Обзор Thermaltake Core P90 TG (CA-1J8-00M1WN-00). Корпус с открытой конструкцией

Многие наши читатели могли видеть эффектные демо-системы, выставляемые на крупнейших выставках и привлекающее повышенное внимание окружающих. Очень часто в таких сборках предпочтение отдается шасси из серии Thermaltake Core, выполненные в открытой конструкции, позволяющей сделать акцент на установленных компонентах и открыть, не отнимая полезной площади обзора элементами самого корпуса. Не так давно в этой серии появился первый корпус треугольной формы Thermaltake Core P90 TG (CA-1J8-00M1WN-00) с возможностью вертикальной, настенной и горизонтальной установки.

Thermaltake Core P90 обзор

У нас появилась возможность изучить новинку в числе первых и поделиться опытом её эксплуатации. Корпус уже появился в российских магазинах, список предложений собрали в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется Thermaltake Core P90 TG в массивной коробке из неокрашенного картона. Её вес приближается к 20 килограммам. Внутри пара стекол зафиксированы вспененной подложкой. Комплектующие распределены по нескольким мелким коробкам.

Корпус поставляется в разборе, собрать его предлагается самому пользователю. Сам процесс подробно описан в комплектном руководстве пользователя. Помимо составных частей, доступен запас винтов крепления, пластиковые стяжки, мягкий райзер для видеокарты, динамик для платы.

Внешний вид и сборка

Основу Thermaltake Core P90 TG составляет треугольная призма из окрашенной в черный цвет стали. В отличие от классических корпусов, её стенки выступают основой для крепления компонентов.

Этот блок обладает достаточной жесткостью за счет нескольких ребер усиления. Для удобства монтажа они могут быть демонтированы. Для крепления производитель сделал выбор в пользу винтового крепления, а не клепок.

На обоих гранях предусмотрены дополнительные крепления и вырезы под кабель менеджмент. На первый взгляд разобраться в этом не так просто сразу, но опять же, достаточно изучить комплектное руководство пользователя.

Мы сборку начали с крепления блока питания. Ставится он вертикально, вентилятором наружу. Фиксируется при помощи двух рамок. Рядом предусмотрено окошко с резиновой шторкой для направления кабелей внутрь корпуса. Благодаря этому видимой остается только минимальная длина проводов.

Следующим шагом фиксируем опорные крепления под материнскую плату. В комплекте предусмотрен ключ для затягивания. Поддерживаются материнские платы форм-фактора ATX и меньше.

С обратной стороны околосокетного пространства есть большое окошко, обеспечивающее удобный монтаж охлаждения процессора.

Установить видеокарту в Thermaltake Core P90 TG можно как в привычном горизонтальном положении, подключив к материнской плате, так и вертикально. Производитель изначально предусмотрел один мягкий райзер для подключения видеокарты, исключив дополнительные траты после покупки.

Состоит блок из панели с многоразовыми заглушками и металлического основания. Вместе они дают необходимую жесткость.

Все эти компоненты ставятся на левую грань призмы. Правая выделена под элементы системы охлаждения и накопители.

На фронтальной стенке есть сразу пять посадочных мест под жесткие диски. Два из них 3.5-диски. Плюс два жестких диска можно будет спрятать внутри корпуса. В итоге получаем подсистему из семи накопителей.

На этой же грани можно установить массивный 480 мм радиатор СВО и резервуар под жидкость. В комплекте есть дополнительное основание под эти задачи.

В основном блоке Thermaltake Core P90 TG используется и внутреннее пространство корпуса. Внизу пара съемных корзин под жесткие диски с безвинтовым креплением. По центру рамка усиления, которую также можно использовать для фиксации на стену.

Крепится эта крышка при помощи шести винтов с накатанной головкой. Есть две вентиляционные решетка с пылевыми фильтрами.

Одним из финальных шагов станет установка ножек крепления. Под разные варианты расположения в комплекте идет два типа ножек, поставить можно сразу все, открыв возможность уже после сборки перебрать несколько положений и найти оптимальное. Во всех положениях корпус стоит устойчиво за счет продуманной конструкции и общего высокого веса.

Одна из граней получила набор элементов управления и разъемов. Доступны два скоростных USB 3.0, два USB 2.0, пара аудиоразъемов, кнопка включения и перезагрузки, светодиодные индикаторы.

Важной составляющей корпуса является пара тонированных закаленных стекол. Ставятся и фиксируется они на хромированные металлические трубки. Использование к тому же еще и выполненных в той же стилистике крепежных винтов, дает потрясающий визуальный эффект.

В последующем, как показал практика, эти трубки могут использоваться для переноса корпуса с места на место.

Открытая конструкция обеспечивает свободный приток к воздуха и максимальную эффективность работы систем охлаждения. Обратной стороной медали, станет необходимость чистки от пыли в ходе активной эксплуатации.

В арсенале компании есть компоненты, которые будут смотреться в этом корпусе особенно эффектно, отметить можем: THERMALTAKE FLOE RIING RGB 360 TT PREMIUM EDITION

Официальные изображения

Итоги по Thermaltake Core P90 TG

Thermaltake Core P90 TG станет отличным вариантом в тех задачах, когда требуется собрать эффектную сборку и обеспечить полный обзор установленных компонентов. Применять это шасси можно как в домашних условиях, так и в качестве демонстрационного стенда. Наиболее эффектно здесь будут смотреться компоненты с подсветкой и кастомная СВО. Производитель продумал удобство и совместимость в мельчайших деталях. Стоит учитывать, что потребуется достаточно свободного места для его установки. К минусам отнесем проблемы с пылью в ходе активной эксплуатации.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".