Обзор THERMALTAKE FLOE RIING RGB 360 TT PREMIUM EDITION

2018-03-12, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - THERMALTAKE FLOE RIING RGB 360 TT PREMIUM EDITION; [299]
Флагманские процессоры AMD и INTEL требуют от владельца наличие эффективного отвода тепла. Выбор стоит между супербашнями или системами водяного охлаждения. Первые дешевле, но отнимают много сводного места вокруг околосокетного пространства и могут создавать проблемы с установкой компонентов. Вторые лишены этих недостатков, но стоят дороже. Тестируемая сегодня СВО THERMALTAKE FLOE RIING RGB 360 TT PREMIUM EDITION поддерживает все актуальные платформы, при этом позволяя пользователю не только провести разгон и обеспечить комфортную эксплуатацию в течение длительного времени, но и насладиться внешним видом собираемой системы.

THERMALTAKE FLOE RIING RGB 360 TT PREMIUM EDITION

Ранее мы уже проводили тестирование младшей версии THERMALTAKE FLOE RIING RGB 240 TT PREMIUM EDITION, помимо двух этих моделей пользователям доступна еще модификация с 280мм радиатором. СВО находится в широком доступе в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Thermaltake Floe Riing RGB 360 TT Premium Edition обзор

Комплектация

Поставляется THERMALTAKE FLOE RIING RGB 360 TT PREMIUM EDITION в эффектно оформленной коробке из плотного картона с наглядным изображением системы в сборе и данными по поддерживаемым технологиям. Здесь же присутствует отметка о сокетах AM4 и LGA2066.

THERMALTAKE FLOE RIING RGB 360 TT PREMIUM EDITION

Внутри комплектующие аккуратно упакованы в дополнительную коробку. Покупатель получает опору для INTEL и AMD, усиливающую пластину, блок управления, кабель питания, USB-кабель, необходимый набор винтов крепления, три вентилятора и подробную инструкцию.

Внешний вид

Главным отличием THERMALTAKE FLOE RIING RGB 360 TT PREMIUM EDITION от рассмотренной ранее младшей версии является увеличенная до 360 мм площадь радиатора. Как итог установить можно до шести вентиляторов, три из них уже идут в комплекте.

THERMALTAKE FLOE RIING RGB 360 TT PREMIUM EDITION

Радиатор выполнен из алюминия, каналы с гофролентой. Общие габариты составляют 393×120,5×27 мм.

THERMALTAKE FLOE RIING RGB 360 TT PREMIUM EDITION

С блоком помпы радиатор соединен при помощи двух резиновых трубок с тканевой оплеткой. Конструкция не разборная. Трубки с достаточной длиной и гибкостью.

THERMALTAKE FLOE RIING RGB 360 TT PREMIUM EDITION

Три вентилятора TT-1425 с круговой заполняющей RGB-подсветкой. Рамка вентилятора выполнена из черного пластика, места крепления с дополнительными резиновыми накладками.

THERMALTAKE FLOE RIING RGB 360 TT PREMIUM EDITION

В конструкции используется гидравлический подшипник со смазкой. Для вентиляторов заявлен высокий ресурс службы. Кабели подключения с защитной оплеткой.

THERMALTAKE FLOE RIING RGB 360 TT PREMIUM EDITION

Производитель предусмотрел возможность аккуратного монтажа внутри корпуса, обеспечив достаточную длину всех проводов.

THERMALTAKE FLOE RIING RGB 360 TT PREMIUM EDITION

Напомним, что эти вентиляторы имеют собственный фирменный девятиконтактный разъем. Подключить вентиляторы можно только к блоку управления TT.

THERMALTAKE FLOE RIING RGB 360 TT PREMIUM EDITION

Выполнен этот блок в виде компактной коробки с логотипом производителя на крышке. В рамках одной системы можно использовать несколько таких блоков, для маркировки блоков предусмотрен цифровой переключатель снизу.

THERMALTAKE FLOE RIING RGB 360 TT PREMIUM EDITION

К одному блоку в комплекте с THERMALTAKE FLOE RIING RGB 360 TT PREMIUM EDITION можно будет подключить три вентилятора и помпу, свободным останется только один разъем. В качестве варианта для расширения можно рассмотреть Thermaltake Riing 12 RGB Fan TT Premium Edition.

THERMALTAKE FLOE RIING RGB 360 TT PREMIUM EDITION

Выглядит подсветка эффектно, пользователь может самостоятельно выбирать цвета и сценарии работы с помощью программного обеспечения.

THERMALTAKE FLOE RIING RGB 360 TT PREMIUM EDITION

Помпа выполнена в виде шайбы, крышка которой подсвечивается. Внешний вид системы хорошо проработан.

THERMALTAKE FLOE RIING RGB 360 TT PREMIUM EDITION

Основание у помпы медное. Изначально на него нанесен слой термопасты. Потребуется подключение двух линий: питания и управления подсветкой.

THERMALTAKE FLOE RIING RGB 360 TT PREMIUM EDITION

Софт

THERMALTAKE FLOE RIING RGB 360 TT PREMIUM EDITION поддерживает управление при помощи программного обеспечения. В программе выводится список подключенных блоков, панель переключения профилей.

THERMALTAKE FLOE RIING RGB 360 TT PREMIUM EDITION

Ниже в виде карусели можно отдельно настроить работу каждого из вентиляторов или объединить в группу. Выставляется скорость вращения, свет подсветки по 12 зонам в отдельности. Несколько пресетов: производительный, тихий и ручной.

THERMALTAKE FLOE RIING RGB 360 TT PREMIUM EDITION

Меняется эффект подсветки, скорость эффекта. Такие же настройки доступны для помпы. Схожий набор настроек доступе в утилите для смартфона.

Сборка

Установка THERMALTAKE FLOE RIING RGB 360 TT PREMIUM EDITION потребует только крестовую отвертку. Первым шагом фиксируется усиливающая пластина при помощи четырех стоек.

THERMALTAKE FLOE RIING RGB 360 TT PREMIUM EDITION

Ставим опорную пластину на помпу. Для первой установки необходимая термопаста уже нанесена на основание помпы. Прижимается помпа при помощи четырех винтов.

THERMALTAKE FLOE RIING RGB 360 TT PREMIUM EDITION

Остается установить вентиляторы на помпы и поставить радиатор на стенку корпуса. Вокруг околосокетного остается свободное пространство для свободной установки планок оперативной памяти с высокими радиаторами.

THERMALTAKE FLOE RIING RGB 360 TT PREMIUM EDITION

Тесты Thermaltake Floe Riing RGB 360 TT Premium Edition

Разгон процессора Intel Core i7 7700K:

THERMALTAKE FLOE RIING RGB 360 TT PREMIUM EDITION

Тест уровня шума при максимальных оборотах:

THERMALTAKE FLOE RIING RGB 360 TT PREMIUM EDITION

Процессор Intel Core i7 5960X:

THERMALTAKE FLOE RIING RGB 360 TT PREMIUM EDITION

Итоги по THERMALTAKE FLOE RIING RGB 360 TT PREMIUM EDITION

Золото. Выбор редакции MegaObzorTHERMALTAKE FLOE RIING RGB 360 TT PREMIUM EDITION станет отличным выбором для владельцев старших процессоров Intel и AMD. Продемонстрирована высокая эффективность отвода тепла при низком уровне шума. Эта СВО определенно станет лучшим вариантом при поиске охлаждения в корпусе с прозрачными стенками. К плюсам также отнесем возможность управления со смартфона, несколько режимов работы вентиляторов, качественное исполнение. Не устроить может отсутствие поддержки синхронизации подсветки с такими технологиями, как ASUS Aura
THERMALTAKE FLOE RIING RGB 360 TT PREMIUM EDITION получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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