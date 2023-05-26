Обзор The Lord of the Rings: Gollum. Паркур, много паркура, загадки и стелс

Главный герой – Голлум уже к завершению первого эпизода попадает в руки орков и помещается в камеру для заключенных. Условия содержания тут далеки до идеала, ожидаемо приходится выполнять грязную работу и терпеть унижения от сокамерников. У него отнимают еду, плюют и всячески унижают. Мордорские казематы тут переданы хорошо.
Помимо тюрьмы игрок сможет также путешествовать по Лихолесью и также испытать на себе уже испытание эльфийской системы перевоспитания уголовных элементов. Всего же в игре 10 эпизодов, которые развиваются общей историей. Общее прохождение тут не затянуто, занимает примерно 10-15 часов.
Разнообразие в прохождение вносит система, которая раскрывает раздвоение личности у главного героя. Начиная с обычных споров и разговоров с самим собой, игрок получит возможность выбирать между решениями, которые предлагают Смеаголл и Голлум. Часть этих событий будут влиять на второстепенных персонажей и небольшие отрезки общего прохождения. Некоторые выборы потребуют еще и убеждения второй личности в необходимости принятия этого решения. Следить за происходящим смотреть интересно.
Звучит интересно, но вот с технической частью тут все далеко до идеала. Рассмотрим эти элементы геймплея в отдельности и начнем с паркура, он тут занимает много времени и отрезков путешествия. От игрока требуется прыгать, бегать по стенам и лазать, но вот поведение камеры при этом, а также общая интуитивность сделана плохо. При прыжках между участниками персонаж часто промахивается или перелетает участок. Любая ошибка чаще всего откат до точки сохранения. А если взять тут наличие в списке такого достижения как – «Как вам это удалось?!», требующего пройти всю игру без смертей, это звучит как ирония от самих разработчиков.
По поводу стелс участков, уже лучше, чем с паркуром. Здесь не стоит ждать экшена или мясорубки, телосложение и характер Голлума не предполагает прямые столкновения с орками и эльфами. Придраться здесь можно к тому что из-за левел-дизайна нет четкого понимания общего пути для движения.
В завершение придеремся к загадкам, с несколькими из которых смогли разобраться далеко не с первого захода, часть из-за общего построения зоны с их решением, например, в одной из них не подсвечивается гнездо для сбивания кристалла, а в другой просто зацикливалось взаимодействие с предметом. Предполагаем что эту часть геймплея смогут подправить ближайшими патчами.
Отвлечься от этого помогает звуковая атмосфера, тут с ней поработали отлично. Это удачно подчеркивающие общий сеттинг фоновые звуки, инструментальные композиции, записанные с оркестром. В нужный момент игра усиляет чувство опасности или слабости самого персонажа. Понравилась озвучка голоса Голлума, отлично передали как раздвоение личности, так и отношения к происходящему.