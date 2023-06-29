Обзор TECNO Spark 10 Pro. Выбор смартфона до 15 тысяч летом-осенью 2023

В центре внимания сегодня будет среднебюджетный смартфон TECNO Spark 10 Pro с 6.8-дюймовым дисплеем, поддерживающим частоту обновления 90 Гц и цветовую гамму DCI-P3. Из его особенностей выделятся 32 Мп фронтальная камера и 50 Мп основной сенсор, процессор MediaTek Helio G88, 4/8 и 128/256 Гбайт памяти с технологией автоматического увеличения памяти до 16 Гбайт, аккумулятор 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт.

TECNO Spark 10 Pro

Комплектация

Покупатель получает смартфон упакованным в коробку из плотного картона с минималистичным оформлением.

TECNO Spark 10 Pro

Комплект включает адаптер питания мощностью 18 Вт, USB-кабель, силиконовый чехол, скрепку для лотка, защитную пленку, руководство пользователя.

TECNO Spark 10 Pro обзор

Внешний вид

Корпус смартфона с современным внешним видом. Представлен он в двух вариантах цветового исполнения: жемчужный белый и звездный черный.

TECNO Spark 10 Pro

У него характерный для iPhone переход крышки в боковую грань, без заметных закруглений. Практично в повседневной эксплуатации.

TECNO Spark 10 Pro

Задняя крышка из стекла с матовой поверхностью, из рук не выскальзывает, следы пальцев не собирает. Но из-за выступающих объективов над ее плоскостью, эксплуатировать удобнее будет с установленным защитным чехлом.

TECNO Spark 10 Pro

Лицевая сторона с защитным стеклом. Здесь также нет выраженного закругления. Есть олеофобное покрытие. Большую часть площади занимает активная зона дисплея. Фронтальная камера в небольшом островке по центру. В границе перехода в боковую грань, светодиодный индикатор и решетка динамика.

TECNO Spark 10 Pro

Корпус у TECNO Spark 10 Pro неразборный. На левом торце выдвижной лоток с тремя отдельными слотами под две nanoSIM и карту памяти. Поддерживаются емкие накопители.

TECNO Spark 10 Pro

Справа раздельные кнопки регулятора громкости и кнопка включения. В последнюю интегрирован сканер отпечатка пальца. При разблокировке достаточно нажать на кнопку включения и в этот же момент пройдет сканирование с идентификацией пользователя. Работает быстро и точно.

TECNO Spark 10 Pro

На нижнем торце решетка динамика, отверстие микрофона, аудиоразъем и USB-C. Верхний торец пустой.

TECNO Spark 10 Pro

Экран

TECNO Spark 10 Pro

Оснащен TECNO Spark 10 Pro дисплеем с диагональю 6.8 дюймов. Разрешение 1080х2460 пикселей. Это IPS-матрица с поддержкой частоты обновления 90 Гц. Сенсорный слой распознает до 10 одновременных касаний.

TECNO Spark 10 Pro

Согласно проведенным измерениям, в пике яркость составляет 560 cd/m2. Экран не бликует, при наклонах нет искажения цветов.

TECNO Spark 10 Pro

Платформа

Платформа основана на восьмиядерном MediaTek Helio G88, состоящем из двух ядер Cortex-A75 и шести ядер Cortex-A55, а также графики Mali-G52 MP2. Выполнен по 12 нм техпроцессу. При продолжительной нагрузке не троттлит.

TECNO Spark 10 Pro

В зависимости от выбранной версии будет доступно 4 или 8 Гбайт оперативной, 128 или 256 Гбайт накопитель. Место под хранение файлов можно расширить с помощью карты памяти.

TECNO Spark 10 Pro

Поддерживает сети LTE. Проблем с качеством приема не было, прием уверенный. Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5 ГГц (802.11 ac). Навигационный модуль с четырьмя системами позиционирования, холодный старт быстрый. Есть бесконтактные платежи, работу которых проверили с Mir Pay.

Аккумулятор

TECNO Spark 10 Pro получил несъемный аккумулятор с емкостью 5000 мАч, которого при максимальной яркости экрана хватало до 8 часов беспрерывной работы. На полную зарядку с использованием комплектного адаптера мощностью 18 Вт уходит 2 часа

TECNO Spark 10 Pro

Камера

Основной блок состоит из 50 Мп камеры с объективом F/1.6. Поддерживается фазовая фокусировка. По умолчанию смартфон объединяет четыре соседние пикселя в один, повышая четкость и резкость.

TECNO Spark 10 Pro

TECNO Spark 10 Pro

TECNO Spark 10 Pro

TECNO Spark 10 Pro

Качество снимков хорошее. Фокусировка цепкая. Цвета заметно не искажает. Из минусов отметим ограниченный динамичный диапазон и излишнюю экспозицию при съемке в ночное время.

TECNO Spark 10 Pro

TECNO Spark 10 Pro

TECNO Spark 10 Pro

Пользователю в приложении доступны дополнительные режимы съемки. Есть ручные настройки, позволяющие снимать без объединения соседних пикселей. На выбор предлагаются фильтры и Al-режимы.

TECNO Spark 10 Pro

TECNO Spark 10 Pro

Видеосъемка с максимальным разрешением 1440p со скоростью 30 кадров в секунду. Качество съемки среднее.

Тест камеры TECNO Spark 10 Pro

Фронтальная камера с разрешением 32 Мп. Для этой камеры также доступен режим съемки с разрешением 1440p.

TECNO Spark 10 Pro

TECNO Spark 10 Pro

TECNO Spark 10 Pro

Софт

TECNO Spark 10 Pro

Операционная система Android 13 с оболочкой HiOS. Аккуратное внешнее оформление, дополнительные настройки по кастомизации. Отметим отсутствие рекламы, которым сейчас грешат большое количество производителей.

TECNO Spark 10 Pro

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorВ сегменте до 15 тысяч рублей, TECNO Spark 10 Pro предлагает отличное техническое оснащение с ярким IPS-дисплеем 90 Гц, 8-ядерной платформой, большим объемом памяти, хорошими показателями автономной работы, поддержку съемку 2К на двух камерах, интерфейс без рекламы, бесконтактные платежи, чехол и защитное стекло в комплекте.
TECNO Spark 10 Pro получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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