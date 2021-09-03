Обзор Tetragon. Головоломка в стиле кубика Рубика

Слышали ли вы когда-нибудь о бразильских разработчиках видеоигр? Вот и я нет, а ведь они есть, да еще и делают весьма неплохие проекты. Головоломка Tetragon от студии Cafundo Estudio Criativo недавно стала доступна на всех современных консолях и ПК. Я же считаю, что игра, вдохновленная такими шедеврами как The Room и The Witness, лучше всего будет смотреться на Nintendo Switch в портативе.

Tetragon

Сюжет довольно незатейлив. У лесника Люциуса пропадает сын, а отправившись на его поиски, убитый горем папаша попадает в мистический мир между мирами Тетрагон, по совместительству являющийся тюрьмой для древнего зла. К счастью, в распоряжении героя оказывается магический фонарь, который помогает ему изменять окружающее пространство под себя. На пути к цели, протагониста будут ждать не только увлекательные головоломки, но и пара неожиданных поворотов истории.

Tetragon

Каждый раз герой оказывается заперт внутри квадратного уровня. По нему Люциус может перемещаться, залезать и спрыгивать с небольших уступов, но добраться до выхода так просто не удастся. Придется активно использовать дополнительные механики: переворачивать пространство с помощью специальных управляющих монолитов и перемещать выступающие со всех сторон камни. Чем-то геймплей мне напомнил классический кубик Рубика.

Tetragon

В процессе прохождения станут доступны различные улучшения, позволяющие нашему леснику выше прыгать или применять другие способности. На уровнях встретятся персонажи, с которыми можно взаимодействовать, а также осколки кристалла, которые необходимо собирать.

Tetragon

Поначалу головоломки элементарны, и проходятся за пару минут, но постепенно уровень сложности растет, появляется вариативность, а при каждом неверном действии, Люциус рискует погибнуть. Впрочем, переусложненными их назвать все равно нельзя, и после нескольких неудачных попыток обязательно находишь правильное решение. Всего в игре более 40 уровней, а каждый следующий виден на фоне текущей локации, создавая эффект «погружения к центру».

Tetragon

Игра выполнена в приятной 2D-графике с красивыми задниками. Художники смогли добиться того, чтобы при взгляде на мир под любым углом, уровни не казались пустыми, а перевернутые растения или картины не выглядели глупо. Музыка приятная и мелодичная, она создает атмосферу загадочности, но не отвлекает игрока. Кстати, саундтрек даже можно приобрести отдельно. Отдельный бонус – полная русская локализация.

Tetragon

Tetragon - это милое приключение с красивой графикой и приятной музыкой, наполненное интересными, хоть и не слишком сложными физическими головоломками. Наверняка вы не пожалеете о тех 7-8 часах, которые потребуются на ее прохождение, особенно учитывая, что стоит игра совсем не дорого.

Tetragon

Комментарии и отзывы Tetragon
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