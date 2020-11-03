Обзор THERMALTAKE Riing Pro (GHT-RPR-DIECBK-29). Игровые наушники с ЦАП 7.1

В начале текущего года компания THERMALTAKE анонсировала выхода премиальных игровых наушников Riing Pro RGB 7.1 с поддержкой виртуального объемного звука, звуковой картой и настраиваемой подсветкой. Оснащена новинка 50мм неодимовыми динамиками с поддержкой 24бит 96 кГц. Помимо этого, всенаправленный микрофон с шумоподавлением.

THERMALTAKE Riing Pro обзор

К моменту публикации продажи уже стартовали. Средняя стоимость, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет, составляет 8 990 рублей.

Комплектация

Стартовый набор включает инструкцию и сами наушники. На обратной стороне приведены основные особенности конструкции и доступные для управления кнопки. Внутри запакованы в пластиковую подложку.

Внешний вид

Внешний вид у наушников сдержанный. В оформлении преобладает классический черный цвет.

Выделяются только глянцевые вставки на чашках. В центре логотип производителя THERMALTAKE.

Это настраиваемая многоцветная подсветка. Предлагаются хорошие возможности по кастомизации. Плюс есть поддержка стороннего Razer Chroma. Отдельно отмечается Amazon Alexa, но этот ассистент не актуален для российского рынка. А вот синхронизация с остальными компонентами — это не лишнее.

Помимо этого, подсвечивается пульт управления. Из элементов также отметим кольцо на микрофоне, оно загорается в выключенном состоянии, наглядно.

Вероятнее всего в этих наушниках не развели отдельно питание аудиотракта и подсветки. При выборе динамичной смены цветов появляется фоновое шипение при выключенном музыке. Со статичным цветом такого шума нет.

Оголовье у THERMALTAKE Riing Pro с двумя пластиковыми дугами, объединяясь в месте фиксации чашек. Жесткость достаточно высокая.

За прижим к голове отвечает внутренний подвес, обтянутый экокожей с мягкой подкладкой. Диапазон регулировки широкий, оптимальная посадка подбирается автоматически.

Чашки круглой формы. Предусмотрена возможность поворота на 90 градусов, упрощая хранение.

Амбушюры из экокожи. Внутри мягкий вспененный наполнитель. Решетка динамика защищена тканью.

В левой чашке скрывается выдвижная ножка микрофона. Капсюль без ветрозащиты. Есть светодиодный индикатор активности.

Все элементы управления перенесены во внешний пульт управления. Тут кнопки изменения громкости, переключения пресета эквалайзера и активации объемного 3D 7.1 звука.

Софт

На боковом торце выключатель микрофона. Есть прищепка для фиксации на одежде. Интерфейс USB. Общая длина кабеля 3 метра.С официального сайта для THERMALTAKE Riing Pro можно загрузить утилиту управления iTAKE Engine, она же в свою очередь догрузит драйвер и интерфейс управления.

Настройки можно распределять по пяти профилям. Запуск определенных можно привязать к конкретной игре или программе.

В главном окне выставляется режим работы подсветки. Статичные эффекты, мерцание и дыхание, а также цикличная смена цветов. Корректируется уровень яркости.

Выбор настроек для динамиков. Тип звучания. Усиление басов.

Тесты

Для микрофона можно задать усиление, эффект мониторинга. Здесь же частота. Настройки эквалайзера. Есть пресеты под популярные игровые жанры: MMORPG, RTS, FPS и RPG. Четыре пользовательских пресета. Между ними можно будет переключаться с пульта управления.THERMALTAKE Riing Pro работает от встроенной звуковой карты. Здесь установлен ЦАП ESS ES9018. Звуковая сцена насыщенная. Она сбалансирована всем частотном диапазоне. Звучит чисто. Хорошо работают также при воспроизведении музыки и фильмов. Чистый и глубокий бас. Высокий уровень детализации.

Доступен режим объемного звучания 7.1. При его активации создается эффект виртуальной объемной сцены. В шутерах он давал улучшенное позиционирование противников на карте. Достойно себя показали в фильмах с насыщенными спецэффектами.

На голове наушники сидят удобно. Дискомфорта при длительном ношении замечено не было. Уши не запотевают. Достаточный уровень пассивной звукоизоляции. Есть запас по длине кабеля, позволяющий подключиться к размещенному на удалении системному блоку.

Быстрый доступ к основным элементам управления. Включать/отключать виртуальный объемный звук, переключать настройки эквалайзера можно будет с помощью кнопок на внешнему пульте. При обычном ношении кабель он не оттягивает.

Тест микрофона THERMALTAKE Riing Pro

Есть всенаправленный микрофон с системой шумоподавления. Голос передает без искажений. Можно будет использовать в онлайн играх или во время видеозвонков.

Итоги по THERMALTAKE Riing Pro

THERMALTAKE Riing Pro – игровые наушники с высоким качеством звучания и исполнения. Эргономичная конструкция, программное обеспечение с профилями и тонкими корректировками, всенаправленный микрофон с чистой передачей голоса, объемный звук, пульт управления, запас по длине кабеля. Не устроить может наличие фонового шума при выборе эффекта подсветки с динамичной сменой цветов.