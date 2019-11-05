Обзор Thermaltake H100 TG CA-1L4-00M1WN-02 Black. Недорогой корпус со стенкой из стекла

2019-11-05, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Thermaltake H100 TG; [218]
Не так давно мы проводили тестирование корпуса Thermaltake H200 TG RGB с управляемой подсветкой и стенкой из закаленного стекла. В это же время стартовали продажи Thermaltake H100 TG со схожим внутренним оснащением. Он также получил стенку из закаленного стекла и относится к недорогому сегменту.

Thermaltake H100 TG

Мы собрали список актуальных предложений в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Thermaltake H100 TG обзор

Комплектация

Комплект включает стяжки, винты крепления, инструкцию и гарантийный талон. Собран корпус в коробке из неокрашенного картона.

Thermaltake H100 TG

Внешний вид

Доступен он только в черном варианте исполнения. В отличие от рассмотренного ранее решения, здесь классическая лицевая панель с ровными линиями и прямыми углами.

Thermaltake H100 TG

Небольшая зона со светодиодной подсветкой в нижнем углу лицевой панели. Цвет статичный – синий.

Thermaltake H100 TG

Лицевая панель выполнена из пластика с текстурированным рисунком. Справа и слева вентиляционная решетка с сеткой.

Thermaltake H100 TG

Thermaltake H100 TG основная боковая стенка выполнена из закаленного стекла. Крепится при помощи четырех накатанных винтов.

Thermaltake H100 TG

Противоположная стенка глухая, из стали. Крепится также при помощи винтов.

Thermaltake H100 TG

Большая часть площади верхней крышки представляет собой вентиляционную решетку. В этой зоне съемный пылевой фильтр с магнитным креплением.

Thermaltake H100 TG

На панели разъемов доступны два USB 3.0 разъема, аудиоразъемы, кнопка перезагрузки, светодиодные индикаторы и кнопка включения.

Thermaltake H100 TG

Снизу продольная вентиляционная решетка, обеспечивающая свободный приток воздуха к блоку питания. Стоит корпус на четырех пластиковых ножках.

Thermaltake H100 TG

Компоновка задней стенки классическая. Семь съемных заглушек под платы расширения. Зафиксирован один комплектный вентилятор.

Thermaltake H100 TG

Относится он к форм-фактору Mid-Tower. Общие габариты составляют 210x416x454 мм.

Начинка

Как и в H200 у Thermaltake H100 TG между стенкой и поддоном материнской платы есть дополнительный канал, позволяющий организовать аккуратную укладку кабелей.

Thermaltake H100 TG

Пучок кабелей здесь изначально стянуть парой липучек. По периметру есть достаточное количество ушек под стяжки.

Thermaltake H100 TG

Расположение блока питания нижнее. В этой же части скрывается корзина под 3.5-дюймовый жесткий диск. Её можно демонтировать, освободив место под укладку кабелей и дополнительные блоки управления.

Thermaltake H100 TG

Зону блока питания от основной части отделяет Г-образная крышка с окошком в районе блока питания. Вырезы для подвода кабелей без резиновых шторок.

Thermaltake H100 TG

Два 2.5-дюймовых диска устанавливаются на съемные пластинки, фиксируемые на Г-образной крышке. Съем и установка быстрые.

Thermaltake H100 TG

Дополнительно к комплектному вентилятору, пользователю доступны посадочные места под установку двух120/140 мм вентиляторов на верхнюю стенку, трех 120 или двух 140 на переднюю.

Thermaltake H100 TG

Поддерживается установка радиаторов систем водяного охлаждения. Выбор места установки между передней и верхней стенкой.

Thermaltake H100 TG

Устанавливаются материнские платы формата Mini ITX, Micro ATX и ATX. Есть окошко для удобного монтажа систем охлаждения процессора. Поддерживаются башенные системы высотой до 18 см. Видеокарты до 320 мм.

Итоги по Thermaltake H100 TG

Thermaltake H100 TG – недорогой корпус с продуманной организацией внутреннего пространство и стенкой из закаленного стекла. Небольшая зона с синей подсветкой, широкая совместимость с компонентами, поддержка радиаторов СВО, съемные пылевые фильтры, возможность аккуратной укладки кабелей. Не устроить может ограниченное количество посадочных мест под жесткие диски.

Комментарии и отзывы Thermaltake H100 TG
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