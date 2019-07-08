Обзор Thermaltake Pure 14 ARGB Sync (CL-F080-PL14SW-A). Комплект вентиляторов с подсветкой

Не так давно мы проводили изучение и тестирование комплекта вентиляторов Thermaltake Pure Plus 12 RGB с комплектным котроллером управления. Подобные комплекты позволяют не только организовать активное охлаждение корпуса, но и заметно его преобразить визуально. В это же серии не так давно появился комплект Thermaltake Pure 14 ARGB Sync с автономным управлением и опцией синхронизации с помощью программного обеспечения материнских плат ключевых производителей.
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КомплектацияПоставляется в эффектно оформленной коробке с изображением вентиляторов и данными по техническим характеристикам. Комплект включает кабель питания, кабель для синхронизации подсветки, набор крепежных винтов, разветвитель для подключения вентиляторов, руководство пользователя и гарантийный талон.
Внешний вид
Корпус Thermaltake Pure 14 ARGB Sync выполнен из черного матового пластика. В конструкции используются девять полупрозрачных лопастей.
Как и в рассмотренном ранее комплекте, тут они имеют закругленную форму, оптимизирующую движение воздушного потока на фоне снижения шума.
Применен гидродинамический подшипник с высоким ресурсом службы. На крышку моторного блока нанесен логотип производителя. С внутренней стороны наклейка с техническими данными.
По периметру расположены крепежные ушки, все они с дополнительной антивибрационной накладкой. Необходимый набор винтов для монтажа уже есть в комплекте.
Вентиляторы отличает разъем подключения, он не предусматривает подключение к общему блоку управления Thermaltake. По умолчанию задействуется разветвитель, а уже он подключается к кабелю с разъемом SATA.
Управлять подсветкой, эффектами и скоростью вращения можно с помощью комплектного пульта ДУ. Такой подход избавляет от установки программного обеспечения, но и имеет свои минусы. Среди которых недоступность блока управления в закрытом корпусе.
Как альтернатива предлагается подключить вентиляторы к материнской плате с 5-вольтовым разъемом. Так уже можно будет синхронизировать поведение подсветки с другими элементами в системе.
Несколько цветов и комбинаций эффектов. Переключение между проводится кликом по кнопке. Выглядит привлекательно.
Отвечают в Thermaltake Pure 14 ARGB Sync за подсветку девять светодиодов с многоцветным свечением.
Тесты уровня шума