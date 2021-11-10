Обзор Thermaltake Divider 200 TG. Модульный корпус Micro Case

Собрано все в коробке из неокрашенного картона. Внутри нее корпус зафиксирован в поддоны из пенопласта, на стекла нанесены транспортировочные пленки.
Снимается каждый из них в отдельности. Для крепления к шасси передний участок использует магниты, дальний уже с помощью винтов.
Между треугольными панелями есть зазор для дополнительного доступа воздуха. Плюс сама геометрия этого участка с выступом.
Производитель предусмотрел съемные противопылевые фильтры с магнитным креплением. Поэтому даже через эти зазоры внутрь не будет попадать пыль.
Правая стенка также состоит из двух элементов. Но оба они выполнены из металла. В центральной части вентиляционная решка с противопылевыми фильтрами.
Верхняя у него из стекла. Нанесено тонированное покрытие и рамка по периметру.
Панель управления включает раздельные аудиоразъемы, два скоростных USB, один USB-C. По периметру кнопки включения светодиодный индикатор.
Лицевая часть в этой версии из стекла. Нанесено на раму, в которой расположены вентиляционные решетки.
За ней расположен комплектный 200 мм вентилятор. И здесь также доступен съемный противопылевой фильтр. В целом в этом корпусе уделили повышено внимание защите от пыли.
Корпус Thermaltake Divider 200 TG выполнен в формате Micro Case. Общие габариты составляют 364.7 x 333.2 x 425.7 мм.
Задняя стенка скомпонована под вертикальное размещение материнской платы. Четыре заглушки под платы расширения, заглушка для трубок жидкостного охлаждения. Здесь же вентиляционная решетка под второй комплектный вентилятор, типоразмер 120 мм.
Размещается на четырех пластиковых ножках. Вдоль лицевой стороны противопылевой фильтр с магнитным креплением и еще одна рамка под блоком питания.
В районе расположения сокета вырез, упрощающий монтаж систем охлаждения с усиливающей пластиной. Поддерживаются башенные конструкции высотой до 185 мм.
Предлагаются хорошие возможности по организации водяного охлаждения. Это решения с закрытым контуром, так и кастомные решения. Под радиаторы или вентиляторы распределены рамки.
Одна на боковой грани, вторая на лицевой панели. Они съемные можно будет снимать и ставить в зависимости от типоразмера и количества вентиляторов. На боковую это 240 или 280 мм радиатора, 240 или 280 мм на фронтальную панель.
Видеокарта располагается в Thermaltake Divider 200 TG вертикально. Исполнение панели с заглушками под платы расширения, оставляет достаточный зазор для свободного доступа воздуха к системе охлаждения графического ускорителя. Поддерживаются модели до 310 мм в длину. Без радиатора и рамки на фронтальной панели до 340 мм.
Для дисковой подсистемы выделена стойка на три корзины под 3.5-дюймовые диски и еще три корзины на боковую стенку под 2.5-дюймовые диски. Стойку можно полностью демонтировать, освободив место под аксессуары и кабели. Они находятся в скрытой части и не ухудшают общий внешний вид системы.
Несмотря на преобладание стеклянных поверхностей обеспечивается эффективное движение воздуха во внутренней камере. Производительность установленной башни в сравнении со снятыми стенками заметно не изменяется. Еще раз напомним, есть продуманная защита от пыли с удобным обслуживанием.
Не было проблем с работой видеокарты Gigabyte Radeon RX 6600. Наличие или отсутствие стенки заметно не изменяло температурный режим при продолжительном нагреве.
Стенки из стекла располагают к выбор компонентов с подсветкой, тем более сейчас найти что-то аскетичное стало проблематично. Собранная система в нем выглядит эффектно. Хорошо смотрится в сеттинге игровой комнаты при размещении на рабочем столе рядом с мониторами.