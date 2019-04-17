Обзор корпуса Thermaltake Commander C34 TG ARGB (CA-1N5-00M1WN-00)

2019-04-17, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Thermaltake Commander C34 TG ARGB; [291]
На прошлой неделе мы проводили тестирование корпуса Thermaltake Commander C35 TG ARGB, оснащенного двумя 200мм вентиляторами и стенкой из закаленного стекла. Сегодня мы рассмотрим еще одну новинку в лице Thermaltake Commander C34 TG ARGB со схожим оснащением, отличием которого стала форма лицевой панели.

Thermaltake Commander C34 TG ARGB

К моменту публикации продажи корпуса стартовали. Средняя стоимость составляет 7400 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет. Список актуальных предложений в российских магазинах собран в сводной таблице.

Thermaltake Commander C34 TG ARGB обзор

Комплектация

Поставляется в коробке из неокрашенного картона, внутри зафиксирован в пенопласт. Комплект включает рамку для блока питания, стяжки, набор винтов, провода для подключения к материнской плате.

Внешний вид

Корпусы этой серии объединяет общее шасси, главные различия заключатся в дизайне фронтальной панели.

Thermaltake Commander C34 TG ARGB

У Thermaltake Commander C34 TG ARGB стенка с накладкой в виде буквы H по центру. Сверху и снизу вентиляционная решетка с противопылевым фильтром.

Thermaltake Commander C34 TG ARGB

Сразу за ней скрываются два 200 мм вентилятора с RGB-подсветкой. Контроллер встроенный, с помощью него можно будет переключать эффекты и цвета.

Thermaltake Commander C34 TG ARGB

Он же позволяет подключиться к материнской плате для последующей синхронизации подсветки с остальными компонентами.

Thermaltake Commander C34 TG ARGB

Само наличие управляемых вентиляторов на борту избавляет пользователя от дополнительных трат на охлаждение. Пара 200 мм вентиляторов создают необходимый уровень охлаждения внутреннего пространства и при этом еще и выглядят отлично.

Thermaltake Commander C34 TG ARGB

Для управления режимом работы подсветки на фронтальной панели доступна отдельная кнопка. Переключение проводится последовательным нажатием на нее.

Thermaltake Commander C34 TG ARGB

Доступны два аудиоразъема, два скоростных USB, кнопка перезагрузки и включения. Контролировать работу можно будет при помощи двух светодиодных индикаторов.

Thermaltake Commander C34 TG ARGB

Основная стенка выполнена из закаленного стекла с тонированным покрытием. Для удобной установки с внутренней стороны есть пара направляющих.

Thermaltake Commander C34 TG ARGB

Вторая глухая без дополнительной обработки антивибрационным материалом. Фиксируются обе при помощи винтов с накатанной головкой.

Thermaltake Commander C34 TG ARGB

Верхняя стенка Thermaltake Commander C34 TG ARGB практически полностью представляет собой вентиляционную решетку со съемным противопылевым фильтром.

Thermaltake Commander C34 TG ARGB

Расположение блока питания нижнее. В этой зоне есть еще один пылевой фильтр, добраться до него несложно. Планки плат расширения съемные, выполнены по схеме 7+2.

Thermaltake Commander C34 TG ARGB

Стоит корпус на четырех пластиковых ножках. Внизу остается свободная зона для притока/оттока воздуха.

Thermaltake Commander C34 TG ARGB

Начинка

Зона установки блока питания отделена Г-образной крышкой с вырезом во фронтальной части. Она позволит спрятать лишние провода и элементы из основной зоны.

Thermaltake Commander C34 TG ARGB

Вырез будет полезен при установке радиатора СВО или водоблока. Сам корпус предлагает широкую совместимость с жидкостными системами охлаждения, как заводскими, так и кастомными.

Thermaltake Commander C34 TG ARGB

На фронтальную панель устанавливается 360 или 280 мм радиатор, на верхнюю 280 мм. Вместо установленного с завода на задней стенке 120 мм вентилятора можно поставить соответствующий радиатор.

Thermaltake Commander C34 TG ARGB

Для организации дисковой подсистемы Thermaltake Commander C34 TG ARGB предлагает три посадочных места под 3.5 жесткие диски. Одно снизу и два на задней стенке. Дополнительно к ним еще две съемные пластины под 2.5-дюймовые накопители.

Thermaltake Commander C34 TG ARGB

Видеокарту можно установить вертикально или горизонтально. В первом варианте потребуется самостоятельная покупка шлейфа. Хватает места под массивные карты длиной до 410 мм.

Thermaltake Commander C34 TG ARGB

Поддерживаются башенные системы охлаждения до 180 мм, блоки питания длиной до 200 мм.

Thermaltake Commander C34 TG ARGB

Внутри достаточно пространства для свободного доступа ко всем компонентам. Сборка не представляет затруднений и проблем.

Итоги по Thermaltake Commander C34 TG ARGB

Золото. Выбор редакции MegaObzorThermaltake Commander C34 TG ARGB станет удачным выбором при поиске базы для сборки игровой и высокопроизводительной системы, позволяя скомпоновать красивую сборку с минимальными последующими затратами. Продуманная конструкция, защита от пыли, вентиляторы с подсветкой, широкая совместимость с компонентами, стенка из закаленного стекла.
Thermaltake Commander C34 TG ARGB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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