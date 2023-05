Обзор The Lord of the Rings: Gollum. Паркур, много паркура, загадки и стелс

Сегодня состоялся релиз официальной адаптации, основанной на произведениях Дж.Р.Р. Толкиена - The Lord of the Rings: Gollum. Как можно догадаться по названию, главным героем будет – Голлум. Запоминающийся и один из центральных персонажей полюбившейся вселенной, разворачивающаяся же здесь история затрагивает период, который был пропущен в кинофраншизе. Игра доступна на консолях предыдущего и текущего поколений, а также ПК. Мы прошли ее на PlayStation 5, изучив предрелизный билд о нем здесь будет идти речь.

Сюжет

События в игре проходят во временном отрезке, когда Голлум находился в темнице у Саурона. В фильме это затрагивалось только поверхностно, отметив пытки, завершившиеся выдачей информации по нахождению «кольца всевластия» и последующем сообщении о его побеге от орков.

Главный герой – Голлум уже к завершению первого эпизода попадает в руки орков и помещается в камеру для заключенных. Условия содержания тут далеки до идеала, ожидаемо приходится выполнять грязную работу и терпеть унижения от сокамерников. У него отнимают еду, плюют и всячески унижают. Мордорские казематы тут переданы хорошо.

Помимо тюрьмы игрок сможет также путешествовать по Лихолесью и также испытать на себе уже испытание эльфийской системы перевоспитания уголовных элементов. Всего же в игре 10 эпизодов, которые развиваются общей историей. Общее прохождение тут не затянуто, занимает примерно 10-15 часов.

Разнообразие в прохождение вносит система, которая раскрывает раздвоение личности у главного героя. Начиная с обычных споров и разговоров с самим собой, игрок получит возможность выбирать между решениями, которые предлагают Смеаголл и Голлум. Часть этих событий будут влиять на второстепенных персонажей и небольшие отрезки общего прохождения. Некоторые выборы потребуют еще и убеждения второй личности в необходимости принятия этого решения. Следить за происходящим смотреть интересно.

Геймплей

Геймплей в The Lord of the Rings: Gollum сочетает в себе путешествия с разговорами, большим количеством разговоров, стелс участки и паркур, много паркура, решение загадок. В общем здесь можно заметить много элементов, которые можно было видеть в таких играх как Uncharted, STYX и Assassins Creed.

Звучит интересно, но вот с технической частью тут все далеко до идеала. Рассмотрим эти элементы геймплея в отдельности и начнем с паркура, он тут занимает много времени и отрезков путешествия. От игрока требуется прыгать, бегать по стенам и лазать, но вот поведение камеры при этом, а также общая интуитивность сделана плохо. При прыжках между участниками персонаж часто промахивается или перелетает участок. Любая ошибка чаще всего откат до точки сохранения. А если взять тут наличие в списке такого достижения как – «Как вам это удалось?!», требующего пройти всю игру без смертей, это звучит как ирония от самих разработчиков.

По поводу стелс участков, уже лучше, чем с паркуром. Здесь не стоит ждать экшена или мясорубки, телосложение и характер Голлума не предполагает прямые столкновения с орками и эльфами. Придраться здесь можно к тому что из-за левел-дизайна нет четкого понимания общего пути для движения.

В завершение придеремся к загадкам, с несколькими из которых смогли разобраться далеко не с первого захода, часть из-за общего построения зоны с их решением, например, в одной из них не подсвечивается гнездо для сбивания кристалла, а в другой просто зацикливалось взаимодействие с предметом. Предполагаем что эту часть геймплея смогут подправить ближайшими патчами.

Графика и музыка

Избалованные современной графикой и сиджиай, тут найдут много поводов придраться. Есть полное ощущение, что игра в мелких элементах осталась где на уровне проектов времени PlayStation 3. Отсутствие детализированной анимации второстепенных персонажей, спорное исполнение лица самого Голлума, но при этом есть интересный фон, общие элементы оформления локаций.

The Lord of the Rings: Gollum обзор

Итоги

Отвлечься от этого помогает звуковая атмосфера, тут с ней поработали отлично. Это удачно подчеркивающие общий сеттинг фоновые звуки, инструментальные композиции, записанные с оркестром. В нужный момент игра усиляет чувство опасности или слабости самого персонажа. Понравилась озвучка голоса Голлума, отлично передали как раздвоение личности, так и отношения к происходящему.В итоге The Lord of the Rings: Gollum получился спорным. С одной стороны тут затронут интересный период жизни Голлума, который слабо раскрыли в книге и в фильме, есть разнообразие в локациях и активностях, выверенная звуковая атмосфера но с другой техническая реализация геймплея сильно хромает и графика далеко не «некстген». Если разработчики патчами оперативно подправят все шереховатости и доведут до ума игровые механики то игра вполне заслуживает внимания.