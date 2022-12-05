Обзор The Callisto Protocol. Атмосферный хоррор, но с целым рядом недостатков

В 2 декабря состоялся старт хоррора The Callisto Protocol на консолях прошлого и текущего поколений, а также ПК. Проект наделал много шума и привлек к себе внимание, не малый вклад в это внесло то, что разработкой руководил создатель Dead Space. Интерес к ней подогревали трейлеры, передающие мрачную атмосферу, шикарную графику и гнетущий сеттинг.

The Callisto Protocol

Мы прошли ее на PlayStation 5 полностью, до получения платинового трофея и сегодня готовы поделиться впечатлениями, отметив как плюсы, так и недостатки.

The Callisto Protocol

Сюжет

Это отдельная игровая вселенная, события в которой игрок начинает наблюдать из кабины грузового космического транспортника, просматривая сюжет с планеты Европа с зараженными на улицах города. Все это довольно быстро прекращается из-за авариной ситуации в ангаре корабля и последующей экстренной посадки.

The Callisto Protocol

Типовая история с попаданием главного героя по имени Джейкоб в тюрьму. Собственно, хорроры редко отличаются детализацией, и это здесь вполне к месту и без явных нелепостей.

The Callisto Protocol

Дальнейшие события начинаются в тюрьме, где тот же вирус с планеты Европа поразил заключенных и сотрудников. Целью ставится выживание и желание покинуть эту планету, логично и ожидаемо.

The Callisto Protocol

Забегая вперед, концовка игры открыто говорит о том, что это только задел для развития это вселенной. Да и сами разработчики готовят к релизу первое DLC для нее уже в начале следующего года.

Атмосфера и графика

На консолях текущего поколения и ПК игра выглядит шикарно, плавная картинка и высокая детализация окружения. В основе используется движок Unreal Engine. Как и для любого хоррора, в The Callisto Protocol важна атмосфера. И здесь с этим всем в порядке. Ограниченные по площади участки и коридоры, скримеры. Все это дополнено удачно подобранным музыкальным сопровождением.

The Callisto Protocol

В плане оформления локаций есть несколько зон, это тюрьма, технические помещения, канализация и поселения. По ходу игры они сочетаются и сменяются, в целом, не приедаясь во время выживания. В качестве противников выступают зомби, размеренно перемещающиеся, но довольно живучие. При чем даже на начальном этапе они бьют сильно, на максимальной сложности уже после 2-3 пропущенных ударов игрока ждет одна из многочисленных анимации смерти. На поздних этапах игру у противников добавляется дополнительная фаза с мутациями.

The Callisto Protocol

Из минусов отметим, перенасыщенность в количестве противников на последних этапах, а также повторении одного из мини-боссов несколько раз, без изменения механик или особенностей сражения с ним.

The Callisto Protocol

Также тут нет каких-либо оригинальных сюжетных решений, все это можно было видеть ранее в играх этого жанра, часто дальнейшие действия главного героя предсказуемы. Разочаровать можно обилие коридоров и лестниц, отнимающих заметную часть времени.

Прокачка и оружие

На начальном этапе игры ключевым оружием будет дубинка, она здесь бесконечная, не требует ремонта, это же касается ножа для тихих убийств. В дальнейшем к ней добавится пистолет и другие виды стрелкового вооружения.

The Callisto Protocol

Системы прокачки умений нет, вместо этого собираемые кредиты идут на использование при 3D-печати. Именно она используется для улучшения вместимости магазина, повышения урона, а также открытия новых механик, например блокировок с подсечками.

The Callisto Protocol

За время одного прохождения, а режима «новой игры+» в The Callisto Protocol пока нет, прокачать все не удастся. Нужно будет выбирать между ограниченным количеством веток, а если сюда еще добавить нехватку патронов с их печатью на том же принтере, то ограничения эти заметные.

The Callisto Protocol

Итоги

При всех недостатках The Callisto Protocol оставила положительные впечатление. Лучше она раскрывается на максимальной сложности, ставя перед игроком челендж выживания и сохраняя гнетущую атмосферу безысходности в течение всего прохождения. Интересная боевая система с акцентом на близкий контакт с противниками, разнообразие анимаций смерти при неудачах, закрытый игровой мир без «вопросиков». Не устроить может предсказуемый сюжет, отсутствие режима «новой игры+», излишний повтор минибоссов. В итоге это не прорыв и не игра года, но вполне заслуживает внимание, особенно с учетом ограниченного количества свежих релизов в этом жанре.
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