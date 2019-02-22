Обзор корпуса THERMALTAKE View 23 TG ARGB CA-1M8-00M1WN-00

В конце прошлого года компания Thermaltake представила сразу серию корпусов, ключевой особенностью которых стало наличие в комплекте вентиляторов с многоцветной подсветкой и возможность управление с помощью программного обеспечения материнских плат ASRock, ASUS, MSI и Gigabyte. Сегодня мы детально изучим одну из таких новинок THERMALTAKE View 23 TG ARGB, выполненную в форм-факторе Middle Tower.

THERMALTAKE View 23 TG ARGB обзор

В основу его взят изученный нами ранее Thermaltake View 22 Tempered Glass . Средняя стоимость на момент публикации составляет 6480 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в коробке с качественной полиграфией. Приведены изображения корпуса и данные по его ключевым особенностям. Комплект включает спикер, набор винтов, набор стяжек, переходники для управления подсветкой и руководство пользователя.

Внешний вид

Как и в View 22 лицевая панель THERMALTAKE View 23 TG ARGB волнообразной формы. Выполнена она из полупрозрачного материала.

За ней установлены три вентилятора с заполняющей светодиодной подсветкой. Управлять ей можно, как с помощью встроенной кнопки не верхней панели, так и подключив к материнской плате. Необходимо наличие 5V разъема.

Но и без него предлагается хороший набор режимов работы: Wave, Floe, статичные цвета, последовательная смена, постоянное свечение, RGB, выключенная подсветка.

Панель полностью съемная, крепится на ножках. Сняв её, можно получить полный доступ к панели вентиляторов.

Помимо комплектации, есть еще и отличия в способе фиксации боковой стенки. Винты на тыльной стороне, используется закаленное стекло.

Сохранен полный обзор установленных внутри компонентов. Крепится стенка при помощи двух накатанных винтов.

Противоположная стенка выполнена из стали. Ближе к фронтальной стороне перфорированная зона, её также не было в View 22.

В THERMALTAKE View 23 TG ARGB появилась возможность боковой установке радиатора СВО. Не забыли про наличие тут пылевого фильтра.

На панели разъемов доступны кнопка включения с круговой подсветкой, индикаторы активности, два USB 3.0, два аудиоразъема, кнопка перезагрузки и управления подсветкой.

Сверху вентиляционная решетка с посадочными местами под два 120 мм вентилятора. Тут есть съемный пылевой фильтр с магнитным креплением.

Компоновка задней стенки с нижним расположением блока питания. Установлен 120 мм вентилятор.

Начинка

Стоит корпус на четырех пластиковых ножках. В зоне блока питания есть съемный пылевой фильтр.Внутреннее содержимое корпуса разделено на две зоны. Основной отсек для материнской платы и периферии, а также отсек с блоком питания и жесткими дисками. На перегородке появилась вентиляционная решетка со съемной корзиной под накопитель типоразмера 2.5 дюйма.

Еще один накопитель 2.5 дюйма можно поставить на задней стенке материнской платы. Также в зоне блока питания находится съемная стойка с двумя корзинами под 3.5 дюймовые диски, виброуплотнители съемные, они идут в комплекте.

Поддерживается установка материнских плат до ATX формата. В зоне сокета большое окошко для доступа во время монтажа системы охлаждения процессора. По периметру вырезы для организации подвода кабелей без резиновых шторок.

По всей площади есть ушки и выступы под стяжки, аккуратный монтаж проводов в этом корпусе не будет затруднителен. Лишнюю длину можно будет спрятать под стенкой, разграничивающей внутренние зоны.

На внутренней части THERMALTAKE View 23 TG ARGB зафиксирована плата управления подсветкой вентиляторами. К ней также можно будет подключить еще один вентилятор. Работать плата может как связано с кнопкой на корпусе, так и подключив её к материнской плате.

Семь многоразовых заглушек под периферию. Можно установить видеокарты длиной до 366 мм. Но при установке радиатора на боковую стенку длина сокращается до 260 мм.

Для организации активного охлаждения владелец сможет установить радиатор 360мм на фронтальную панель (2 – 140 мм или 3 – 120 мм вентилятора). На боковую стенку один 240 мм вентилятор.

Вниз два 120 мм вентилятора, на верх один 140 или два 120. Плюс один 120 мм уже стоит на задней стенке. Продуваемость у корпуса хорошая.

Итоги по THERMALTAKE View 23 TG ARGB

THERMALTAKE View 23 TG ARGB – корпус с привлекательным внешним видом, продуманной внутренней конструкцией, тремя комплектными RGB вентиляторами с управлением, хорошей вентиляцией, поддержкой водяного охлаждения и стенкой из закаленного стекла.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".