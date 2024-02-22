Недорогое и эффективное водяное охлаждение. Обзор Thermalright Frozen Prism 360 ARGB

Поделимся опытом эксплуатации жидкостной системы охлаждения Thermalright Frozen Prism 360 Black ARGB с поддержкой актуальных сокетов и выполненную в закрытом контуре. Помимо этого ее отличает адресная многоцветная подсветка.

Thermalright Frozen Prism 360 Black ARGB

Комплектация

Коробка с полиграфией, приведены данные по совместимым сокетам и таблица с характеристиками. Комплект включает тюбик с термопастой, монтажный набор для Intel и AMD, усиливающую пластину, разветвитель на три вентилятора, руководство пользователя.

Thermalright Frozen Prism 360 Black ARGB

Thermalright Frozen Prism 360 Black ARGB обзор

Внешний вид

Закрытый контур с традиционной компоновкой. Радиатор выполнен из алюминия, окрашенного в черный цвет. Пространство между 12 каналами у него заполнено гофролентой.

Thermalright Frozen Prism 360 Black ARGB

Толщина радиатора 27 мм, на боковую сторону нанесен логотип бренда. Отметим отсутствие клапана выравнивания давления, что может негативно сказаться на надежности в длительной перспективе.

Thermalright Frozen Prism 360 Black ARGB

Штуцеры с трубками зафиксированными при помощи гильз расположены под углом в 90 градусов. Длина шлангов 440 мм, есть нейлоновая оплетка.

Thermalright Frozen Prism 360 Black ARGB

У водоблока фитинги с возможностью поворота, подбирая оптимальный угол при проведении монтажа. Водоблок в виде кубика со скошенными боковыми гранями. Он в Thermalright Frozen Prism 360 Black ARGB, как и в большинстве систем с необслуживаемым контуром, совмещен с помпой.

Thermalright Frozen Prism 360 Black ARGB

Зафиксирована опорная пластина с подпружиненными винтами. От помпы отходит кабель с ARGB-коннектором и 4-пиновым PWM.

Thermalright Frozen Prism 360 Black ARGB

По периметру крышки водоблока паз, который подсвечивается. В центре логотип бренда. Крышка съемная, держится на магнитах. Можно поворачивать выбрав правильное расположение логотипа на крышке при сборке.

Thermalright Frozen Prism 360 Black ARGB

Основание медное, ровное. По периметру закреплено восемью винтами. Поверхность хорошо отполирована.

Thermalright Frozen Prism 360 Black ARGB

Комплектуется тремя вентиляторами типоразмера 120 мм. Маркировка TL-E12-S. Скорость вращения регулируется.

Thermalright Frozen Prism 360 Black ARGB

Их крыльчатка подсвечивается. Можно сделать общий эффект для всех элементов и синхронизировать с остальными компонентами в системе.

Thermalright Frozen Prism 360 Black ARGB

От каждого из вентиляторов отходит по два кабеля, еще два от водоблока. В итоге получаем весомый ворох проводов, которые необходимо будет укладывать.

Сборка

Сборка Thermalright Frozen Prism 360 Black ARGB проводилась на материнскую плату с сокетом LGA-1700. Для начала на винты жестко соединенные с усиливающей пластиной ставятся резиновые прокладки. После этого прижимается и затягивается.

Thermalright Frozen Prism 360 Black ARGB

На них опорные планки, которые прижимаются с помощью накатанных винтов. Наносим термопасту на крышку процессора. Затягиваем водоблок при помощи отвертки с двух сторон.

Thermalright Frozen Prism 360 Black ARGB

После этого фиксируем радиатор на стенке корпуса, оптимально использовать для этого верхнюю. И как говорили выше, выделяем время на аккуратный кабель-менеджмент.

Thermalright Frozen Prism 360 Black ARGB

Тесты

Тестирование Thermalright Frozen Prism 360 Black ARGB велось с процессором Intel Core i7-13700KF на частоте 5500 МГц.

Thermalright Frozen Prism 360 Black ARGB

Шум замеряли с закрытой крышкой. Обороты вентилятора на автоматической регулировке (70%) с максимальной нагрузкой на процессор. Иммитация работы в играх.

Thermalright Frozen Prism 360 Black ARGB

Итоги

Thermalright Frozen Prism 360 Black ARGB – система жидкостного охлаждения с хорошим уровнем производительности и невысокой стоимостью. Совместима с актуальными процессорами, простой монтаж, подсветка ARGB, съемная декоративная крышка на водоблоке. Не устроить может большое количество кабелей, шум на высоких оборотах.
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