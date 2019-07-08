Обзор Thermaltake Pure 14 ARGB Sync (CL-F080-PL14SW-A). Комплект вентиляторов с подсветкой

2019-07-08, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Thermaltake Pure 14 ARGB Sync; [197]
Не так давно мы проводили изучение и тестирование комплекта вентиляторов Thermaltake Pure Plus 12 RGB с комплектным котроллером управления. Подобные комплекты позволяют не только организовать активное охлаждение корпуса, но и заметно его преобразить визуально. В это же серии не так давно появился комплект Thermaltake Pure 14 ARGB Sync с автономным управлением и опцией синхронизации с помощью программного обеспечения материнских плат ключевых производителей.

Thermaltake Pure 14 ARGB Sync

Продажи в России уже стартовали. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в эффектно оформленной коробке с изображением вентиляторов и данными по техническим характеристикам. Комплект включает кабель питания, кабель для синхронизации подсветки, набор крепежных винтов, разветвитель для подключения вентиляторов, руководство пользователя и гарантийный талон.

Thermaltake Pure 14 ARGB Sync

Внешний вид

Thermaltake Pure 14 ARGB Sync

Корпус Thermaltake Pure 14 ARGB Sync выполнен из черного матового пластика. В конструкции используются девять полупрозрачных лопастей.

Thermaltake Pure 14 ARGB Sync

Как и в рассмотренном ранее комплекте, тут они имеют закругленную форму, оптимизирующую движение воздушного потока на фоне снижения шума.

Thermaltake Pure 14 ARGB Sync

Применен гидродинамический подшипник с высоким ресурсом службы. На крышку моторного блока нанесен логотип производителя. С внутренней стороны наклейка с техническими данными.

Thermaltake Pure 14 ARGB Sync

По периметру расположены крепежные ушки, все они с дополнительной антивибрационной накладкой. Необходимый набор винтов для монтажа уже есть в комплекте.

Thermaltake Pure 14 ARGB Sync

Вентиляторы отличает разъем подключения, он не предусматривает подключение к общему блоку управления Thermaltake. По умолчанию задействуется разветвитель, а уже он подключается к кабелю с разъемом SATA.

Thermaltake Pure 14 ARGB Sync

Управлять подсветкой, эффектами и скоростью вращения можно с помощью комплектного пульта ДУ. Такой подход избавляет от установки программного обеспечения, но и имеет свои минусы. Среди которых недоступность блока управления в закрытом корпусе.

Thermaltake Pure 14 ARGB Sync

Как альтернатива предлагается подключить вентиляторы к материнской плате с 5-вольтовым разъемом. Так уже можно будет синхронизировать поведение подсветки с другими элементами в системе.

Thermaltake Pure 14 ARGB Sync

Несколько цветов и комбинаций эффектов. Переключение между проводится кликом по кнопке. Выглядит привлекательно.

Thermaltake Pure 14 ARGB Sync

Отвечают в Thermaltake Pure 14 ARGB Sync за подсветку девять светодиодов с многоцветным свечением.

Thermaltake Pure 14 ARGB Sync

Тесты уровня шума

Thermaltake Pure Plus 12 RGB

Итоги по Thermaltake Pure 14 ARGB Sync

Thermaltake Pure 14 ARGB Sync при своей невысокой стоимости, позволяют организовать активное охлаждение корпуса или апгрейд с заменой установленных ранее вентиляторов. На фоне визуальной привлекательности они еще и продемонстрировали высокую эффективность с низким уровнем шума. Для работы этого комплекта не требуется наличия свободных разъемов на материнской плате. Отлично дополнят корпуса серии ARGB от Thermaltake.

Комментарии и отзывы Thermaltake Pure 14 ARGB Sync
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