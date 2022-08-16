Обзор Tecno Spark 9 Pro. Лучший смартфон для студентов 2022

Его продажи стартовали начиная с 8 августа с рекомендованной стоимостью в 15 990 рублей.
Представлен в четырех расцветках корпуса: квантовый черный, голубой бурано, безупречно белый и цифровой шторм. Все они сочетают два вида поверхностей и цветов на крышке.
Большая часть площади — это матовая текстура, приятная тактильно и переливающаяся при попадании лучей света. Верхняя же темнее, из глянца. Выглядит с заделом на премиальность.
Обращает на себя внимание исполнение блока камер. Тут два объектива с увеличенной диагональю в сравнение с распространённым исполнением.
Они на 1-2 мм выступают за пределы основной плоскости, из-за них при размещении на ровной плоскости будут выступать точкой опорой. Поэтому в обычной эксплуатации обойтись без установки защитного чехла будет проблематично. Поставляемый в комплекте выполнен из полупрозрачного пластика. Прочный, устанавливается с небольшим усилием.
Набор механических элементов управления у Tecno Spark 9 Pro включает регулятор громкости и кнопку включения. Последняя совмещена со сканером отпечатка пальца, и как показала практика, такая интеграция наиболее удобна для проведения разблокировки. Срабатывает он у него быстро и точно.
На нижнем торце разъем USB-C, аудиоразъем для подключения акустики, решетка динамика и отверстие микрофона.
Слева выдвижной гибридный лоток. С одной из сторон ставятся две nanoSIM, с другой карта памяти. Этот телефон поддерживает накопители с объемом более 128 Гбайт.
Лицевая сторона с защитным чехлом, в боковые грани переходит с небольшим закруглением. Боковые рамки узкие. Фронтальная камера выведена в каплевидном вырезе. Также вдоль перехода в верхнюю грань разместился разговорный динамик.
Tecno Spark 9 Pro хорошо себя показал как при эксплуатации в помещении, так и на улице при попадании солнечных лучей. Комфортно листать браузер и ленту социальных сетей, смотреть ролики и фильмы.
Работает на базе платформы MediaTek Helio G85. Это восьмиядерный процессор с двумя ядрами Cortex-A75, шестью Cortex-A55 и графикой Mali-G52. Выполнен по 12нм техпроцессу.
Располагает 4 Гбайт оперативной и 128 Гбайт внутренней памяти. Для своего ценового сегмента демонстрирует высокий уровень быстродействия. Позволит владельцу играть в такие игры как Genshin Impact.
Оснащен модулем 4G с двумя слотами nanoSIM. Качество связи отличное, не сталкивались с проблемами за время эксплуатации. Wi-Fi поддерживает 802.11ac. Есть модуль бесконтактных платежей, в России можно будет оплачивать покупки картами МИР. Хорошо себя показал навигационный модуль, телефон использовался в качестве автомобильного навигатора, подойдет для работы в сервисах такси.
Основная группа оптики у Tecno Spark 9 Pro состоит из 50 Мп сенсора с диафрагмой F/1.6, 2 Мп сенсора глубины и Al-сенсора. Главная матрица Samsung с поддержкой технологии объединения соседних пикселей Tetracell. У получаемых с него снимков высокая резкость и детализация.