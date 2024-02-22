Недорогое и эффективное водяное охлаждение. Обзор Thermalright Frozen Prism 360 ARGB

Поделимся опытом эксплуатации жидкостной системы охлаждения Thermalright Frozen Prism 360 Black ARGB с поддержкой актуальных сокетов и выполненную в закрытом контуре. Помимо этого ее отличает адресная многоцветная подсветка.

Комплектация

Коробка с полиграфией, приведены данные по совместимым сокетам и таблица с характеристиками. Комплект включает тюбик с термопастой, монтажный набор для Intel и AMD, усиливающую пластину, разветвитель на три вентилятора, руководство пользователя.

Thermalright Frozen Prism 360 Black ARGB обзор

Внешний вид

Закрытый контур с традиционной компоновкой. Радиатор выполнен из алюминия, окрашенного в черный цвет. Пространство между 12 каналами у него заполнено гофролентой.

Толщина радиатора 27 мм, на боковую сторону нанесен логотип бренда. Отметим отсутствие клапана выравнивания давления, что может негативно сказаться на надежности в длительной перспективе.

Штуцеры с трубками зафиксированными при помощи гильз расположены под углом в 90 градусов. Длина шлангов 440 мм, есть нейлоновая оплетка.

У водоблока фитинги с возможностью поворота, подбирая оптимальный угол при проведении монтажа. Водоблок в виде кубика со скошенными боковыми гранями. Он в Thermalright Frozen Prism 360 Black ARGB, как и в большинстве систем с необслуживаемым контуром, совмещен с помпой.

Зафиксирована опорная пластина с подпружиненными винтами. От помпы отходит кабель с ARGB-коннектором и 4-пиновым PWM.

По периметру крышки водоблока паз, который подсвечивается. В центре логотип бренда. Крышка съемная, держится на магнитах. Можно поворачивать выбрав правильное расположение логотипа на крышке при сборке.

Основание медное, ровное. По периметру закреплено восемью винтами. Поверхность хорошо отполирована.

Комплектуется тремя вентиляторами типоразмера 120 мм. Маркировка TL-E12-S. Скорость вращения регулируется.

Их крыльчатка подсвечивается. Можно сделать общий эффект для всех элементов и синхронизировать с остальными компонентами в системе.

Сборка

От каждого из вентиляторов отходит по два кабеля, еще два от водоблока. В итоге получаем весомый ворох проводов, которые необходимо будет укладывать.Сборка Thermalright Frozen Prism 360 Black ARGB проводилась на материнскую плату с сокетом LGA-1700. Для начала на винты жестко соединенные с усиливающей пластиной ставятся резиновые прокладки. После этого прижимается и затягивается.

На них опорные планки, которые прижимаются с помощью накатанных винтов. Наносим термопасту на крышку процессора. Затягиваем водоблок при помощи отвертки с двух сторон.

После этого фиксируем радиатор на стенке корпуса, оптимально использовать для этого верхнюю. И как говорили выше, выделяем время на аккуратный кабель-менеджмент.

Тесты

Тестирование Thermalright Frozen Prism 360 Black ARGB велось с процессором Intel Core i7-13700KF на частоте 5500 МГц.

Шум замеряли с закрытой крышкой. Обороты вентилятора на автоматической регулировке (70%) с максимальной нагрузкой на процессор. Иммитация работы в играх.

Итоги

Thermalright Frozen Prism 360 Black ARGB – система жидкостного охлаждения с хорошим уровнем производительности и невысокой стоимостью. Совместима с актуальными процессорами, простой монтаж, подсветка ARGB, съемная декоративная крышка на водоблоке. Не устроить может большое количество кабелей, шум на высоких оборотах.