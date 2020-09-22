Обзор Tecno Hipods H1. Наушники TWS с Bluetooth 5.0

Протокол Bluetooth 5.0 получил активное распространение не только во флагманских устройствах, но и моделях среднего и даже начального ценового сегмента. Его появление повысило стабильность и дальность соединения на фоне снижения энергопотребления. Особенно это актуально для беспроводных наушников, рекомендуем обращать внимание на его поддержку при выборе. Тестируемые сегодня Tecno Hipods H1 выполнены в формате TWS.

Комплектация

На момент выхода теста в России официальные продажи еще не стартовали.Поставляются в компактной коробке с изображением наушников и данными по техническим характеристикам. Набор включает USB-кабель, зарядную док-станцию, дополнительные силиконовые амбушюры и руководство пользователя.

Внешний вид

Зарядная станция выполнена из черного матового пластика. Это пенал с откидной крышкой с двумя посадочными местами под наушники.

Внутри фиксируются при помощи магнитов. С открытой крышкой самопроизвольно не извлекаются.

На боковой грани расположены светодиодные индикаторы, отображающие текущий уровень заряда аккумулятора. В качестве интерфейса выбран морально устаревающий microUSB.

Форма у Tecno Hipods H1 классической формы с вытянутой ножкой. Сама чашка повторяет форму ушной раковины.

Владелец сможет выбрать между несколькими вариантами силиконовых амбушюр, обеспечив оптимальное прилегание.

В основании ножки контактная группа и отверстие микрофона. Он есть на каждом из двух наушников.

На внешней стороне зона с текстурным рисунком. Она хорошо определяется слепым методом. В эту часть интегрирована сенсорная зона.

Управление осуществляется касанием ее на одном из наушников. Весь список комбинаций и действий подробно описан в комплектной инструкции. На нажатия реагирует точно.

Корпус наушников не боится попадания воды. Защита соответствует стандарту IPX5.

Тесты

В наушниках Tecno Hipods H1 можно заниматься спортом и фитнесом. В ушах сидят плотно, при пробежках и поворотах головы в стороны не выпадают. Хороший уровень пассивной звукоизоляции. Вес корпуса легкий, длительное ношение не приводит к чувству дискомфорта.

Для соединения используется актуальная версия Bluetooth 5.0. При подключении к OnePlus 8 Pro активируется HD-кодек AAC. Соединение стабильное на большом расстоянии. Использовать можно как в стерео, так и моно.

Встроенного аккумулятора хватает до 5 часов прослушивания на среднем уровне громкости. Восстановить заряд можно будет с помощью комплектного чехла. Заряжать можно наушники поочередно, продолжая прослушивание во время зарядки одного из наушников.

Звуковая сцена с акцентом на верхнечастотный спектр. Подойдет для прослушивания аудиоподкастов и вокальных композиций. Но в целом это достаточно универсальные наушники. Запас по уровню максимальной громкости имеется.

Итоги по Tecno Hipods H1

Tecno Hipods H1 – беспроводные TWS-наушники с актуальным техническим оснащением. Сенсорное управление, хорошие показатели автономной работы, возможность поочередной зарядки в док-станции, аккуратное исполнение, наличие в комплекте сменных амбушюр. Придраться можно к отсутствию USB Type-C.