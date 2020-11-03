Обзор THERMALTAKE Riing Pro (GHT-RPR-DIECBK-29). Игровые наушники с ЦАП 7.1

В начале текущего года компания THERMALTAKE анонсировала выхода премиальных игровых наушников Riing Pro RGB 7.1 с поддержкой виртуального объемного звука, звуковой картой и настраиваемой подсветкой. Оснащена новинка 50мм неодимовыми динамиками с поддержкой 24бит 96 кГц. Помимо этого, всенаправленный микрофон с шумоподавлением.

THERMALTAKE Riing Pro

К моменту публикации продажи уже стартовали. Средняя стоимость, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет, составляет 8 990 рублей.

THERMALTAKE Riing Pro обзор

Комплектация

Стартовый набор включает инструкцию и сами наушники. На обратной стороне приведены основные особенности конструкции и доступные для управления кнопки. Внутри запакованы в пластиковую подложку.

THERMALTAKE Riing Pro

Внешний вид

Внешний вид у наушников сдержанный. В оформлении преобладает классический черный цвет.

THERMALTAKE Riing Pro

Выделяются только глянцевые вставки на чашках. В центре логотип производителя THERMALTAKE.

THERMALTAKE Riing Pro

Это настраиваемая многоцветная подсветка. Предлагаются хорошие возможности по кастомизации. Плюс есть поддержка стороннего Razer Chroma. Отдельно отмечается Amazon Alexa, но этот ассистент не актуален для российского рынка. А вот синхронизация с остальными компонентами — это не лишнее.

THERMALTAKE Riing Pro

Помимо этого, подсвечивается пульт управления. Из элементов также отметим кольцо на микрофоне, оно загорается в выключенном состоянии, наглядно.

THERMALTAKE Riing Pro

Вероятнее всего в этих наушниках не развели отдельно питание аудиотракта и подсветки. При выборе динамичной смены цветов появляется фоновое шипение при выключенном музыке. Со статичным цветом такого шума нет.

THERMALTAKE Riing Pro

Оголовье у THERMALTAKE Riing Pro с двумя пластиковыми дугами, объединяясь в месте фиксации чашек. Жесткость достаточно высокая.

THERMALTAKE Riing Pro

За прижим к голове отвечает внутренний подвес, обтянутый экокожей с мягкой подкладкой. Диапазон регулировки широкий, оптимальная посадка подбирается автоматически.

THERMALTAKE Riing Pro

Чашки круглой формы. Предусмотрена возможность поворота на 90 градусов, упрощая хранение.

THERMALTAKE Riing Pro

Амбушюры из экокожи. Внутри мягкий вспененный наполнитель. Решетка динамика защищена тканью.

THERMALTAKE Riing Pro

В левой чашке скрывается выдвижная ножка микрофона. Капсюль без ветрозащиты. Есть светодиодный индикатор активности.

THERMALTAKE Riing Pro

Все элементы управления перенесены во внешний пульт управления. Тут кнопки изменения громкости, переключения пресета эквалайзера и активации объемного 3D 7.1 звука.

THERMALTAKE Riing Pro

На боковом торце выключатель микрофона. Есть прищепка для фиксации на одежде. Интерфейс USB. Общая длина кабеля 3 метра.

Софт

С официального сайта для THERMALTAKE Riing Pro можно загрузить утилиту управления iTAKE Engine, она же в свою очередь догрузит драйвер и интерфейс управления.

THERMALTAKE Riing Pro

Настройки можно распределять по пяти профилям. Запуск определенных можно привязать к конкретной игре или программе.

THERMALTAKE Riing Pro

В главном окне выставляется режим работы подсветки. Статичные эффекты, мерцание и дыхание, а также цикличная смена цветов. Корректируется уровень яркости.

THERMALTAKE Riing Pro

Выбор настроек для динамиков. Тип звучания. Усиление басов.

THERMALTAKE Riing Pro

Для микрофона можно задать усиление, эффект мониторинга. Здесь же частота. Настройки эквалайзера. Есть пресеты под популярные игровые жанры: MMORPG, RTS, FPS и RPG. Четыре пользовательских пресета. Между ними можно будет переключаться с пульта управления.

Тесты

THERMALTAKE Riing Pro работает от встроенной звуковой карты. Здесь установлен ЦАП ESS ES9018. Звуковая сцена насыщенная. Она сбалансирована всем частотном диапазоне. Звучит чисто. Хорошо работают также при воспроизведении музыки и фильмов. Чистый и глубокий бас. Высокий уровень детализации.

THERMALTAKE Riing Pro

Доступен режим объемного звучания 7.1. При его активации создается эффект виртуальной объемной сцены. В шутерах он давал улучшенное позиционирование противников на карте. Достойно себя показали в фильмах с насыщенными спецэффектами.

THERMALTAKE Riing Pro

На голове наушники сидят удобно. Дискомфорта при длительном ношении замечено не было. Уши не запотевают. Достаточный уровень пассивной звукоизоляции. Есть запас по длине кабеля, позволяющий подключиться к размещенному на удалении системному блоку.

THERMALTAKE Riing Pro

Быстрый доступ к основным элементам управления. Включать/отключать виртуальный объемный звук, переключать настройки эквалайзера можно будет с помощью кнопок на внешнему пульте. При обычном ношении кабель он не оттягивает.

THERMALTAKE Riing Pro

Есть всенаправленный микрофон с системой шумоподавления. Голос передает без искажений. Можно будет использовать в онлайн играх или во время видеозвонков.

Тест микрофона THERMALTAKE Riing Pro

Итоги по THERMALTAKE Riing Pro

THERMALTAKE Riing Pro – игровые наушники с высоким качеством звучания и исполнения. Эргономичная конструкция, программное обеспечение с профилями и тонкими корректировками, всенаправленный микрофон с чистой передачей голоса, объемный звук, пульт управления, запас по длине кабеля. Не устроить может наличие фонового шума при выборе эффекта подсветки с динамичной сменой цветов.
Комментарии и отзывы THERMALTAKE Riing Pro
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