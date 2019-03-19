Обзор вентиляторов Thermaltake Pure Plus 12 RGB 3 Pack Premium Edition (CL-F063-PL12SW-A)

В двух протестированных корпусах от Thermaltake были установлены новые RGB-вентиляторы со встроенным контроллером. Оснастить свой корпус или радиатор системы жидкостного охлаждения можно и самостоятельно, подобрав комплект самостоятельно. Сегодня мы детально рассмотрим особенности работы и проведем тестирование Thermaltake Pure Plus 12 RGB 3 Pack Premium Edition.

Thermaltake Pure Plus 12 RGB обзор

Средняя стоимость составляет 3000 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет. Список актуальных предложений собран в таблице.

Комплектация

Комплект включает три вентилятора, блок управления, кабель переходник питания, несколько наборов винтов под разные сценарии эксплуатации, кабель USB, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке с эффектным оформлением.

Внешний вид

Корпус вентиляторов Thermaltake Pure Plus 12 RGB выполнен из черного пластика. Рамка узкая.

В отличие от протестированных ранее Thermaltake Riing Trio 12 группа светодиодов находится только в основании моторного блока.

За счет того что лопасти и крышка мотора выполнены из прозрачного пластика создается эффект общей заполняющей подсветки.

На четырех пластиковых направляющих крепится основание двигателя к корпусу. В одной из них скрыт кабель подключения.

Для предотвращения передачи вибрации на корпус нанесены прорезиненные накладки на местах крепления.

Каждый из вентиляторов подключается при помощи восьмижильного кабеля с 9-пиновым коннектором.

Для работы Thermaltake Pure Plus 12 RGB потребуется использование центра управления TT Premium.

Выполнен он в виде компактной коробки с пятью разъемами под вентиляторы. Дополнительно к трем комплектным, можно будет подключить еще два устройства.

На внутренней стороне находятся переключатели для идентификации при использовании нескольких контроллеров.

Есть отдельный разъем для подключения к USB-разъему материнской платы и гнездо питания. Весь необходимый набор проводов есть в комплекте.

Софт

Эти вентиляторы поддерживаются управление при помощи программного центра TT RGB PLUS. При подключении потребовалось выбрать вентиляторы вручную.

Настройки подсветки можно распределить по пяти разным профилям. Отображается список контроллеров и общая кнопка настроек для всех поддерживаемых устройств. К моменту теста список уже включает планки оперативной памяти и материнские платы.

Тесты уровня шума

В выпадающем списке есть функция синхронизации с CHROMA. Так владельцы периферии RAZER смогут создать общий эффект в работе подсветки. Выведен список режимов работы подсветки, выбор скорости работы, яркость. Также можно выбрать цвет для девяти светодиодов в отдельности. Отображается скорость вращения и выбор режимов работы.

Итоги по Thermaltake Pure Plus 12 RGB

Thermaltake Pure Plus 12 RGB с учетом невысокой стоимости выступают удачным решением для апгрейда корпуса или системы жидкостного охлаждения. К плюсам отнесем хорошо проработанную подсветку, детализированные настройки, синхронизацию с Razer, возможность масштабирования, низкий уровень шума.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".