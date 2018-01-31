Обзор Thermaltake Floe Riing RGB 240 TT Premium Edition. Лучшая СВО в корпуса сезона 2017-2018

Системы охлаждения от Thermaltake можно смело рекомендовать, как под недорогие системы, так и мощные игровые и профессиональные станции. Такое утверждение мы делаем на основании многочисленных тестов и длительного опыта эксплуатации. Да, и вентиляторы серии Riing с круговой подсветкой, стали узнаваемы и востребованы среди пользователей. Позже серия была обновлена, выпуском Riing Plus, в которой сохранив фирменную круговую подсветку добавили заполняющую по всей площади вентилятора. Неудивительно, что вместе с корпусными вентиляторами вышли и обновленные системы охлаждения процессора. Тестируемая сегодня Thermaltake Floe Riing RGB 240 TT Premium Edition, как раз оснащена новыми вентиляторами, а также получила обновленный дизайн помпы.

Thermaltake Floe Riing RGB 240 TT Premium Edition обзор

Комплектация

Поставляется Thermaltake Floe Riing RGB 240 TT Premium Edition в массивной коробке с изображением СВО и данными по её характеристикам. Сделан акцент на возможность дистанционного управления с экрана смартфона.

Внешний вид

Комплект включает все необходимое для сборки на платформах AMD и Intel, блок управления вентиляторами, кабели питания, подробную инструкцию по сборке, липучку с двухсторонним скотчем, крепеж для фиксации вентиляторов и радиатора на корпусе. Термопаста изначально нанесена на контактную площадку помпы.Thermaltake Floe Riing RGB 240 TT Premium Edition изначально готова к эксплуатации и не требует от пользователя сборки контура и заливки хладагента. Состоит из блока помпы и радиатора, соединенных при помощи двух трубок.

Выполнена помпа в виде шайбы, на крышку которой нанесен логотип производителя и окружность по периметру. Эти зоны подсвечиваются.

Высота помпы составляет 44 мм. Контактная площадка медная, хорошо отполирована. По опыту эксплуатации, она плотно прижимается к теплораспределительной крышке процессора, распределяя термопасту по всей площади.

Для подключения помпа требует двух отдельных линий: одна с классическим 4-пиновым коннектором к материнской плате, вторая для управления подсветкой.

В комплекте с СВО идет блок управления, который мы детально уже рассматривали во время тестов набора из трех вентиляторов Thermaltake Riing 12 RGB Fan TT Premium Edition (3 fan pack)

Комплектные вентиляторы не подключаются к материнской плате, а идут напрямую к блоку управления. От обычных вентиляторов они отличаются оригинальным коннектором, который совмещает как линию питания, так и линию светодиодной подсветки. Таким подходом решается еще вопрос аккуратного кабель-менеджмента внутри корпуса.

Блок управления выполнен в виде компактной коробки. К которой модно подключить пять вентиляторов. Как результат дополнительно к самой СВО, на корпус можно будет добрать еще как минимум два вентилятора. Предусмотрена возможность объединения нескольких блоков в рамках системы, для этого на боковой грани есть переключатель цифровой маркировки модуля управления.

Для питания он требует подключения к MOLEX блока питания в системе и отдельная USB-ветка для возможности управления с помощью программного обеспечения.

В контуре Thermaltake Floe Riing RGB 240 TT Premium Edition установлен 240 мм алюминиевый радиатор с 13 каналами, расстояние между которыми заполнено гофролентой. Также есть модификации с 280мм и 360 мм радиаторами.

Трубки, прорезиненные с защитной оплеткой. Для соединения к модулям применена опрессовка. Конструкция не предполагает разбора и модификаций.

В собранном состоянии с включенной подсветкой выглядит эта СВО великолепно и необычно. Она вполне может стать ключевым элементом в современных корпусах с прозрачной стенкой.

Софт

Для полноценной эксплуатации рекомендуется установка программы управления, доступной для Windows. После установки программа предлагает распределить настройки между пятью профилями. В главном окне отображается три блока: два для управления вентиляторами и третий под помпу. Для вентиляторов можно задать подсветку в 12!!! зонах, для помпы в 6!!!. Такую детальную настройку подсветку мы не припомним в протестированных решениях конкурентов.

Для вентиляторов можно выбрать три режима работы: производительный, тихий и с фиксированными оборотами. Несколько готовых эффектов подсветки и изменение скорости эффекта. Для помпы также можно выбрать режимы подсветки и её яркость.

Сборка

Программа со схожими возможностями доступна для смартфонов, работающих на базе Android и iOS. Пользователь получает возможность дистанционного управления подсветкой. Из необычного, есть зависимость цвета подсветки от музыки в помещении.Процесс установки подобран дружелюбно к пользователю. Первым шагом устанавливаются соответствующая опорная площадка на помпу и фиксируется при помощи дополнительного замка.

Ставятся крепёжные винты с накатанной головкой на плату. Остается только прижать помпу к теплораспределительной крышке процессора.

Тесты Thermaltake Floe Riing RGB 240 TT Premium Edition

Разгон процессора Intel Core i7 7700K:

Вокруг околосокетного пространства остается достаточно свободного места для доступа к планкам оперативной памяти и видеокарте.

Тест уровня шума при максимальных оборотах:

Процессор Intel Core i7 5960X:

Итоги по Thermaltake Floe Riing RGB 240 TT Premium Edition

Thermaltake Floe Riing RGB 240 TT Premium Edition следует современным трендам, предлагая пользователям удачное соотношение внешней привлекательности, эффективности отвода тепла и стоимости. Главным отличием от предыдущего поколения стали вентиляторы с обновленным стилем подсветки, возможность дистанционного управления со смартфона. Все это позволяет отнести к её одной из лучшей СВО среди доступных на российском рынке. Особенно рекомендуем обратить внимание на неё владельцем корпусов с прозрачной стенкой.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".