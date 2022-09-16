Обзор TECNO Pova 3. Правильная альтернатива смартфонам Redmi Note

Из актуальных новинок выбор пал на TECNO Pova 3, он оснащается дисплеем с диагональю 6.9 дюймов, он не только больше, но и в отличие от Redmi поддерживает частоту 90 Гц. Выше производительность процессора и встроенной графики, емкость аккумулятора его вдвое выше, также после перехода появилась возможность проводить бесконтактные платежи. В рамках данного материала мы сравним эти смартфоны по быстродействию, качеству съемки, автономности, а также возможности камер.
Выглядит смартфон спортивно. Плюс это тот редкий случай, когда, смартфоном можно пользоваться и без обязательной установки чехла.
Все три камеры не выступают за пределы основной плоскости. Меньше риска поцарапать линзы и лучше общий пользовательский опыт.
Доступен в трех расцветках корпуса: серебристой, черной и синей. Та, что у нас (синяя), отличается еще и наличием дополнительных индикаторов уведомлений и питания рядом с блоком камеры и четверной светодиодной вспышкой, информативно.
На левой грани у TECNO Pova 3 раздельный регулятор громкости и кнопка включения с интегрированным сканером отпечатка пальца. Такое расположение удобнее, чем интеграция в дисплей.
Набор разъемов включает USB-C и аудиоразъемы. Распложены они на нижнем торце.
Слева скрытый лоток с отдельными слотами под две nanoSIM, а также карту памяти. Нет необходимости выбора между расширением памяти и вторым номером.
Оснащается смартфон парным динамиком. Расположены решетки на верхнем и нижнем торце. Звучат хорошо, есть эффект объема.
Лицевая сторона с защитным стеклом, переходящим в боковые грани без закругления. Камера расположена в виде компактного островка в центре. Поддерживает FaceUnlock.
Это IPS-матрица с широкими углами обзора. В пике яркость достигала 500 кд/м2. Подсветка равномерна по всей площади. Точно передаются цвета, есть набор настроек для корректировки цветового баланса и других параметров его работы.
Работает новинка на базе платформы MediaTek Helio G88 с восемью ядрами и графикой Mali-G52. Выполнена она по 12нм техпроцессу. Помимо стабильной работы интерфейса, запуска приложений, справлялась и с такими играми как Genshin Impact. Троттлинга при продолжительной нагрузке замечено не было.
TECNO Pova 3 располагает 6 Гбайт оперативной памяти LPDDR4X и 128 Гбайт встроенной памяти для хранения данных. Также внутренний накопитель используется и для программного расширения оперативной памяти.
Ключевым отличием набора модулей связи является NFC с бесконтактными платежами. Проверяли его работу с приложением MirPay. Помимо этого, есть Bluetooth 5.0, двухдиапазонный Wi-Fi. Два слота под nanoSIM с 4G. Тут гибридный навигационный модуль, позволяющий использовать его в качестве навигатора в автомобиле.
Оснащен TECNO Pova 3 тройным блоком основной камеры. Главный модуль с разрешением 50 Мп, дополнен 2 Мп датчиком глубины и Al-сенсором. При съемке смартфон активно использует интеллектуальную обработку с анализом сцены и финальной обработкой после спуска затвора.
Понравилась детализация снимаемых роликов. Хорошо справляется с поставленной задачей. Такими кадрами не стыдно будет делиться в социальных сетях.
Возможности видеосъемки ограничены разрешением 1440p с частотой 30 кадров в секунду. Поддерживает цифровую стабилизацию.