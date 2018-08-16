Обзор Thermaltake Riing Plus 20 RGB with Controller. Корпусный 200мм вентилятор с подсветкой

В июле мы проводили детальное тестирование корпуса Thermaltake View 37 RGB , одной из особенностей которого была возможность установки на фронтальную панель двух 200мм вентиляторов. Это не распространённый типоразмер, чаще всего выбираются и устанавливаются 120 и 140 мм вентиляторы, тем интереснее будет изучить новый Thermaltake Riing Plus 20 RGB with Controller, который готов предложить владельцам управляемую подсветку.

Thermaltake Riing Plus 20 RGB обзор

Эта модель находится в широком доступе в российских магазинах, приобрести его можно в двух вариантах комплектации с контроллером и без него. Список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется Thermaltake Riing Plus 20 RGB в компактной коробке с изображением вентилятора и подробными данными по его техническим характеристикам. С обратной стороны приведены примеры четырех эффектов свечения.

Комплект включает два комплекта винтов разного типа, липкую ленту для контроллера, провода для подключения, руководство пользователя, контроллер и гарантийный талон.

Внешний вид

Thermaltake Riing Plus 20 RGB выполнен в общей стилистике этой серии. При использовании в рамках одного корпуса разного типоразмера будет соблюден общий сеттинг.

Основу составляет черный пластик, внутренняя часть из полупрозрачного пластика, в ней скрывается светодиодная группа.

Диаметр крыльчатки составляет 168 мм. В конструкции 11 лопастей. Все крепежные отверстия с дополнительными резиновыми уплотнителями.

Кабель подключения длиной 90 см с дополнительной тканевой защитой. Используемый тут разъем, позволяет подключаться только к контроллеру Thermaltake.

Этот кабель дает питание для самого вентилятора и отдельное для контроля и работы подсветки. Комплектный контроллер дает возможность подключить пять вентиляторов.

В рамках одной системы несколько контроллеров могут объединяться в группу для получения общего эффекта свечения.

Для подключения он потребует подачи питания через MOLEX блока питания. Отдельная ветка с microUSB необходима для управления при помощи программного обеспечения.

На внутренней стороне корпуса скрываются четыре DIP-переключателя, используемых для идентификации контроллеров, собранных в группу.

В Thermaltake Riing Plus 20 RGB применен гидродинамический подшипник скольжения с ресурсом службы в 40000 часов. Скорость оборотов регулируется в диапазоне от 500 до 1000 оборотов в минуту.

За подсветку тут отвечает 24 светодиода, работают они группами по два светодиода. Создаётся эффект заполняющей подсветки.

Есть большое количество эффектов, выглядит хорошо проработано и футуристично. Яркость подсветки можно отрегулировать, а сами эффекты привязать к событиям на ПК.

Софт

Для управления вентилятором потребуется загрузка утилиты управления с официального сайта производителя. Необходимо будет самостоятельно выбрать из списка тип установленного вентилятора. В главном окне подключенные устройства отображаются в виде карусели из пяти карточек.

Тесты

Thermaltake Riing Plus 20 RGB можно будет задать подсветку для 12 групп светодиодов. Меняются режимы работы вентилятора. Выбираются готовые эффекты и сценарии работы. Из интересного управлять можно будет также с помощью смартфона, получив удаленный доступ.Установка проводилась в корпус Thermaltake View 37 RGB , остальные вентиляторы на время теста выключались.

Итоги по Thermaltake Riing Plus 20 RGB with Controller

При наличии поддержки установки 200мм вентиляторов в используемом корпусе, выбор в пользу Thermaltake Riing Plus 20 RGB with Controller станет лучшим решением. Такой типоразмер предлагает высокую производительность при низком уровне шума. Отдельного внимания заслуживает визуальная составляющая, в этой модели отлично проработанная многозонная RGB-подсветка.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".