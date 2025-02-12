Сюжетная игра по персидской поэме. Обзор игры The Tale of Bistun

В центре внимания сюжетно-приключенческая игра The Tale of Bistun, вдохновленная поэмой «Хосров и Ширин». Игрок управляет резчиком по камню, который без памяти просыпается на горе Бистун. Внизу территория заражена и захвачена опасными врагами. Потребуется сражаться с мифическими существами, путешествовать между реальным и эфирным миром воспоминаний, в финале раскрыв тайну своего прошлого.

Игра изначально вышла в 2021 году на ПК, прошла несколько этапов тестирования, и только в 2025 году ее портировали на консоль PlayStation, где мы ее и изучили. История, которая лежит в основе этой игры известна для персидской культуры. Разработчики заботливо перенесли повествование в вид приключения. Подает историю диктор, создавая эффект общения и взаимодействия напрямую с игроком.

Хорошо подобран саундтрек, дополняющий и создающий настроение, а также дополненный пением птиц, шелестом листьев на деревьях. И все это есть в окружающих декорациях.

Геймплей состоит из перемещения по локации, отделяемой на участки в которых проходит сражение с врагами. Бои быстрые и не затянутые, акцент на ближнем контакте. Сражения нельзя назвать сложными, игру вполне можно пройти в расслабленном настроении. В качестве оружия предлагаются мечи и кирка. У каждого оружия есть дополнительно усиленное умение.

Несколько сражений с боссом. Тут уже определенная сложность добавится. Прокачка проходит полностью и не зависит от количества убитых врагов. Из дополнительного можно искать наскальные рисунки и записи. Элемент коллекционирования с возможностью после прохождения вернуться на любой из уровней.

Ведет героя птица удод. Преодолеваются уступы и скалы. Мир сделан интересно, разбавляется путешествие входом в астральный мир с воспоминаниями. В конце игрока будет ждать выбор с небольшой развилкой в сюжете. Общая подача сюжета в этой игре понравилось, для проекта с небольшим бюджетом у нее хорошая визуализация.

The Tale of Bistun оставила приятные впечатления от прохождения. Она не затянута, при этом насыщенна событиями и даже имеет две концовки. Боевая система с ближним контактом и двумя видами оружий, коллекционирование.
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