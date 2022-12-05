Обзор The Callisto Protocol. Атмосферный хоррор, но с целым рядом недостатков

В 2 декабря состоялся старт хоррора The Callisto Protocol на консолях прошлого и текущего поколений, а также ПК. Проект наделал много шума и привлек к себе внимание, не малый вклад в это внесло то, что разработкой руководил создатель Dead Space. Интерес к ней подогревали трейлеры, передающие мрачную атмосферу, шикарную графику и гнетущий сеттинг.

Мы прошли ее на PlayStation 5 полностью, до получения платинового трофея и сегодня готовы поделиться впечатлениями, отметив как плюсы, так и недостатки.

Сюжет

Это отдельная игровая вселенная, события в которой игрок начинает наблюдать из кабины грузового космического транспортника, просматривая сюжет с планеты Европа с зараженными на улицах города. Все это довольно быстро прекращается из-за авариной ситуации в ангаре корабля и последующей экстренной посадки.

Типовая история с попаданием главного героя по имени Джейкоб в тюрьму. Собственно, хорроры редко отличаются детализацией, и это здесь вполне к месту и без явных нелепостей.

Дальнейшие события начинаются в тюрьме, где тот же вирус с планеты Европа поразил заключенных и сотрудников. Целью ставится выживание и желание покинуть эту планету, логично и ожидаемо.

Атмосфера и графика

Забегая вперед, концовка игры открыто говорит о том, что это только задел для развития это вселенной. Да и сами разработчики готовят к релизу первое DLC для нее уже в начале следующего года.На консолях текущего поколения и ПК игра выглядит шикарно, плавная картинка и высокая детализация окружения. В основе используется движок Unreal Engine. Как и для любого хоррора, в The Callisto Protocol важна атмосфера. И здесь с этим всем в порядке. Ограниченные по площади участки и коридоры, скримеры. Все это дополнено удачно подобранным музыкальным сопровождением.

В плане оформления локаций есть несколько зон, это тюрьма, технические помещения, канализация и поселения. По ходу игры они сочетаются и сменяются, в целом, не приедаясь во время выживания. В качестве противников выступают зомби, размеренно перемещающиеся, но довольно живучие. При чем даже на начальном этапе они бьют сильно, на максимальной сложности уже после 2-3 пропущенных ударов игрока ждет одна из многочисленных анимации смерти. На поздних этапах игру у противников добавляется дополнительная фаза с мутациями.

Из минусов отметим, перенасыщенность в количестве противников на последних этапах, а также повторении одного из мини-боссов несколько раз, без изменения механик или особенностей сражения с ним.

Прокачка и оружие

Также тут нет каких-либо оригинальных сюжетных решений, все это можно было видеть ранее в играх этого жанра, часто дальнейшие действия главного героя предсказуемы. Разочаровать можно обилие коридоров и лестниц, отнимающих заметную часть времени.На начальном этапе игры ключевым оружием будет дубинка, она здесь бесконечная, не требует ремонта, это же касается ножа для тихих убийств. В дальнейшем к ней добавится пистолет и другие виды стрелкового вооружения.

Системы прокачки умений нет, вместо этого собираемые кредиты идут на использование при 3D-печати. Именно она используется для улучшения вместимости магазина, повышения урона, а также открытия новых механик, например блокировок с подсечками.

За время одного прохождения, а режима «новой игры+» в The Callisto Protocol пока нет, прокачать все не удастся. Нужно будет выбирать между ограниченным количеством веток, а если сюда еще добавить нехватку патронов с их печатью на том же принтере, то ограничения эти заметные.

Итоги

При всех недостатках The Callisto Protocol оставила положительные впечатление. Лучше она раскрывается на максимальной сложности, ставя перед игроком челендж выживания и сохраняя гнетущую атмосферу безысходности в течение всего прохождения. Интересная боевая система с акцентом на близкий контакт с противниками, разнообразие анимаций смерти при неудачах, закрытый игровой мир без «вопросиков». Не устроить может предсказуемый сюжет, отсутствие режима «новой игры+», излишний повтор минибоссов. В итоге это не прорыв и не игра года, но вполне заслуживает внимание, особенно с учетом ограниченного количества свежих релизов в этом жанре.