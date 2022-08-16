Обзор Tecno Spark 9 Pro. Лучший смартфон для студентов 2022

В центре внимания сегодня будет смартфон среднего ценового сегмента - Tecno Spark 9 Pro. Из его особенностей отмечаются стильный внешний вид, процессор с высоким уровнем быстродействием, FHD+ дисплей, камеры с высокой разрешающей способностью и улучшенным режимом ночной съемки.

Tecno Spark 9 Pro

Его продажи стартовали начиная с 8 августа с рекомендованной стоимостью в 15 990 рублей.

Комплектация

Упакован в коробку с нанесенным логотипом бренда, названием модели и ключевой информацией по техническим характеристикам. Комплект его включает защитную пленку, пластиковый бампер, адаптер питания и USB-кабель.

Tecno Spark 9 Pro

Внешний вид

Tecno Spark 9 Pro

Представлен в четырех расцветках корпуса: квантовый черный, голубой бурано, безупречно белый и цифровой шторм. Все они сочетают два вида поверхностей и цветов на крышке.

Tecno Spark 9 Pro

Большая часть площади — это матовая текстура, приятная тактильно и переливающаяся при попадании лучей света. Верхняя же темнее, из глянца. Выглядит с заделом на премиальность.

Tecno Spark 9 Pro

Обращает на себя внимание исполнение блока камер. Тут два объектива с увеличенной диагональю в сравнение с распространённым исполнением.

Tecno Spark 9 Pro

Они на 1-2 мм выступают за пределы основной плоскости, из-за них при размещении на ровной плоскости будут выступать точкой опорой. Поэтому в обычной эксплуатации обойтись без установки защитного чехла будет проблематично. Поставляемый в комплекте выполнен из полупрозрачного пластика. Прочный, устанавливается с небольшим усилием.

Tecno Spark 9 Pro

Набор механических элементов управления у Tecno Spark 9 Pro включает регулятор громкости и кнопку включения. Последняя совмещена со сканером отпечатка пальца, и как показала практика, такая интеграция наиболее удобна для проведения разблокировки. Срабатывает он у него быстро и точно.

Tecno Spark 9 Pro

На нижнем торце разъем USB-C, аудиоразъем для подключения акустики, решетка динамика и отверстие микрофона.

Tecno Spark 9 Pro

Слева выдвижной гибридный лоток. С одной из сторон ставятся две nanoSIM, с другой карта памяти. Этот телефон поддерживает накопители с объемом более 128 Гбайт.

Tecno Spark 9 Pro

Лицевая сторона с защитным чехлом, в боковые грани переходит с небольшим закруглением. Боковые рамки узкие. Фронтальная камера выведена в каплевидном вырезе. Также вдоль перехода в верхнюю грань разместился разговорный динамик.

Экран

Установлен 6.6-дюймовый дисплей с разрешением 1080х2460 пикселей и соотношением сторон 20:9. Это IPS-матрица с широкими углами обзора и частотой обновления 60 Гц. Согласно нашим измерениям, в пике яркость достигает 530 кд/м². Есть олеофобное и антибликовое покрытия.

Tecno Spark 9 Pro

Tecno Spark 9 Pro хорошо себя показал как при эксплуатации в помещении, так и на улице при попадании солнечных лучей. Комфортно листать браузер и ленту социальных сетей, смотреть ролики и фильмы.

Tecno Spark 9 Pro

Платформа

Tecno Spark 9 Pro

Работает на базе платформы MediaTek Helio G85. Это восьмиядерный процессор с двумя ядрами Cortex-A75, шестью Cortex-A55 и графикой Mali-G52. Выполнен по 12нм техпроцессу.

Tecno Spark 9 Pro

Располагает 4 Гбайт оперативной и 128 Гбайт внутренней памяти. Для своего ценового сегмента демонстрирует высокий уровень быстродействия. Позволит владельцу играть в такие игры как Genshin Impact.

Tecno Spark 9 Pro

Оснащен модулем 4G с двумя слотами nanoSIM. Качество связи отличное, не сталкивались с проблемами за время эксплуатации. Wi-Fi поддерживает 802.11ac. Есть модуль бесконтактных платежей, в России можно будет оплачивать покупки картами МИР. Хорошо себя показал навигационный модуль, телефон использовался в качестве автомобильного навигатора, подойдет для работы в сервисах такси.

Tecno Spark 9 Pro

Автономная работа

На борту несъемный аккумулятор с емкостью 5000 мАч. При выставленном на максимальную яркость экраном и создаваемой синтетической нагрузке работает в районе 9 часов. В повседневной эксплуатации это до двух дней автономной работы или честный рабочий день при активной эксплуатации с играми.

Tecno Spark 9 Pro

Камера

Tecno Spark 9 Pro

Основная группа оптики у Tecno Spark 9 Pro состоит из 50 Мп сенсора с диафрагмой F/1.6, 2 Мп сенсора глубины и Al-сенсора. Главная матрица Samsung с поддержкой технологии объединения соседних пикселей Tetracell. У получаемых с него снимков высокая резкость и детализация.

Tecno Spark 9 Pro

Tecno Spark 9 Pro

Tecno Spark 9 Pro

Tecno Spark 9 Pro

Tecno Spark 9 Pro

Tecno Spark 9 Pro

Tecno Spark 9 Pro

Tecno Spark 9 Pro

Tecno Spark 9 Pro

В приложении доступен выбор режимов съемки. Отдельный для ночного времени, в нем повышается резкость, уменьшаются шумы и поднимается экспозиция.

Тест камеры Tecno Spark 9 Pro

Видеосъемку ведет в разрешении 1440p с 30 кадрами в секунду. Оптической стабилизации нет, но есть цифровая.

Tecno Spark 9 Pro

Tecno Spark 9 Pro

Tecno Spark 9 Pro

Фронтальная камера с разрешением 32 Мп, на ней также идет объединение соседних пикселей.

Софт

Установлена операционная система Android 12 с оболочкой HiOS 8.6. Широкие возможности кастомизации, сортировка в списке приложений, проработанные виджеты. Есть небольшое количество дополнительного софта, все необходимое можно будет поставить с Play Market.

Tecno Spark 9 Pro

Tecno Spark 9 Pro

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorНа выходе получаем хорошо «упакованный» смартфон среднего ценового сегмента. Установленный в Tecno Spark 9 Pro процессор и доступный объем памяти не ограничивают владельца в выборе софта и позволят играть в свободное время. Высокое качество съемки с основной и фронтальной камеры, бесконтактные платежи с выбором платежной системы, полезные аксессуары в комплекте, привлекательный внешний вид.
Tecno Spark 9 Pro получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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