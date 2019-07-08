Обзор Thermaltake Pure 14 ARGB Sync (CL-F080-PL14SW-A). Комплект вентиляторов с подсветкой

Не так давно мы проводили изучение и тестирование комплекта вентиляторов Thermaltake Pure Plus 12 RGB с комплектным котроллером управления. Подобные комплекты позволяют не только организовать активное охлаждение корпуса, но и заметно его преобразить визуально. В это же серии не так давно появился комплект Thermaltake Pure 14 ARGB Sync с автономным управлением и опцией синхронизации с помощью программного обеспечения материнских плат ключевых производителей.

Комплектация

Продажи в России уже стартовали. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Поставляется в эффектно оформленной коробке с изображением вентиляторов и данными по техническим характеристикам. Комплект включает кабель питания, кабель для синхронизации подсветки, набор крепежных винтов, разветвитель для подключения вентиляторов, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Корпус Thermaltake Pure 14 ARGB Sync выполнен из черного матового пластика. В конструкции используются девять полупрозрачных лопастей.

Как и в рассмотренном ранее комплекте, тут они имеют закругленную форму, оптимизирующую движение воздушного потока на фоне снижения шума.

Применен гидродинамический подшипник с высоким ресурсом службы. На крышку моторного блока нанесен логотип производителя. С внутренней стороны наклейка с техническими данными.

По периметру расположены крепежные ушки, все они с дополнительной антивибрационной накладкой. Необходимый набор винтов для монтажа уже есть в комплекте.

Вентиляторы отличает разъем подключения, он не предусматривает подключение к общему блоку управления Thermaltake. По умолчанию задействуется разветвитель, а уже он подключается к кабелю с разъемом SATA.

Управлять подсветкой, эффектами и скоростью вращения можно с помощью комплектного пульта ДУ. Такой подход избавляет от установки программного обеспечения, но и имеет свои минусы. Среди которых недоступность блока управления в закрытом корпусе.

Как альтернатива предлагается подключить вентиляторы к материнской плате с 5-вольтовым разъемом. Так уже можно будет синхронизировать поведение подсветки с другими элементами в системе.

Несколько цветов и комбинаций эффектов. Переключение между проводится кликом по кнопке. Выглядит привлекательно.

Отвечают в Thermaltake Pure 14 ARGB Sync за подсветку девять светодиодов с многоцветным свечением.

Тесты уровня шума

Итоги по Thermaltake Pure 14 ARGB Sync

Thermaltake Pure 14 ARGB Sync при своей невысокой стоимости, позволяют организовать активное охлаждение корпуса или апгрейд с заменой установленных ранее вентиляторов. На фоне визуальной привлекательности они еще и продемонстрировали высокую эффективность с низким уровнем шума. Для работы этого комплекта не требуется наличия свободных разъемов на материнской плате. Отлично дополнят корпуса серии ARGB от Thermaltake.