Обзор The Callisto Protocol. Атмосферный хоррор, но с целым рядом недостатков

Мы прошли ее на PlayStation 5 полностью, до получения платинового трофея и сегодня готовы поделиться впечатлениями, отметив как плюсы, так и недостатки.
Типовая история с попаданием главного героя по имени Джейкоб в тюрьму. Собственно, хорроры редко отличаются детализацией, и это здесь вполне к месту и без явных нелепостей.
Дальнейшие события начинаются в тюрьме, где тот же вирус с планеты Европа поразил заключенных и сотрудников. Целью ставится выживание и желание покинуть эту планету, логично и ожидаемо.
Забегая вперед, концовка игры открыто говорит о том, что это только задел для развития это вселенной. Да и сами разработчики готовят к релизу первое DLC для нее уже в начале следующего года.
В плане оформления локаций есть несколько зон, это тюрьма, технические помещения, канализация и поселения. По ходу игры они сочетаются и сменяются, в целом, не приедаясь во время выживания. В качестве противников выступают зомби, размеренно перемещающиеся, но довольно живучие. При чем даже на начальном этапе они бьют сильно, на максимальной сложности уже после 2-3 пропущенных ударов игрока ждет одна из многочисленных анимации смерти. На поздних этапах игру у противников добавляется дополнительная фаза с мутациями.
Из минусов отметим, перенасыщенность в количестве противников на последних этапах, а также повторении одного из мини-боссов несколько раз, без изменения механик или особенностей сражения с ним.
Также тут нет каких-либо оригинальных сюжетных решений, все это можно было видеть ранее в играх этого жанра, часто дальнейшие действия главного героя предсказуемы. Разочаровать можно обилие коридоров и лестниц, отнимающих заметную часть времени.
Системы прокачки умений нет, вместо этого собираемые кредиты идут на использование при 3D-печати. Именно она используется для улучшения вместимости магазина, повышения урона, а также открытия новых механик, например блокировок с подсечками.
За время одного прохождения, а режима «новой игры+» в The Callisto Protocol пока нет, прокачать все не удастся. Нужно будет выбирать между ограниченным количеством веток, а если сюда еще добавить нехватку патронов с их печатью на том же принтере, то ограничения эти заметные.