Обзор башенного кулера Thermalright Macho Revision B

Сегодня к нам на обзор попала система охлаждения для процессора, которую любезно предоставил сотрудник канала MegaObzor.com. Тайваньская компания Thermalright представила башенный кулер Thermalright Macho Revision B. Башенный кулер пользуется большой популярностью, так как обеспечивает отличную производительность за свои деньги. Рассмотрим систему охлаждения подробнее.

Комплектация

Компания использовала красочную коробку с изображением кулера. Характеристики продукта указаны на правой стороне упаковки на трех языках. Комплект кулера аккуратно упакован между пенными прокладками.

Thermalright представила богатый комплект поставки.

Радиатор Macho Rev.B, 140-мм вентилятор TY-147. Отвертку, руководство по установке, термопаста. Четыре резиновые прокладки для вентиляторов. Задний бэкплейт для материнской платы и крепежное оборудование для плат Intel LGA775/1150/1155/1156/1366/2011/2011-3 и AMD /AM2/AM2 +/AM3/AM3 +/FM1/FM2, а также AM4.

Внешний вид

Башенный кулер Macho Rev.B это тот же Macho Zero (без черного никелирования), но с 140-мм вентилятором.

Радиатор Macho Rev.B имеет в общей сложности 31 алюминиевых ребра, толщиной 0,4 мм. Вес без вентилятора составляет 720 грамм.

Радиатор смещен для полной совместимости с модулями оперативной памяти. От основания кулера отходят 6 мм никелированные медные тепловые трубок, которые проходят через все ребра. Подошва кулера имеет неровную, зеркальную поверхность.

Размеры кулера 140 х 162 х 102 мм (ДхВхШ). Вентилятор работает со скоростью до 1300 Об/мин.

Установка

Первым делом необходимо установить бэкплейт к материнской плате. Диэлектрическая прокладка должна находиться между бэкплейтом и материнской платой. На этом этапе используем длинные винты и белые шайбы (Шайбы большего размера для AMD). Устанавливаем стойки под базу крепления радиатора, затем саму базу для крепления радиатора.

Следующим шагом будет установка скоб для вентилятора, а также противовибрационных пластин. Это необходимо сделать перед установкой радиатора на материнскую плату, так как в дальнейшем это усложнит установку. Далее необходимо установить башню подошвой на крышку процессора, изначально сняв с основания защитную пленку. Ставим крепежную пластину на базу крепления и закручиваем. С помощью отверстия на радиаторе закручиваем винт с помощью отвертки, которая прилагается к башне. Последним этапом является монтаж вентилятора. С помощью скоб, крепим вентилятор к радиатору и подключаем кабель к материнской плате.

Тестирование

Тестирование проводилось на материнской плате Asus ROG Strix B450-F Gaming с процессором AMD Ryzen 2700X (3700 МГц/4300 МГц). В качестве термоинтерфейса была использована термопаста Arctic Cooling MX4. Для нагрузки на процессор использовалась программа Aida64 Extreme версия 6.20. Температура самого горячего ядра составила 79 градусов. Процессор работал в нагрузке 3.8 ГГц с напряжением 1.28 В. Скорость вентиляторов в нагрузке составила 1264 Об/мин.

Итоги

Thermalright Macho Rev.B это качественный башенный кулер, который способен справиться с охлаждением процессоров с высоким тепловыделением. Кулер предлагает лучшие показатели по соотношению цена/производительность. Благодаря 140 мм вентилятору гарантирует бесшумную работу. Macho Revision B совместим с настольными процессорами Intel и AMD, включая AM4. Дополнительно стоит отметить, наличие термопасты, дополнительного крепления для второго вентилятора и конечно же отвертку, она великолепна!

Достоинства

  • Отличная производительность
  • Стоимость
  • Тихий вентилятор
  • Совместимость с оперативной памяти

    • Недостатки

  • Инструкция по сборке не очень информативная
  • Основание не ровное
    • Комментарии и отзывы Macho Revision B
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