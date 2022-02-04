Обзор Tecno Hipods H2. Недорогие TWS-наушники

Тестируемые сегодня беспроводные наушники Tecno Hipods H2 относятся к недорогому сегменту. Из особенностей этой модели производитель отмечает до 6 часов автономной работы, защита от воды, актуальный модуль Bluetooth 5.0.

Комплектация

В ряде российских магазинов их можно приобрести за 1600 рублей.Упакованы в коробку из плотного картона с общей информацией по особенностям работы на английском языке. Комплект включает зарядный кейс, USB-кабель, дополнительные амбушюры, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Вышли наушники в белом и черном цвете. Вместе с цветом корпуса меняются еще цвет амбушюр, зарядного кейса и кабеля.

Выполнены в формате «капелек». Одетыми они не выступают заметно за пределы ушной раковины.

Внешние поверхности глянцевые. И учитывая эту особенность, оптимальнее выбрать в белом цвете, на нем следы пальцев будут незаметны.

Управление гарнитурой сенсорное. Зоны расположены на внешней стороне корпуса. Несколько выполняемых действий, которые описаны в комплектной инструкции на английском языке.

Есть светодиодные индикаторы активности. С внутренней стороны нанесены пометки по правой и левом сторонам. Тут же медные контакты.

На ножку динамика зафиксированы амбушюры. Комплектуются Tecno Hipods H2 тремя парами с различными размерами.

Корпус защищен от попадания воды и пыли, соответствуя классу IPX4. В них можно тренироваться и ходить на улице под снегом.

В комплекте с наушниками идет зарядный кейс со скругленными боковыми гранями. Откидная крышка его скрывает две посадочных ниши под наушники.

Тесты

Для восстановления заряда используется microUSB. Этот тип разъема морально устарел, но все еще часто встречается в недорогом ценовом сегменте.

Tecno Hipods H2 оснащены всенаправленным микрофоном. Он используется для ответа на входящие вызовы и передачу команд голосовому помощнику, который может быть активирован касанием к сенсорной зоне.

Для беспроводного соединения в них используется Bluetooth 5.0 с кодеком AAC. Соединение стабильное. Проблем за время эксплуатации выявлено не было. В режим сопряжения переходят сразу после извлечения из кейса или открытии крышки. Поддерживается автоматическое отключение при отсутствии активного соединения.

В ушах сидят комфортно. Подходят людям разного возраста. Длительное ношение не сопровождалось дискомфортом.

Оценивая качество звука, отметим невыраженные басы и смещение акцента в верхние частоты. Есть небольшая рассинхронизация при просмотре роликов со стриминговых сервисов.

Итоги

Одного заряда хватает на 4.5 часа работы на среднем уровне громкости. В комплектном зарядном кейса можно провести два полных цикла зарядки.Tecno Hipods H2 – недорогие наушники со своими плюсами и минусами. Среди плюсов отметим удобную форму, защиту от воды, сенсорное управление. Из минусов глянцевое покрытие и microUSB.