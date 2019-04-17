Обзор корпуса Thermaltake Commander C34 TG ARGB (CA-1N5-00M1WN-00)

На прошлой неделе мы проводили тестирование корпуса Thermaltake Commander C35 TG ARGB , оснащенного двумя 200мм вентиляторами и стенкой из закаленного стекла. Сегодня мы рассмотрим еще одну новинку в лице Thermaltake Commander C34 TG ARGB со схожим оснащением, отличием которого стала форма лицевой панели.

Thermaltake Commander C34 TG ARGB обзор

К моменту публикации продажи корпуса стартовали. Средняя стоимость составляет 7400 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет. Список актуальных предложений в российских магазинах собран в сводной таблице.

Комплектация

Внешний вид

Поставляется в коробке из неокрашенного картона, внутри зафиксирован в пенопласт. Комплект включает рамку для блока питания, стяжки, набор винтов, провода для подключения к материнской плате.Корпусы этой серии объединяет общее шасси, главные различия заключатся в дизайне фронтальной панели.

У Thermaltake Commander C34 TG ARGB стенка с накладкой в виде буквы H по центру. Сверху и снизу вентиляционная решетка с противопылевым фильтром.

Сразу за ней скрываются два 200 мм вентилятора с RGB-подсветкой. Контроллер встроенный, с помощью него можно будет переключать эффекты и цвета.

Он же позволяет подключиться к материнской плате для последующей синхронизации подсветки с остальными компонентами.

Само наличие управляемых вентиляторов на борту избавляет пользователя от дополнительных трат на охлаждение. Пара 200 мм вентиляторов создают необходимый уровень охлаждения внутреннего пространства и при этом еще и выглядят отлично.

Для управления режимом работы подсветки на фронтальной панели доступна отдельная кнопка. Переключение проводится последовательным нажатием на нее.

Доступны два аудиоразъема, два скоростных USB, кнопка перезагрузки и включения. Контролировать работу можно будет при помощи двух светодиодных индикаторов.

Основная стенка выполнена из закаленного стекла с тонированным покрытием. Для удобной установки с внутренней стороны есть пара направляющих.

Вторая глухая без дополнительной обработки антивибрационным материалом. Фиксируются обе при помощи винтов с накатанной головкой.

Верхняя стенка Thermaltake Commander C34 TG ARGB практически полностью представляет собой вентиляционную решетку со съемным противопылевым фильтром.

Расположение блока питания нижнее. В этой зоне есть еще один пылевой фильтр, добраться до него несложно. Планки плат расширения съемные, выполнены по схеме 7+2.

Стоит корпус на четырех пластиковых ножках. Внизу остается свободная зона для притока/оттока воздуха.

Начинка

Зона установки блока питания отделена Г-образной крышкой с вырезом во фронтальной части. Она позволит спрятать лишние провода и элементы из основной зоны.

Вырез будет полезен при установке радиатора СВО или водоблока. Сам корпус предлагает широкую совместимость с жидкостными системами охлаждения, как заводскими, так и кастомными.

На фронтальную панель устанавливается 360 или 280 мм радиатор, на верхнюю 280 мм. Вместо установленного с завода на задней стенке 120 мм вентилятора можно поставить соответствующий радиатор.

Для организации дисковой подсистемы Thermaltake Commander C34 TG ARGB предлагает три посадочных места под 3.5 жесткие диски. Одно снизу и два на задней стенке. Дополнительно к ним еще две съемные пластины под 2.5-дюймовые накопители.

Видеокарту можно установить вертикально или горизонтально. В первом варианте потребуется самостоятельная покупка шлейфа. Хватает места под массивные карты длиной до 410 мм.

Поддерживаются башенные системы охлаждения до 180 мм, блоки питания длиной до 200 мм.

Итоги по Thermaltake Commander C34 TG ARGB

Внутри достаточно пространства для свободного доступа ко всем компонентам. Сборка не представляет затруднений и проблем.Thermaltake Commander C34 TG ARGB станет удачным выбором при поиске базы для сборки игровой и высокопроизводительной системы, позволяя скомпоновать красивую сборку с минимальными последующими затратами. Продуманная конструкция, защита от пыли, вентиляторы с подсветкой, широкая совместимость с компонентами, стенка из закаленного стекла.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".