Смартфон использовался для оплаты на терминалах.Автономную работу Tecno Camon 18P обеспечивает аккумулятор с емкостью 5000 мАч. В смешанной нагрузке дает около 10 часов автономной работы с выставленной частотой обновления в 120 Гц. Снижение частоты обновления добавить дополнительный час к времени работы. Комплектный адаптер питания с мощностью 33 Вт восстановит заряд за 1.5 часа.

Камера

Главный модуль с разрешением 48 Мп, по умолчанию он использует объединение трех соседних пикселей. Диафрагма F/1.8. Поддерживает HDR. Встроенные фильтры, предустановки, режим с ручными параметрами.

Качество снимков в дневное и вечернее время хорошее. Есть дополнительные 13 Мп (телевик, 50мм) и 2 Мп сенсор глубины.

Фронтальная камера с разрешением 16 Мп. Хорошо себя показала в видеозвонках.

Тест камеры TECNO Camon 18P

Софт

Видео пишет в разрешении 1440p.

На момент начала 2022 года актуальной версией операционной системы был Android 11. Предустановлена оболочка HiOS 8. За время тестов было получено системное обновление.

Принцип работы со шторкой уведомлений схож с iOS. Доступен хороший набор опций по кастомизации интерфейса. Есть умное боковое меню.

Итоги

Tecno Camon 18P в ценовом сегменте 18 тысяч рублей предлагает хорошее техническое оснащение. IPS дисплей с частотой 120 Гц, 8 и 128 Гбайт памяти, длительное время автономной работы и быстрая зарядка, бесконтактные платежи, хорошее качество снимков, достаточный уровень быстродействия. Не устроить может поддержка только 5 одновременных касаний.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".