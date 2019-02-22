Обзор корпуса THERMALTAKE View 23 TG ARGB CA-1M8-00M1WN-00

2019-02-22, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - THERMALTAKE View 23 TG ARGB; [435]
В конце прошлого года компания Thermaltake представила сразу серию корпусов, ключевой особенностью которых стало наличие в комплекте вентиляторов с многоцветной подсветкой и возможность управление с помощью программного обеспечения материнских плат ASRock, ASUS, MSI и Gigabyte. Сегодня мы детально изучим одну из таких новинок THERMALTAKE View 23 TG ARGB, выполненную в форм-факторе Middle Tower.

THERMALTAKE View 23 TG ARGB

В основу его взят изученный нами ранее Thermaltake View 22 Tempered Glass. Средняя стоимость на момент публикации составляет 6480 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

THERMALTAKE View 23 TG ARGB обзор

Комплектация

Поставляется в коробке с качественной полиграфией. Приведены изображения корпуса и данные по его ключевым особенностям. Комплект включает спикер, набор винтов, набор стяжек, переходники для управления подсветкой и руководство пользователя.

THERMALTAKE View 23 TG ARGB

Внешний вид

Как и в View 22 лицевая панель THERMALTAKE View 23 TG ARGB волнообразной формы. Выполнена она из полупрозрачного материала.

THERMALTAKE View 23 TG ARGB

За ней установлены три вентилятора с заполняющей светодиодной подсветкой. Управлять ей можно, как с помощью встроенной кнопки не верхней панели, так и подключив к материнской плате. Необходимо наличие 5V разъема.

THERMALTAKE View 23 TG ARGB

Но и без него предлагается хороший набор режимов работы: Wave, Floe, статичные цвета, последовательная смена, постоянное свечение, RGB, выключенная подсветка.

THERMALTAKE View 23 TG ARGB

Панель полностью съемная, крепится на ножках. Сняв её, можно получить полный доступ к панели вентиляторов.

THERMALTAKE View 23 TG ARGB

Помимо комплектации, есть еще и отличия в способе фиксации боковой стенки. Винты на тыльной стороне, используется закаленное стекло.

THERMALTAKE View 23 TG ARGB

Сохранен полный обзор установленных внутри компонентов. Крепится стенка при помощи двух накатанных винтов.

THERMALTAKE View 23 TG ARGB

Противоположная стенка выполнена из стали. Ближе к фронтальной стороне перфорированная зона, её также не было в View 22.

THERMALTAKE View 23 TG ARGB

В THERMALTAKE View 23 TG ARGB появилась возможность боковой установке радиатора СВО. Не забыли про наличие тут пылевого фильтра.

THERMALTAKE View 23 TG ARGB

На панели разъемов доступны кнопка включения с круговой подсветкой, индикаторы активности, два USB 3.0, два аудиоразъема, кнопка перезагрузки и управления подсветкой.

THERMALTAKE View 23 TG ARGB

Сверху вентиляционная решетка с посадочными местами под два 120 мм вентилятора. Тут есть съемный пылевой фильтр с магнитным креплением.

THERMALTAKE View 23 TG ARGB

Компоновка задней стенки с нижним расположением блока питания. Установлен 120 мм вентилятор.

THERMALTAKE View 23 TG ARGB

Стоит корпус на четырех пластиковых ножках. В зоне блока питания есть съемный пылевой фильтр.

Начинка

Внутреннее содержимое корпуса разделено на две зоны. Основной отсек для материнской платы и периферии, а также отсек с блоком питания и жесткими дисками. На перегородке появилась вентиляционная решетка со съемной корзиной под накопитель типоразмера 2.5 дюйма.

THERMALTAKE View 23 TG ARGB

Еще один накопитель 2.5 дюйма можно поставить на задней стенке материнской платы. Также в зоне блока питания находится съемная стойка с двумя корзинами под 3.5 дюймовые диски, виброуплотнители съемные, они идут в комплекте.

THERMALTAKE View 23 TG ARGB

THERMALTAKE View 23 TG ARGB

Поддерживается установка материнских плат до ATX формата. В зоне сокета большое окошко для доступа во время монтажа системы охлаждения процессора. По периметру вырезы для организации подвода кабелей без резиновых шторок.

THERMALTAKE View 23 TG ARGB

По всей площади есть ушки и выступы под стяжки, аккуратный монтаж проводов в этом корпусе не будет затруднителен. Лишнюю длину можно будет спрятать под стенкой, разграничивающей внутренние зоны.

THERMALTAKE View 23 TG ARGB

На внутренней части THERMALTAKE View 23 TG ARGB зафиксирована плата управления подсветкой вентиляторами. К ней также можно будет подключить еще один вентилятор. Работать плата может как связано с кнопкой на корпусе, так и подключив её к материнской плате.

THERMALTAKE View 23 TG ARGB

THERMALTAKE View 23 TG ARGB

Семь многоразовых заглушек под периферию. Можно установить видеокарты длиной до 366 мм. Но при установке радиатора на боковую стенку длина сокращается до 260 мм.

THERMALTAKE View 23 TG ARGB

Для организации активного охлаждения владелец сможет установить радиатор 360мм на фронтальную панель (2 – 140 мм или 3 – 120 мм вентилятора). На боковую стенку один 240 мм вентилятор.

THERMALTAKE View 23 TG ARGB

Вниз два 120 мм вентилятора, на верх один 140 или два 120. Плюс один 120 мм уже стоит на задней стенке. Продуваемость у корпуса хорошая.

THERMALTAKE View 23 TG ARGB

Итоги по THERMALTAKE View 23 TG ARGB

Золото. Выбор редакции MegaObzorTHERMALTAKE View 23 TG ARGB – корпус с привлекательным внешним видом, продуманной внутренней конструкцией, тремя комплектными RGB вентиляторами с управлением, хорошей вентиляцией, поддержкой водяного охлаждения и стенкой из закаленного стекла.
THERMALTAKE View 23 TG ARGB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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