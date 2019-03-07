Обзор Thermaltake Litepower RGB 650W (230V). Недорогой блок питания с подсветкой

Сегодня мы детально изучим новую линейку блоков питания Thermaltake Litepower RGB с невысокой стоимостью, поддержкой актуальных процессоров Intel, двухлетней гарантией и RGB-подсветкой. Входят в нее модели от 450 до 650 Вт. Изучать будем на примере старшей модели в линейке Thermaltake Litepower RGB 650W.
К моменту публикации продажи уже стартовали. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
Thermaltake Litepower RGB 650W обзор
КомплектацияПоставляется блок питания в коробке из неокрашенного картона с подробной информацией по техническим характеристикам. Комплект включает винты, силовой кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.
Внешний видПо внешнему виду корпуса напоминает изученный ранее Thermaltake Smart BX1 RGB 650W. Окрашенная в черный цвет сталь с закругленными гранями.
Используется в Thermaltake Litepower RGB 650W характерная перфорация на двух стенках, обеспечивающая свободный приток и отток воздуха.
На тыльной стенке помимо гнезда под силовой кабель и механического выключателя, выведена кнопка переключения режима работы подсветки.
За подсветку отвечает 10 светодиодов, установленных в центре 120 мм вентилятора с прозрачными лопастями.
Есть семь различных цветов: белый, синий, светло-синий, желтый, фиолетовый, зеленый и красный. Плюс три режима работы: RGB-цикл, пульсация и постоянное свечение. Для работы подсветки в этом блоке питания не потребуется установка программного обеспечения и задействования разъемов на материнской плате.
Снизу у Thermaltake Litepower RGB 650W наклейка с нагрузочными характеристиками и данными по производителю и линейке.
По краям декоративные наклейки с названием, отметкой по мощности и логотипом производителя.
Кабели выходят через круглое отверстие. Только один из кабелей идет в защитной оплетке, остальные цветные. Набор разъемов включает:
- один MainPower 24 pin – 450мм,
- один ATX 12V 4+4pin – 550мм,
- два PCI-e – 600 мм,
- пять SATA,
- шесть MOLEX,
- один Floppy.
Начинка
Печатная плата черного цвета, элементы расположены свободно. Вентиляцию обеспечивает вентилятор TT-1225.
Несмотря на принадлежность к недорогому сегменту, на входе Thermaltake Litepower RGB 650W есть фильтр с X и Y-конденсаторами.
Диодный мост на алюминиевом радиатора с дополнительной гребенкой. В высоковольтной части используется конденсатор CapXon 330 мКф 420V. Есть все виды защит. Пайка аккуратная.
Тесты Thermaltake Litepower RGB 650W
КПД
|Данные
|150W
|80
|250W
|82
|350W
|83
|500W
|81
|650W
|78
Уровень напряжения на линиях
|150W
|350W
|650W
|12
|12,27
|12,01
|11,7
|5
|5.06
|5.15
|5.2
|3,33
|3.38
|3.36
|3.35