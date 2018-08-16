Обзор Thermaltake Riing Plus 20 RGB with Controller. Корпусный 200мм вентилятор с подсветкой

В июле мы проводили детальное тестирование корпуса Thermaltake View 37 RGB, одной из особенностей которого была возможность установки на фронтальную панель двух 200мм вентиляторов. Это не распространённый типоразмер, чаще всего выбираются и устанавливаются 120 и 140 мм вентиляторы, тем интереснее будет изучить новый Thermaltake Riing Plus 20 RGB with Controller, который готов предложить владельцам управляемую подсветку.
Thermaltake Riing Plus 20 RGB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Эта модель находится в широком доступе в российских магазинах, приобрести его можно в двух вариантах комплектации с контроллером и без него. Список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
Thermaltake Riing Plus 20 RGB обзор
КомплектацияПоставляется Thermaltake Riing Plus 20 RGB в компактной коробке с изображением вентилятора и подробными данными по его техническим характеристикам. С обратной стороны приведены примеры четырех эффектов свечения.
Комплект включает два комплекта винтов разного типа, липкую ленту для контроллера, провода для подключения, руководство пользователя, контроллер и гарантийный талон.
Внешний видThermaltake Riing Plus 20 RGB выполнен в общей стилистике этой серии. При использовании в рамках одного корпуса разного типоразмера будет соблюден общий сеттинг.
Основу составляет черный пластик, внутренняя часть из полупрозрачного пластика, в ней скрывается светодиодная группа.
Диаметр крыльчатки составляет 168 мм. В конструкции 11 лопастей. Все крепежные отверстия с дополнительными резиновыми уплотнителями.
Кабель подключения длиной 90 см с дополнительной тканевой защитой. Используемый тут разъем, позволяет подключаться только к контроллеру Thermaltake.
Этот кабель дает питание для самого вентилятора и отдельное для контроля и работы подсветки. Комплектный контроллер дает возможность подключить пять вентиляторов.
В рамках одной системы несколько контроллеров могут объединяться в группу для получения общего эффекта свечения.
Для подключения он потребует подачи питания через MOLEX блока питания. Отдельная ветка с microUSB необходима для управления при помощи программного обеспечения.
На внутренней стороне корпуса скрываются четыре DIP-переключателя, используемых для идентификации контроллеров, собранных в группу.
В Thermaltake Riing Plus 20 RGB применен гидродинамический подшипник скольжения с ресурсом службы в 40000 часов. Скорость оборотов регулируется в диапазоне от 500 до 1000 оборотов в минуту.
За подсветку тут отвечает 24 светодиода, работают они группами по два светодиода. Создаётся эффект заполняющей подсветки.
Есть большое количество эффектов, выглядит хорошо проработано и футуристично. Яркость подсветки можно отрегулировать, а сами эффекты привязать к событиям на ПК.
СофтДля управления вентилятором потребуется загрузка утилиты управления с официального сайта производителя. Необходимо будет самостоятельно выбрать из списка тип установленного вентилятора. В главном окне подключенные устройства отображаются в виде карусели из пяти карточек.
Thermaltake Riing Plus 20 RGB можно будет задать подсветку для 12 групп светодиодов. Меняются режимы работы вентилятора. Выбираются готовые эффекты и сценарии работы. Из интересного управлять можно будет также с помощью смартфона, получив удаленный доступ.
ТестыУстановка проводилась в корпус Thermaltake View 37 RGB, остальные вентиляторы на время теста выключались.
Итоги по Thermaltake Riing Plus 20 RGB with ControllerПри наличии поддержки установки 200мм вентиляторов в используемом корпусе, выбор в пользу Thermaltake Riing Plus 20 RGB with Controller станет лучшим решением. Такой типоразмер предлагает высокую производительность при низком уровне шума. Отдельного внимания заслуживает визуальная составляющая, в этой модели отлично проработанная многозонная RGB-подсветка.
Thermaltake Riing Plus 20 RGB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".