Обзор TECNO Pova 3. Правильная альтернатива смартфонам Redmi Note

В конце лета у одного из наших редакторов появилась необходимость обновить свой Redmi Note 8 на актуальный смартфон, но в том же недорогом ценовом сегменте. Причин для обновления было несколько: большое количество всплывающей рекламы в интерфейсе MIUI, отсутствие модуля NFC, слабые показатели времени автономной работы. Также требовался экран с большей диагональю, так как смартфон часто используется в качестве замены ноутбуку, для печати и работы с документами.

TECNO Pova 3

Из актуальных новинок выбор пал на TECNO Pova 3, он оснащается дисплеем с диагональю 6.9 дюймов, он не только больше, но и в отличие от Redmi поддерживает частоту 90 Гц. Выше производительность процессора и встроенной графики, емкость аккумулятора его вдвое выше, также после перехода появилась возможность проводить бесконтактные платежи. В рамках данного материала мы сравним эти смартфоны по быстродействию, качеству съемки, автономности, а также возможности камер.

Комплектация

В комплекте со смартфоном идут защитный чехол и пленка, USB-кабель, адаптер питания, скрепка для лотка SIM и различная документация. Собрано все в коробке из плотного картона с качественной полиграфией.

TECNO Pova 3

TECNO Pova 3 обзор

Внешний вид

Интересно исполнена задняя крышка. Вдоль всей длины в центральной части выступ, выделяемый также цветом и текстурой.

TECNO Pova 3

Выглядит смартфон спортивно. Плюс это тот редкий случай, когда, смартфоном можно пользоваться и без обязательной установки чехла.

TECNO Pova 3

Все три камеры не выступают за пределы основной плоскости. Меньше риска поцарапать линзы и лучше общий пользовательский опыт.

TECNO Pova 3

Доступен в трех расцветках корпуса: серебристой, черной и синей. Та, что у нас (синяя), отличается еще и наличием дополнительных индикаторов уведомлений и питания рядом с блоком камеры и четверной светодиодной вспышкой, информативно.

TECNO Pova 3

На левой грани у TECNO Pova 3 раздельный регулятор громкости и кнопка включения с интегрированным сканером отпечатка пальца. Такое расположение удобнее, чем интеграция в дисплей.

TECNO Pova 3

Набор разъемов включает USB-C и аудиоразъемы. Распложены они на нижнем торце.

TECNO Pova 3

Слева скрытый лоток с отдельными слотами под две nanoSIM, а также карту памяти. Нет необходимости выбора между расширением памяти и вторым номером.

TECNO Pova 3

Оснащается смартфон парным динамиком. Расположены решетки на верхнем и нижнем торце. Звучат хорошо, есть эффект объема.

TECNO Pova 3

Лицевая сторона с защитным стеклом, переходящим в боковые грани без закругления. Камера расположена в виде компактного островка в центре. Поддерживает FaceUnlock.

TECNO Pova 3

Экран

Экран в TECNO Pova 3 не только больше, 6.9 против 6.3 дюймов, но и быстрее. Частота обновления 90 Гц, против 60 Гц у Redmi Note 8. Плотность пикселей высокая, составляет 389 ppi. Разрешение 2460х1080 пикселей, соотношение сторон 20.5:9.

TECNO Pova 3

Это IPS-матрица с широкими углами обзора. В пике яркость достигала 500 кд/м2. Подсветка равномерна по всей площади. Точно передаются цвета, есть набор настроек для корректировки цветового баланса и других параметров его работы.

TECNO Pova 3

Платформа

TECNO Pova 3

Работает новинка на базе платформы MediaTek Helio G88 с восемью ядрами и графикой Mali-G52. Выполнена она по 12нм техпроцессу. Помимо стабильной работы интерфейса, запуска приложений, справлялась и с такими играми как Genshin Impact. Троттлинга при продолжительной нагрузке замечено не было.

TECNO Pova 3

TECNO Pova 3 располагает 6 Гбайт оперативной памяти LPDDR4X и 128 Гбайт встроенной памяти для хранения данных. Также внутренний накопитель используется и для программного расширения оперативной памяти.

TECNO Pova 3

Ключевым отличием набора модулей связи является NFC с бесконтактными платежами. Проверяли его работу с приложением MirPay. Помимо этого, есть Bluetooth 5.0, двухдиапазонный Wi-Fi. Два слота под nanoSIM с 4G. Тут гибридный навигационный модуль, позволяющий использовать его в качестве навигатора в автомобиле.

TECNO Pova 3

Аккумулятор

Как и отмечали вначале, отличия между смартфонами заключаются в емкости батареи, 7000 мАч против 4000 мАч. В реальной эксплуатации это 1.5 дня активного использования с приложениями, просмотром фильмов и мессенджерами, отлично при учете большой диагонали дисплея и высокой его яркости. Поддерживает быструю зарядку мощностью до 33 Вт. Полный цикл с комплектным адаптером займет 2 часа.

TECNO Pova 3

Камера

TECNO Pova 3

Оснащен TECNO Pova 3 тройным блоком основной камеры. Главный модуль с разрешением 50 Мп, дополнен 2 Мп датчиком глубины и Al-сенсором. При съемке смартфон активно использует интеллектуальную обработку с анализом сцены и финальной обработкой после спуска затвора.

TECNO Pova 3

TECNO Pova 3

TECNO Pova 3

TECNO Pova 3

Понравилась детализация снимаемых роликов. Хорошо справляется с поставленной задачей. Такими кадрами не стыдно будет делиться в социальных сетях.

TECNO Pova 3

TECNO Pova 3

TECNO Pova 3

Возможности видеосъемки ограничены разрешением 1440p с частотой 30 кадров в секунду. Поддерживает цифровую стабилизацию.

Тест камеры TECNO Pova 3

Фронтальная камера с разрешением 8 Мп, вполне решает задачи видеосвязи.

TECNO Pova 3

TECNO Pova 3

Софт

За время ежедневной эксплуатации в течение месяца не встречали всплывающей рекламы и назойливой информации в шторке уведомлений. В изначальном наборе есть ограниченное количество софта с возможностью удаления без root-доступа. Это HiOS 8.6 с Android 12. Различные инструменты по кастомизации. Все работает быстро.

TECNO Pova 3

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorTECNO Pova 3 – хорошо сбалансированный смартфон среднего ценового сегмента, позволяющий за счет экрана с диагональю 6.9 дюймов решать задачи, характерные для планшетов и даже ноутбуков. Актуальное техническое оснащение, высокая яркость экрана с частотой обновления 90 Гц, эффектный внешний вид и возможность эксплуатации без чехла, высокое качество съемки, достаточный объем встроенной и оперативной памяти, бесконтактные платежи, быстрая зарядка.
TECNO Pova 3 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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