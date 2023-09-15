Возвращение студии с приквелом к сериалу. Обзор The Expanse: A Telltale Series

Студия Telltale Games, которая возродилась после затянувшегося молчания, запустила новый проект The Expanse: A Telltale Series, посвященной серии книг Джеймса С.А. Кори и адаптированных в телесериал на Amazon Prime. Состоит игра из пяти эпизодов, выпускаемых интервалом в 2 недели, данную рецензию публикуем по итогам прохождения четырех эпизодов.

The Expanse: A Telltale Series

С проектами этой студии я знакомился летом пройдя два проекта по вселенной Batman, построенных по тому же принципу – принятия выборов за главного героя, выстраивая историю со своим финалом. В отличие от них здесь уже было добавлено относительно свободное перемещение по космическому кораблю и невесомости, но все же игрок также будет действовать в рамках заданного коридора.

The Expanse: A Telltale Series

Сам этот выбор представлен выбором вариантов ответа и QTE. Часть этих действий имеет заметное значение на развитие, часть сопровождается предупреждением, что выбор будет запомнен, а что-то просто проходные решения с дополнительными диалогами. По мере прохождения четырех глав, на дальнейшие развилки влияли решения принятые в первой главе. Изменить выбор также будет можно, но с полным перепрохождением главы.

The Expanse: A Telltale Series

Добавление свободного движения по кораблям добавило процессу прохождения интерактивности и общей вовлеченности. Здесь можно будет искать скрытые отсылки, дополнительные письма и коллекционные предметы, общаться с членами экипажа. Хотя отмечу, что с учетом того что прохождение четырех глав растянулось с конца июля и до середины сентября общую нить повествования поддерживать и понимать сложно. Сюда же добавляются глюки с выпуском доступа к следующим эпизодам в день их анонса. Вероятнее всего лучший опыт можно получить уже того когда The Expanse: A Telltale Series будет доступна со всеми пятью главами.

The Expanse: A Telltale Series

В плане графики тут все хорошо, сочетается рисовка и реализм. Работает все стабильно, игра не вылетала и на ранних версиях. Ощущение космоса здесь передаются удачно, эффект погружения присутствует.

The Expanse: A Telltale Series

К сожалению этот проект не обошла общая проблема современных игр и фильмов, повестка присутствует во всем уже с самого начала. Сильные женщины, альтернативные любовные ветки и злодеи мужчины. Всего этого тут будет с запасом во всех главах.

The Expanse: A Telltale Series

Из недостатков отметил бы короткое время, требуемое для прохождения глав. В среднем с учетом сбора коллекционных предметов и размеренного изучения свободных локаций уходит менее часа. На все пять глав при этом уйдет около 4.5 часов. При этом не дают возможности перейти на промежуточные части глав в дальнейшем для того чтобы посмотреть что даст изменение принятого решения или сбор недостающего предмета, только полное перепрохождение.

The Expanse: A Telltale Series обзор

Итоги по The Expanse: A Telltale Series

В итоге я не могу назвать The Expanse: A Telltale Series заметным прорывом, но при этом это не провал. Перед нами сюжетно-ориентированная игра по интересной истории, связанной с космосом и взаимоотношением между членов команды в тесном пространстве. Атмосферу сериала здесь передали, выбор предложили, удачно поработали над графикой и музыкой, но испортили все повесткой.
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