Обзор башенного кулера Thermalright Macho Revision B

КомплектацияКомпания использовала красочную коробку с изображением кулера. Характеристики продукта указаны на правой стороне упаковки на трех языках. Комплект кулера аккуратно упакован между пенными прокладками.
Thermalright представила богатый комплект поставки.
Радиатор Macho Rev.B, 140-мм вентилятор TY-147. Отвертку, руководство по установке, термопаста. Четыре резиновые прокладки для вентиляторов. Задний бэкплейт для материнской платы и крепежное оборудование для плат Intel LGA775/1150/1155/1156/1366/2011/2011-3 и AMD /AM2/AM2 +/AM3/AM3 +/FM1/FM2, а также AM4.
Внешний вид
Башенный кулер Macho Rev.B это тот же Macho Zero (без черного никелирования), но с 140-мм вентилятором.
Радиатор Macho Rev.B имеет в общей сложности 31 алюминиевых ребра, толщиной 0,4 мм. Вес без вентилятора составляет 720 грамм.
Радиатор смещен для полной совместимости с модулями оперативной памяти. От основания кулера отходят 6 мм никелированные медные тепловые трубок, которые проходят через все ребра. Подошва кулера имеет неровную, зеркальную поверхность.
Размеры кулера 140 х 162 х 102 мм (ДхВхШ). Вентилятор работает со скоростью до 1300 Об/мин.
Установка
Первым делом необходимо установить бэкплейт к материнской плате. Диэлектрическая прокладка должна находиться между бэкплейтом и материнской платой. На этом этапе используем длинные винты и белые шайбы (Шайбы большего размера для AMD). Устанавливаем стойки под базу крепления радиатора, затем саму базу для крепления радиатора.
Следующим шагом будет установка скоб для вентилятора, а также противовибрационных пластин. Это необходимо сделать перед установкой радиатора на материнскую плату, так как в дальнейшем это усложнит установку. Далее необходимо установить башню подошвой на крышку процессора, изначально сняв с основания защитную пленку. Ставим крепежную пластину на базу крепления и закручиваем. С помощью отверстия на радиаторе закручиваем винт с помощью отвертки, которая прилагается к башне. Последним этапом является монтаж вентилятора. С помощью скоб, крепим вентилятор к радиатору и подключаем кабель к материнской плате.
Тестирование
Тестирование проводилось на материнской плате Asus ROG Strix B450-F Gaming с процессором AMD Ryzen 2700X (3700 МГц/4300 МГц). В качестве термоинтерфейса была использована термопаста Arctic Cooling MX4. Для нагрузки на процессор использовалась программа Aida64 Extreme версия 6.20. Температура самого горячего ядра составила 79 градусов. Процессор работал в нагрузке 3.8 ГГц с напряжением 1.28 В. Скорость вентиляторов в нагрузке составила 1264 Об/мин.
Итоги
Thermalright Macho Rev.B это качественный башенный кулер, который способен справиться с охлаждением процессоров с высоким тепловыделением. Кулер предлагает лучшие показатели по соотношению цена/производительность. Благодаря 140 мм вентилятору гарантирует бесшумную работу. Macho Revision B совместим с настольными процессорами Intel и AMD, включая AM4. Дополнительно стоит отметить, наличие термопасты, дополнительного крепления для второго вентилятора и конечно же отвертку, она великолепна!