Ретро платформер в двух частях. Обзор The Adventures of Panzer Legacy Collection

Сегодня в центре внимания коллекция из двух игр о генерале Панзер, возвратившемся после долго отсутствия и объединившийся со своим лейтенантом Бларгом. Они отправляются в мир для того чтобы поквитаться с бывшими участниками их команды, которые ко времени их возвращения пошли по пути злодеев и не сейчас они не рады их возвращению.

Вышла она на пастген и некстген консолях. При запуске предлагается выбрать одну из двух частей. У них общий сюжет, поэтому оптимально будет начать с первой. Между ними есть отличия не только в сюжете, если в первой прохождение идет последовательно и используется только один главный герой, то во второй уже можно самому выбирать последовательность прохождения и вместе с этим использовать одного из трех союзников с уникальным набором способностей у каждого.

Игра играет на ностальгии по временам 2D-игр, Game Boy и Dendy. Это же касается построения уровней и общего их наполнения. Сама она разбита на несколько тематических локаций, которые отличаются между собой внешним исполнением. Необходимо пройти до финальной точки, а далее ждет или переход на следующую зону или сражение с местным босом.

В первой части используется довольно простая боевая система с ближними ударами, а также ограниченным количество дальних атак. Саму сложность можно менять, от самой простой когда прощается большее количество попаданий, до очень сложной когда 1-2 попадание потребуют новой попытки. Сражение с боссами характерное для того времени, необходимо запоминать паттерны и искать безопасные зоны. При этом проходится вся первая часть в среднем за минут 40 на начальной сложности, а вторая чуть дольше.

Как и отмечал во второй меняется подход. Здесь The Adventures of Panzer Legacy Collection будут те самые союзники из первой части. Каждый из них обладает своим умением, стрельба с лука, заморозка воды, прыжки вдоль стен. Во всех кроме последней можно выбрать только одного, это меняет особенности прохождения, а также может ограничить доступ к секретным зонам.

Еще одним отличием стало появление базы в которую можно возвращаться. Здесь есть НПС с диалогами, магазин с увеличением жизней, а также босс из первой части, который даст дополнительную механику ближнего удара. Сама игра включает сражение уже с шестью разными боссами, последовательность в которой будут пройдены, уровни выбирается самим пользователем. Такая небольшая вариативность, примерно как в Darkwing Duck.

The Adventures of Panzer Legacy Collection обзор

Итоги

The Adventures of Panzer Legacy Collection дает хорошую возможность поностальгировать по временем ретро-игр. Две части с общим сюжетом дают хороший набор контента и достаточное разнообразие. Вариативная сложность позволит пройти всю игру с разным уровнем подготовки, есть и небольшое количество скрытых зон, стимулирующих более внимательное прохождение.