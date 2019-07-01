Обзор Thermaltake Level 20 MT ARGB (CA-1M7-00M1WN-00). Корпус с подсветкой и стеклянными стенками

Мы уже изучали ряд корпусов от Thermaltake, дополненные комплектными RGB-вентиляторами и относящиеся к недорогому сегменту, на примере сразу нескольких моделей. Сегодня героем обзора будет Thermaltake Level 20 MT ARGB (CA-1M7-00M1WN-00), получивший сразу четыре вентилятора, три из которых с подсветкой.

Thermaltake Level 20 MT ARGB обзор

Его средняя стоимость составляет 5520 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет. Список актуальных предложений в российских собран в сводной таблице.

Комплектация

Поставляется в стильно оформленной коробке с изображением корпуса и данными по его техническим характеристикам. Комплект включает необходимый набор крепежа, стяжки, кабели для синхронизации подсветки, подробную инструкцию и гарантийный талон международного образца.

Внешний вид

Относится корпус Thermaltake Level 20 MT ARGB к формату Mid Tower. Общие габариты составляют 455 × 204 × 471 мм, вес — 6,75 килограмма.

Лицевая и боковая панели полупрозрачные. Благодаря такому подходу корпус смотрится премиально.

По внешнему виду он ожидаемо повторяет рассмотренный нами ранее Thermaltake Level 20 XT Cube с двумя закругленными лицевыми панелями, окрашенными в серебристый цвет.

Основная боковая стенка, несмотря на невысокую для такого оснащения стоимость, выполнены из закаленного стекла. Снимаются сдвигом назад, крепятся при помощи винтов с накатанной головкой.Фронтальная панель также стеклянная. В нижней зоне расположен логотип производителя. За этой панелью находятся три вентилятора с подсветкой.

Есть небольшой зазор, обеспечивающий свободный приток воздуха для 120-мм вентиляторов. Сам зазор с пластиковой решеткой, предотвращающей попадание пыли.На верхней панели сгруппированы два аудиоразъема, два скоростных USB, кнопка управления подсветкой, кнопки перезагрузки и включения. Не забыли про светодиодные индикаторы активности.

Ближе к тыльной части находится вентиляционная решетка с посадочными местами под вентиляторы или радиатор жидкостной системы охлаждения. Здесь есть съемный пылевой фильтр с магнитным креплением.

Противоположная стенка из стали. Крепится также с помощью винтов с накатанной головкой. Имеется зона с вентиляционной решеткой под боковые вентиляторы.

Стоит корпус Thermaltake Level 20 MT ARGB на четырех пластиковых ножках с резиновыми накладками, предотвращающими скольжение. Зона блока питания со съемным пылевым фильтром.

Можно обратить внимание на четыре винта, крепящие стойку под жесткие диски. Так пользователь сможет её демонтировать, освободив внутреннее пространство.

Как и говорили вначале, корпус оснащен тремя RGB-вентиляторами с предустановленным контроллером. Подсветка начинает работать сразу после включения системы, с учетом подключения к линии питания.

Переключать цвета и эффекты можно с помощью кнопки на верхней панели. Выбрать будет есть из чего. Также предусмотрена возможность синхронизации работы подсветки с остальными компонентами, воспользовавшись ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync и AsRock Polychrome. Необходимые кабели есть в комплекте, со списком поддерживаемых плат можно ознакомиться на официальном сайте.

Начинка

Задняя стенка с традиционной компоновкой. В верхней части установлен 140-мм вентилятор без подсветки. Семь заглушек под платы расширения.Основная рабочая зона в Thermaltake Level 20 MT ARGB отделена от блока питания с помощью Г-образной стенки. Так не только разграничиваются воздушные потоки, но и пользователь получает возможность спрятать все лишние провода.

Часть стенки с решеткой. Есть проушины для удобного вывода интерфейсных и питающих кабелей по всему периметру проушины под стяжки.

На боковой зоне вырез, акцентирующий внимание на установленный блок питания. Место под кабели можно будет увеличить, демонтировав стойку жестких дисков.

Еще одной особенностью стала боковая вентиляционная решетка под радиатор системы жидкостного охлаждения или вентиляторы, с выдувом через стенку.

Поддерживается установка материнских плат до ATX формата включительно. Семь плат расширения с возможностью установки массивных видеокарт.

Один из SSD дисков можно будет установить на съемную корзину в основной зоне корпуса. Такая же корзина скрывается с тыльной стороны.Два жестких диска могут быть зафиксированы в стойке под диски, о которой говорили выше. Лотки в этой зоне стальные.Хорошо продумана организация воздушного охлаждения. Дополнительно к трем вентиляторам на фронтальной панели и одному на тыльной, можно поставить два вентилятора сверху и два сбоку.Отлично будут смотреться системы жидкостного охлаждения. 120 мм сзади, 360 мм спереди и 240 мм сбоку.

Данные Вентиляторы Фронтальная: 120 x 120 x 25mm Addressable RGB fan (1000rpm, 27.2 dBA) x 3

Тыльная: 120 x 120 x 25 mm fan (1000rpm, 26 dBA) x 1 Дисковая система 1 x 2.5’’(HDD Bracket); 2 x 2.5”

2 x 3.5’’ or 2.5”(HDD Cage); 1 x 2.5”(HDD Bracket) Материнские платы 6.7” x 6.7” (Mini ITX), 9.6” x 9.6” (Micro ATX), 12” x 9.6” (ATX) Башенное охлаждение 170mm Блоки питания 170mm Видеокарты 366mm

Итоги по Thermaltake Level 20 MT ARGB

Внутри достаточно свободного места для доступа к компонентам и свободному монтажу.Thermaltake Level 20 MT ARGB добротный и недорогой корпус, позволяющий собрать не только высокопроизводительную, но и красивую систему. Две стеклянные стенки, вентиляторы с настраиваемой и синхронизируемой подсветкой. Широкая совместимость с компонентами, поддержка крупных радиаторов систем жидкостного охлаждения. Не устроить могут отсутствие пылевых фильтров в ряде зон корпуса, отсутствие регулировки скорости вращения вентиляторов.