Обзор Thermaltake Divider 200 TG. Модульный корпус Micro Case

Не так давно были представлена серия корпусов Thermaltake Divider 200, включающая сразу несколько модификаций, отличающиеся типом исполнения передней панели (стекло или вентиляционная решка), а также окраской. На выбор под сборку можно будет определиться между улучшенными показателями по отводу тепла или визуальной составляющей и подобрать цвет шасси под общий сеттинг компонентов.

Thermaltake Divider 200 TG

Комплектация

Комплект включает дополнительные противопылевые фильтры с магнитным фильтром, дополнительные боковые панели, пластиковые стяжки, ножки для блока питания, динамик, набор различных винтов, руководство пользователя.

Thermaltake Divider 200 TG

Собрано все в коробке из неокрашенного картона. Внутри нее корпус зафиксирован в поддоны из пенопласта, на стекла нанесены транспортировочные пленки.

Thermaltake Divider 200 TG

Внешний вид

Как и в случае с ранее протестированным Thermaltake TheDivider 500 TG Air боковые стенки у корпуса модульные. Состоят они из участков треугольной формы.

Thermaltake Divider 200 TG

Снимается каждый из них в отдельности. Для крепления к шасси передний участок использует магниты, дальний уже с помощью винтов.

Thermaltake Divider 200 TG

Между треугольными панелями есть зазор для дополнительного доступа воздуха. Плюс сама геометрия этого участка с выступом.

Thermaltake Divider 200 TG

Производитель предусмотрел съемные противопылевые фильтры с магнитным креплением. Поэтому даже через эти зазоры внутрь не будет попадать пыль.

Thermaltake Divider 200 TG

Правая стенка также состоит из двух элементов. Но оба они выполнены из металла. В центральной части вентиляционная решка с противопылевыми фильтрами.

Thermaltake Divider 200 TG

Верхняя у него из стекла. Нанесено тонированное покрытие и рамка по периметру.

Thermaltake Divider 200 TG

Панель управления включает раздельные аудиоразъемы, два скоростных USB, один USB-C. По периметру кнопки включения светодиодный индикатор.

Thermaltake Divider 200 TG

Лицевая часть в этой версии из стекла. Нанесено на раму, в которой расположены вентиляционные решетки.

Thermaltake Divider 200 TG

За ней расположен комплектный 200 мм вентилятор. И здесь также доступен съемный противопылевой фильтр. В целом в этом корпусе уделили повышено внимание защите от пыли.

Thermaltake Divider 200 TG

Корпус Thermaltake Divider 200 TG выполнен в формате Micro Case. Общие габариты составляют 364.7 x 333.2 x 425.7 мм.

Thermaltake Divider 200 TG

Задняя стенка скомпонована под вертикальное размещение материнской платы. Четыре заглушки под платы расширения, заглушка для трубок жидкостного охлаждения. Здесь же вентиляционная решетка под второй комплектный вентилятор, типоразмер 120 мм.

Thermaltake Divider 200 TG

Размещается на четырех пластиковых ножках. Вдоль лицевой стороны противопылевой фильтр с магнитным креплением и еще одна рамка под блоком питания.

Оснащение

Этот корпус предполагает только горизонтальное ориентирование материнской платы. Выбрать можно между mATX и mini-ITX. За счет такого расположения уменьшена высота корпуса, относительно версий с традиционным исполнением.

Thermaltake Divider 200 TG

В районе расположения сокета вырез, упрощающий монтаж систем охлаждения с усиливающей пластиной. Поддерживаются башенные конструкции высотой до 185 мм.

Thermaltake Divider 200 TG

Предлагаются хорошие возможности по организации водяного охлаждения. Это решения с закрытым контуром, так и кастомные решения. Под радиаторы или вентиляторы распределены рамки.

Thermaltake Divider 200 TG

Одна на боковой грани, вторая на лицевой панели. Они съемные можно будет снимать и ставить в зависимости от типоразмера и количества вентиляторов. На боковую это 240 или 280 мм радиатора, 240 или 280 мм на фронтальную панель.

Thermaltake Divider 200 TG

Видеокарта располагается в Thermaltake Divider 200 TG вертикально. Исполнение панели с заглушками под платы расширения, оставляет достаточный зазор для свободного доступа воздуха к системе охлаждения графического ускорителя. Поддерживаются модели до 310 мм в длину. Без радиатора и рамки на фронтальной панели до 340 мм.

Thermaltake Divider 200 TG

Для дисковой подсистемы выделена стойка на три корзины под 3.5-дюймовые диски и еще три корзины на боковую стенку под 2.5-дюймовые диски. Стойку можно полностью демонтировать, освободив место под аксессуары и кабели. Они находятся в скрытой части и не ухудшают общий внешний вид системы.

Thermaltake Divider 200 TG

Сборка

В корпусе собирали игровую систему для 1080p и 1440p разрешений. В основе материнская плата ASUS с типоразмером mini-ITX. Для процессора Intel Core i5-10600K выбрано башенное охлаждение.

Thermaltake Divider 200 TG

Несмотря на преобладание стеклянных поверхностей обеспечивается эффективное движение воздуха во внутренней камере. Производительность установленной башни в сравнении со снятыми стенками заметно не изменяется. Еще раз напомним, есть продуманная защита от пыли с удобным обслуживанием.

Thermaltake Divider 200 TG

Не было проблем с работой видеокарты Gigabyte Radeon RX 6600. Наличие или отсутствие стенки заметно не изменяло температурный режим при продолжительном нагреве.

Thermaltake Divider 200 TG

Стенки из стекла располагают к выбор компонентов с подсветкой, тем более сейчас найти что-то аскетичное стало проблематично. Собранная система в нем выглядит эффектно. Хорошо смотрится в сеттинге игровой комнаты при размещении на рабочем столе рядом с мониторами.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorThermaltake Divider 200 TG – корпус формата mATX, рассчитанный под горизонтальную установку материнской платы и комплектуемый двумя вентиляторами (120 и 240 мм). Модульная конструкция, защита от пыли, скоростные USB на лицевой панели, поддержка жидкостных систем охлаждения, скрытый отсек под блок питания и накопители.
Thermaltake Divider 200 TG получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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