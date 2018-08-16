Обзор Thermaltake Riing Plus 20 RGB with Controller. Корпусный 200мм вентилятор с подсветкой

2018-08-16, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Thermaltake Riing Plus 20 RGB with Controller; [251]
В июле мы проводили детальное тестирование корпуса Thermaltake View 37 RGB, одной из особенностей которого была возможность установки на фронтальную панель двух 200мм вентиляторов. Это не распространённый типоразмер, чаще всего выбираются и устанавливаются 120 и 140 мм вентиляторы, тем интереснее будет изучить новый Thermaltake Riing Plus 20 RGB with Controller, который готов предложить владельцам управляемую подсветку.

Thermaltake Riing Plus 20 RGB

Эта модель находится в широком доступе в российских магазинах, приобрести его можно в двух вариантах комплектации с контроллером и без него. Список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Thermaltake Riing Plus 20 RGB обзор

Комплектация

Поставляется Thermaltake Riing Plus 20 RGB в компактной коробке с изображением вентилятора и подробными данными по его техническим характеристикам. С обратной стороны приведены примеры четырех эффектов свечения.

Thermaltake Riing Plus 20 RGB

Комплект включает два комплекта винтов разного типа, липкую ленту для контроллера, провода для подключения, руководство пользователя, контроллер и гарантийный талон.

Thermaltake Riing Plus 20 RGB

Внешний вид

Thermaltake Riing Plus 20 RGB выполнен в общей стилистике этой серии. При использовании в рамках одного корпуса разного типоразмера будет соблюден общий сеттинг.

Thermaltake Riing Plus 20 RGB

Основу составляет черный пластик, внутренняя часть из полупрозрачного пластика, в ней скрывается светодиодная группа.

Thermaltake Riing Plus 20 RGB

Диаметр крыльчатки составляет 168 мм. В конструкции 11 лопастей. Все крепежные отверстия с дополнительными резиновыми уплотнителями.

Thermaltake Riing Plus 20 RGB

Кабель подключения длиной 90 см с дополнительной тканевой защитой. Используемый тут разъем, позволяет подключаться только к контроллеру Thermaltake.

Thermaltake Riing Plus 20 RGB

Этот кабель дает питание для самого вентилятора и отдельное для контроля и работы подсветки. Комплектный контроллер дает возможность подключить пять вентиляторов.

Thermaltake Riing Plus 20 RGB

В рамках одной системы несколько контроллеров могут объединяться в группу для получения общего эффекта свечения.

Thermaltake Riing Plus 20 RGB

Для подключения он потребует подачи питания через MOLEX блока питания. Отдельная ветка с microUSB необходима для управления при помощи программного обеспечения.

Thermaltake Riing Plus 20 RGB

На внутренней стороне корпуса скрываются четыре DIP-переключателя, используемых для идентификации контроллеров, собранных в группу.

Thermaltake Riing Plus 20 RGB

В Thermaltake Riing Plus 20 RGB применен гидродинамический подшипник скольжения с ресурсом службы в 40000 часов. Скорость оборотов регулируется в диапазоне от 500 до 1000 оборотов в минуту.

Thermaltake Riing Plus 20 RGB

За подсветку тут отвечает 24 светодиода, работают они группами по два светодиода. Создаётся эффект заполняющей подсветки.

Thermaltake Riing Plus 20 RGB

Есть большое количество эффектов, выглядит хорошо проработано и футуристично. Яркость подсветки можно отрегулировать, а сами эффекты привязать к событиям на ПК.

Thermaltake Riing Plus 20 RGB

Софт

Для управления вентилятором потребуется загрузка утилиты управления с официального сайта производителя. Необходимо будет самостоятельно выбрать из списка тип установленного вентилятора. В главном окне подключенные устройства отображаются в виде карусели из пяти карточек.

Thermaltake Riing Plus 20 RGB

Thermaltake Riing Plus 20 RGB можно будет задать подсветку для 12 групп светодиодов. Меняются режимы работы вентилятора. Выбираются готовые эффекты и сценарии работы. Из интересного управлять можно будет также с помощью смартфона, получив удаленный доступ.

Тесты

Установка проводилась в корпус Thermaltake View 37 RGB, остальные вентиляторы на время теста выключались.

Thermaltake Riing Plus 20 RGB

Итоги по Thermaltake Riing Plus 20 RGB with Controller

Золото. Выбор редакции MegaObzorПри наличии поддержки установки 200мм вентиляторов в используемом корпусе, выбор в пользу Thermaltake Riing Plus 20 RGB with Controller станет лучшим решением. Такой типоразмер предлагает высокую производительность при низком уровне шума. Отдельного внимания заслуживает визуальная составляющая, в этой модели отлично проработанная многозонная RGB-подсветка.
Thermaltake Riing Plus 20 RGB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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Обзор Thermaltake Riing Plus 20 RGB with Controller. Корпусный 200мм вентилятор с подсветкойОбзор Thermaltake Riing Plus 20 RGB with Controller. Корпусный 200мм вентилятор с подсветкой
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