Обзор Tecno Hipods H2. Недорогие TWS-наушники

Тестируемые сегодня беспроводные наушники Tecno Hipods H2 относятся к недорогому сегменту. Из особенностей этой модели производитель отмечает до 6 часов автономной работы, защита от воды, актуальный модуль Bluetooth 5.0.

Tecno Hipods H2

В ряде российских магазинов их можно приобрести за 1600 рублей.

Комплектация

Упакованы в коробку из плотного картона с общей информацией по особенностям работы на английском языке. Комплект включает зарядный кейс, USB-кабель, дополнительные амбушюры, руководство пользователя и гарантийный талон.

Tecno Hipods H2

Внешний вид

Вышли наушники в белом и черном цвете. Вместе с цветом корпуса меняются еще цвет амбушюр, зарядного кейса и кабеля.

Tecno Hipods H2

Выполнены в формате «капелек». Одетыми они не выступают заметно за пределы ушной раковины.

Tecno Hipods H2

Внешние поверхности глянцевые. И учитывая эту особенность, оптимальнее выбрать в белом цвете, на нем следы пальцев будут незаметны.

Tecno Hipods H2

Управление гарнитурой сенсорное. Зоны расположены на внешней стороне корпуса. Несколько выполняемых действий, которые описаны в комплектной инструкции на английском языке.

Tecno Hipods H2

Есть светодиодные индикаторы активности. С внутренней стороны нанесены пометки по правой и левом сторонам. Тут же медные контакты.

Tecno Hipods H2

На ножку динамика зафиксированы амбушюры. Комплектуются Tecno Hipods H2 тремя парами с различными размерами.

Tecno Hipods H2

Корпус защищен от попадания воды и пыли, соответствуя классу IPX4. В них можно тренироваться и ходить на улице под снегом.

Tecno Hipods H2

В комплекте с наушниками идет зарядный кейс со скругленными боковыми гранями. Откидная крышка его скрывает две посадочных ниши под наушники.

Tecno Hipods H2

Для восстановления заряда используется microUSB. Этот тип разъема морально устарел, но все еще часто встречается в недорогом ценовом сегменте.

Тесты

Tecno Hipods H2

Tecno Hipods H2 оснащены всенаправленным микрофоном. Он используется для ответа на входящие вызовы и передачу команд голосовому помощнику, который может быть активирован касанием к сенсорной зоне.

Tecno Hipods H2

Для беспроводного соединения в них используется Bluetooth 5.0 с кодеком AAC. Соединение стабильное. Проблем за время эксплуатации выявлено не было. В режим сопряжения переходят сразу после извлечения из кейса или открытии крышки. Поддерживается автоматическое отключение при отсутствии активного соединения.

Tecno Hipods H2

В ушах сидят комфортно. Подходят людям разного возраста. Длительное ношение не сопровождалось дискомфортом.

Tecno Hipods H2

Оценивая качество звука, отметим невыраженные басы и смещение акцента в верхние частоты. Есть небольшая рассинхронизация при просмотре роликов со стриминговых сервисов.

Tecno Hipods H2

Одного заряда хватает на 4.5 часа работы на среднем уровне громкости. В комплектном зарядном кейса можно провести два полных цикла зарядки.

Итоги

Tecno Hipods H2 – недорогие наушники со своими плюсами и минусами. Среди плюсов отметим удобную форму, защиту от воды, сенсорное управление. Из минусов глянцевое покрытие и microUSB.
Комментарии и отзывы Tecno Hipods H2
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