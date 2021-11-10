Обзор Thermaltake Divider 200 TG. Модульный корпус Micro Case

Не так давно были представлена серия корпусов Thermaltake Divider 200, включающая сразу несколько модификаций, отличающиеся типом исполнения передней панели (стекло или вентиляционная решка), а также окраской. На выбор под сборку можно будет определиться между улучшенными показателями по отводу тепла или визуальной составляющей и подобрать цвет шасси под общий сеттинг компонентов.

Комплектация

Комплект включает дополнительные противопылевые фильтры с магнитным фильтром, дополнительные боковые панели, пластиковые стяжки, ножки для блока питания, динамик, набор различных винтов, руководство пользователя.

Собрано все в коробке из неокрашенного картона. Внутри нее корпус зафиксирован в поддоны из пенопласта, на стекла нанесены транспортировочные пленки.

Внешний вид

Как и в случае с ранее протестированным Thermaltake TheDivider 500 TG Air боковые стенки у корпуса модульные. Состоят они из участков треугольной формы.

Снимается каждый из них в отдельности. Для крепления к шасси передний участок использует магниты, дальний уже с помощью винтов.

Между треугольными панелями есть зазор для дополнительного доступа воздуха. Плюс сама геометрия этого участка с выступом.

Производитель предусмотрел съемные противопылевые фильтры с магнитным креплением. Поэтому даже через эти зазоры внутрь не будет попадать пыль.

Правая стенка также состоит из двух элементов. Но оба они выполнены из металла. В центральной части вентиляционная решка с противопылевыми фильтрами.

Верхняя у него из стекла. Нанесено тонированное покрытие и рамка по периметру.

Панель управления включает раздельные аудиоразъемы, два скоростных USB, один USB-C. По периметру кнопки включения светодиодный индикатор.

Лицевая часть в этой версии из стекла. Нанесено на раму, в которой расположены вентиляционные решетки.

За ней расположен комплектный 200 мм вентилятор. И здесь также доступен съемный противопылевой фильтр. В целом в этом корпусе уделили повышено внимание защите от пыли.

Корпус Thermaltake Divider 200 TG выполнен в формате Micro Case. Общие габариты составляют 364.7 x 333.2 x 425.7 мм.

Задняя стенка скомпонована под вертикальное размещение материнской платы. Четыре заглушки под платы расширения, заглушка для трубок жидкостного охлаждения. Здесь же вентиляционная решетка под второй комплектный вентилятор, типоразмер 120 мм.

Оснащение

Размещается на четырех пластиковых ножках. Вдоль лицевой стороны противопылевой фильтр с магнитным креплением и еще одна рамка под блоком питания.Этот корпус предполагает только горизонтальное ориентирование материнской платы. Выбрать можно между mATX и mini-ITX. За счет такого расположения уменьшена высота корпуса, относительно версий с традиционным исполнением.

В районе расположения сокета вырез, упрощающий монтаж систем охлаждения с усиливающей пластиной. Поддерживаются башенные конструкции высотой до 185 мм.

Предлагаются хорошие возможности по организации водяного охлаждения. Это решения с закрытым контуром, так и кастомные решения. Под радиаторы или вентиляторы распределены рамки.

Одна на боковой грани, вторая на лицевой панели. Они съемные можно будет снимать и ставить в зависимости от типоразмера и количества вентиляторов. На боковую это 240 или 280 мм радиатора, 240 или 280 мм на фронтальную панель.

Видеокарта располагается в Thermaltake Divider 200 TG вертикально. Исполнение панели с заглушками под платы расширения, оставляет достаточный зазор для свободного доступа воздуха к системе охлаждения графического ускорителя. Поддерживаются модели до 310 мм в длину. Без радиатора и рамки на фронтальной панели до 340 мм.

Для дисковой подсистемы выделена стойка на три корзины под 3.5-дюймовые диски и еще три корзины на боковую стенку под 2.5-дюймовые диски. Стойку можно полностью демонтировать, освободив место под аксессуары и кабели. Они находятся в скрытой части и не ухудшают общий внешний вид системы.

Сборка

В корпусе собирали игровую систему для 1080p и 1440p разрешений. В основе материнская плата ASUS с типоразмером mini-ITX. Для процессора Intel Core i5-10600K выбрано башенное охлаждение.

Несмотря на преобладание стеклянных поверхностей обеспечивается эффективное движение воздуха во внутренней камере. Производительность установленной башни в сравнении со снятыми стенками заметно не изменяется. Еще раз напомним, есть продуманная защита от пыли с удобным обслуживанием.

Не было проблем с работой видеокарты Gigabyte Radeon RX 6600. Наличие или отсутствие стенки заметно не изменяло температурный режим при продолжительном нагреве.

Итоги

Стенки из стекла располагают к выбор компонентов с подсветкой, тем более сейчас найти что-то аскетичное стало проблематично. Собранная система в нем выглядит эффектно. Хорошо смотрится в сеттинге игровой комнаты при размещении на рабочем столе рядом с мониторами.Thermaltake Divider 200 TG – корпус формата mATX, рассчитанный под горизонтальную установку материнской платы и комплектуемый двумя вентиляторами (120 и 240 мм). Модульная конструкция, защита от пыли, скоростные USB на лицевой панели, поддержка жидкостных систем охлаждения, скрытый отсек под блок питания и накопители.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".