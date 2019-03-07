Обзор Thermaltake Litepower RGB 650W (230V). Недорогой блок питания с подсветкой

2019-03-07, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Thermaltake Litepower RGB 650W; [332]
Сегодня мы детально изучим новую линейку блоков питания Thermaltake Litepower RGB с невысокой стоимостью, поддержкой актуальных процессоров Intel, двухлетней гарантией и RGB-подсветкой. Входят в нее модели от 450 до 650 Вт. Изучать будем на примере старшей модели в линейке Thermaltake Litepower RGB 650W.

Thermaltake Litepower RGB 650W

К моменту публикации продажи уже стартовали. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Thermaltake Litepower RGB 650W обзор

Комплектация

Поставляется блок питания в коробке из неокрашенного картона с подробной информацией по техническим характеристикам. Комплект включает винты, силовой кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Thermaltake Litepower RGB 650W

Внешний вид

По внешнему виду корпуса напоминает изученный ранее Thermaltake Smart BX1 RGB 650W. Окрашенная в черный цвет сталь с закругленными гранями.

Thermaltake Litepower RGB 650W

Используется в Thermaltake Litepower RGB 650W характерная перфорация на двух стенках, обеспечивающая свободный приток и отток воздуха.

Thermaltake Litepower RGB 650W

На тыльной стенке помимо гнезда под силовой кабель и механического выключателя, выведена кнопка переключения режима работы подсветки.

Thermaltake Litepower RGB 650W

За подсветку отвечает 10 светодиодов, установленных в центре 120 мм вентилятора с прозрачными лопастями.

Thermaltake Litepower RGB 650W

Есть семь различных цветов: белый, синий, светло-синий, желтый, фиолетовый, зеленый и красный. Плюс три режима работы: RGB-цикл, пульсация и постоянное свечение. Для работы подсветки в этом блоке питания не потребуется установка программного обеспечения и задействования разъемов на материнской плате.

Thermaltake Litepower RGB 650W

Снизу у Thermaltake Litepower RGB 650W наклейка с нагрузочными характеристиками и данными по производителю и линейке.

Thermaltake Litepower RGB 650W

По краям декоративные наклейки с названием, отметкой по мощности и логотипом производителя.

Thermaltake Litepower RGB 650W

Кабели выходят через круглое отверстие. Только один из кабелей идет в защитной оплетке, остальные цветные. Набор разъемов включает:
  • один MainPower 24 pin – 450мм,
  • один ATX 12V 4+4pin – 550мм,
  • два PCI-e – 600 мм,
  • пять SATA,
  • шесть MOLEX,
  • один Floppy.

Начинка

Thermaltake Litepower RGB 650W

Печатная плата черного цвета, элементы расположены свободно. Вентиляцию обеспечивает вентилятор TT-1225.

Thermaltake Litepower RGB 650W

Несмотря на принадлежность к недорогому сегменту, на входе Thermaltake Litepower RGB 650W есть фильтр с X и Y-конденсаторами.

Thermaltake Litepower RGB 650W

Диодный мост на алюминиевом радиатора с дополнительной гребенкой. В высоковольтной части используется конденсатор CapXon 330 мКф 420V. Есть все виды защит. Пайка аккуратная.

Thermaltake Litepower RGB 650W

Тесты Thermaltake Litepower RGB 650W

КПД

Thermaltake Litepower RGB 650W

Данные
150W80
250W82
350W83
500W81
650W78

Уровень напряжения на линиях

Thermaltake Litepower RGB 650W

150W350W650W
1212,2712,0111,7
55.065.155.2
3,333.383.363.35

Итоги по Thermaltake Litepower RGB 650W

Thermaltake Litepower RGB 650W недорогой блок питания с достаточной мощностью для сборки системы со старшим процессором Intel/AMD и одной видеокарты. RGB-подсветка, стабильность напряжений по линиям, хороший КПД, все виды защит, аккуратный внешний вид. Не устроить может отсутствие защитной оплетки.

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Обзор Thermaltake Litepower RGB 650W (230V). Недорогой блок питания с подсветкойОбзор Thermaltake Litepower RGB 650W (230V). Недорогой блок питания с подсветкой
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