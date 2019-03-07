Обзор Thermaltake Litepower RGB 650W (230V). Недорогой блок питания с подсветкой

Сегодня мы детально изучим новую линейку блоков питания Thermaltake Litepower RGB с невысокой стоимостью, поддержкой актуальных процессоров Intel, двухлетней гарантией и RGB-подсветкой. Входят в нее модели от 450 до 650 Вт. Изучать будем на примере старшей модели в линейке Thermaltake Litepower RGB 650W.

Thermaltake Litepower RGB 650W обзор

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Комплектация

Поставляется блок питания в коробке из неокрашенного картона с подробной информацией по техническим характеристикам. Комплект включает винты, силовой кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

По внешнему виду корпуса напоминает изученный ранее Thermaltake Smart BX1 RGB 650W . Окрашенная в черный цвет сталь с закругленными гранями.

Используется в Thermaltake Litepower RGB 650W характерная перфорация на двух стенках, обеспечивающая свободный приток и отток воздуха.

На тыльной стенке помимо гнезда под силовой кабель и механического выключателя, выведена кнопка переключения режима работы подсветки.

За подсветку отвечает 10 светодиодов, установленных в центре 120 мм вентилятора с прозрачными лопастями.

Есть семь различных цветов: белый, синий, светло-синий, желтый, фиолетовый, зеленый и красный. Плюс три режима работы: RGB-цикл, пульсация и постоянное свечение. Для работы подсветки в этом блоке питания не потребуется установка программного обеспечения и задействования разъемов на материнской плате.

Снизу у Thermaltake Litepower RGB 650W наклейка с нагрузочными характеристиками и данными по производителю и линейке.

По краям декоративные наклейки с названием, отметкой по мощности и логотипом производителя.

один MainPower 24 pin – 450мм,

один ATX 12V 4+4pin – 550мм,

два PCI-e – 600 мм,

пять SATA,

шесть MOLEX,

один Floppy.

Начинка

Кабели выходят через круглое отверстие. Только один из кабелей идет в защитной оплетке, остальные цветные. Набор разъемов включает:

Печатная плата черного цвета, элементы расположены свободно. Вентиляцию обеспечивает вентилятор TT-1225.

Несмотря на принадлежность к недорогому сегменту, на входе Thermaltake Litepower RGB 650W есть фильтр с X и Y-конденсаторами.

Диодный мост на алюминиевом радиатора с дополнительной гребенкой. В высоковольтной части используется конденсатор CapXon 330 мКф 420V. Есть все виды защит. Пайка аккуратная.

Тесты Thermaltake Litepower RGB 650W

КПД

Данные 150W 80 250W 82 350W 83 500W 81 650W 78

Уровень напряжения на линиях

150W 350W 650W 12 12,27 12,01 11,7 5 5.06 5.15 5.2 3,33 3.38 3.36 3.35

Итоги по Thermaltake Litepower RGB 650W

Thermaltake Litepower RGB 650W недорогой блок питания с достаточной мощностью для сборки системы со старшим процессором Intel/AMD и одной видеокарты. RGB-подсветка, стабильность напряжений по линиям, хороший КПД, все виды защит, аккуратный внешний вид. Не устроить может отсутствие защитной оплетки.