Обзор TECNO Spark 10 Pro. Выбор смартфона до 15 тысяч летом-осенью 2023

В центре внимания сегодня будет среднебюджетный смартфон TECNO Spark 10 Pro с 6.8-дюймовым дисплеем, поддерживающим частоту обновления 90 Гц и цветовую гамму DCI-P3. Из его особенностей выделятся 32 Мп фронтальная камера и 50 Мп основной сенсор, процессор MediaTek Helio G88, 4/8 и 128/256 Гбайт памяти с технологией автоматического увеличения памяти до 16 Гбайт, аккумулятор 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт.

Комплектация

Покупатель получает смартфон упакованным в коробку из плотного картона с минималистичным оформлением.

TECNO Spark 10 Pro обзор

Внешний вид

Комплект включает адаптер питания мощностью 18 Вт, USB-кабель, силиконовый чехол, скрепку для лотка, защитную пленку, руководство пользователя.Корпус смартфона с современным внешним видом. Представлен он в двух вариантах цветового исполнения: жемчужный белый и звездный черный.

У него характерный для iPhone переход крышки в боковую грань, без заметных закруглений. Практично в повседневной эксплуатации.

Задняя крышка из стекла с матовой поверхностью, из рук не выскальзывает, следы пальцев не собирает. Но из-за выступающих объективов над ее плоскостью, эксплуатировать удобнее будет с установленным защитным чехлом.

Лицевая сторона с защитным стеклом. Здесь также нет выраженного закругления. Есть олеофобное покрытие. Большую часть площади занимает активная зона дисплея. Фронтальная камера в небольшом островке по центру. В границе перехода в боковую грань, светодиодный индикатор и решетка динамика.

Корпус у TECNO Spark 10 Pro неразборный. На левом торце выдвижной лоток с тремя отдельными слотами под две nanoSIM и карту памяти. Поддерживаются емкие накопители.

Справа раздельные кнопки регулятора громкости и кнопка включения. В последнюю интегрирован сканер отпечатка пальца. При разблокировке достаточно нажать на кнопку включения и в этот же момент пройдет сканирование с идентификацией пользователя. Работает быстро и точно.

На нижнем торце решетка динамика, отверстие микрофона, аудиоразъем и USB-C. Верхний торец пустой.

Экран

Оснащен TECNO Spark 10 Pro дисплеем с диагональю 6.8 дюймов. Разрешение 1080х2460 пикселей. Это IPS-матрица с поддержкой частоты обновления 90 Гц. Сенсорный слой распознает до 10 одновременных касаний.

Согласно проведенным измерениям, в пике яркость составляет 560 cd/m2. Экран не бликует, при наклонах нет искажения цветов.

Платформа

Платформа основана на восьмиядерном MediaTek Helio G88, состоящем из двух ядер Cortex-A75 и шести ядер Cortex-A55, а также графики Mali-G52 MP2. Выполнен по 12 нм техпроцессу. При продолжительной нагрузке не троттлит.

В зависимости от выбранной версии будет доступно 4 или 8 Гбайт оперативной, 128 или 256 Гбайт накопитель. Место под хранение файлов можно расширить с помощью карты памяти.

Аккумулятор

Поддерживает сети LTE. Проблем с качеством приема не было, прием уверенный. Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5 ГГц (802.11 ac). Навигационный модуль с четырьмя системами позиционирования, холодный старт быстрый. Есть бесконтактные платежи, работу которых проверили с Mir Pay.TECNO Spark 10 Pro получил несъемный аккумулятор с емкостью 5000 мАч, которого при максимальной яркости экрана хватало до 8 часов беспрерывной работы. На полную зарядку с использованием комплектного адаптера мощностью 18 Вт уходит 2 часа

Камера

Основной блок состоит из 50 Мп камеры с объективом F/1.6. Поддерживается фазовая фокусировка. По умолчанию смартфон объединяет четыре соседние пикселя в один, повышая четкость и резкость.

Качество снимков хорошее. Фокусировка цепкая. Цвета заметно не искажает. Из минусов отметим ограниченный динамичный диапазон и излишнюю экспозицию при съемке в ночное время.

Пользователю в приложении доступны дополнительные режимы съемки. Есть ручные настройки, позволяющие снимать без объединения соседних пикселей. На выбор предлагаются фильтры и Al-режимы.

Тест камеры TECNO Spark 10 Pro

Видеосъемка с максимальным разрешением 1440p со скоростью 30 кадров в секунду. Качество съемки среднее.Фронтальная камера с разрешением 32 Мп. Для этой камеры также доступен режим съемки с разрешением 1440p.

Софт

Операционная система Android 13 с оболочкой HiOS. Аккуратное внешнее оформление, дополнительные настройки по кастомизации. Отметим отсутствие рекламы, которым сейчас грешат большое количество производителей.

Итоги

В сегменте до 15 тысяч рублей, TECNO Spark 10 Pro предлагает отличное техническое оснащение с ярким IPS-дисплеем 90 Гц, 8-ядерной платформой, большим объемом памяти, хорошими показателями автономной работы, поддержку съемку 2К на двух камерах, интерфейс без рекламы, бесконтактные платежи, чехол и защитное стекло в комплекте.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".