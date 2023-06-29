Обзор TECNO Spark 10 Pro. Выбор смартфона до 15 тысяч летом-осенью 2023

Комплект включает адаптер питания мощностью 18 Вт, USB-кабель, силиконовый чехол, скрепку для лотка, защитную пленку, руководство пользователя.
У него характерный для iPhone переход крышки в боковую грань, без заметных закруглений. Практично в повседневной эксплуатации.
Задняя крышка из стекла с матовой поверхностью, из рук не выскальзывает, следы пальцев не собирает. Но из-за выступающих объективов над ее плоскостью, эксплуатировать удобнее будет с установленным защитным чехлом.
Лицевая сторона с защитным стеклом. Здесь также нет выраженного закругления. Есть олеофобное покрытие. Большую часть площади занимает активная зона дисплея. Фронтальная камера в небольшом островке по центру. В границе перехода в боковую грань, светодиодный индикатор и решетка динамика.
Корпус у TECNO Spark 10 Pro неразборный. На левом торце выдвижной лоток с тремя отдельными слотами под две nanoSIM и карту памяти. Поддерживаются емкие накопители.
Справа раздельные кнопки регулятора громкости и кнопка включения. В последнюю интегрирован сканер отпечатка пальца. При разблокировке достаточно нажать на кнопку включения и в этот же момент пройдет сканирование с идентификацией пользователя. Работает быстро и точно.
На нижнем торце решетка динамика, отверстие микрофона, аудиоразъем и USB-C. Верхний торец пустой.
Оснащен TECNO Spark 10 Pro дисплеем с диагональю 6.8 дюймов. Разрешение 1080х2460 пикселей. Это IPS-матрица с поддержкой частоты обновления 90 Гц. Сенсорный слой распознает до 10 одновременных касаний.
Согласно проведенным измерениям, в пике яркость составляет 560 cd/m2. Экран не бликует, при наклонах нет искажения цветов.
В зависимости от выбранной версии будет доступно 4 или 8 Гбайт оперативной, 128 или 256 Гбайт накопитель. Место под хранение файлов можно расширить с помощью карты памяти.
Поддерживает сети LTE. Проблем с качеством приема не было, прием уверенный. Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5 ГГц (802.11 ac). Навигационный модуль с четырьмя системами позиционирования, холодный старт быстрый. Есть бесконтактные платежи, работу которых проверили с Mir Pay.
Качество снимков хорошее. Фокусировка цепкая. Цвета заметно не искажает. Из минусов отметим ограниченный динамичный диапазон и излишнюю экспозицию при съемке в ночное время.
Пользователю в приложении доступны дополнительные режимы съемки. Есть ручные настройки, позволяющие снимать без объединения соседних пикселей. На выбор предлагаются фильтры и Al-режимы.
Видеосъемка с максимальным разрешением 1440p со скоростью 30 кадров в секунду. Качество съемки среднее.
Операционная система Android 13 с оболочкой HiOS. Аккуратное внешнее оформление, дополнительные настройки по кастомизации. Отметим отсутствие рекламы, которым сейчас грешат большое количество производителей.