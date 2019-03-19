Обзор вентиляторов Thermaltake Pure Plus 12 RGB 3 Pack Premium Edition (CL-F063-PL12SW-A)

2019-03-19, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Thermaltake Pure Plus 12 RGB; [310]
В двух протестированных корпусах от Thermaltake были установлены новые RGB-вентиляторы со встроенным контроллером. Оснастить свой корпус или радиатор системы жидкостного охлаждения можно и самостоятельно, подобрав комплект самостоятельно. Сегодня мы детально рассмотрим особенности работы и проведем тестирование Thermaltake Pure Plus 12 RGB 3 Pack Premium Edition.

Thermaltake Pure Plus 12 RGB

Средняя стоимость составляет 3000 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет. Список актуальных предложений собран в таблице.

Thermaltake Pure Plus 12 RGB обзор

Комплектация

Комплект включает три вентилятора, блок управления, кабель переходник питания, несколько наборов винтов под разные сценарии эксплуатации, кабель USB, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке с эффектным оформлением.

Thermaltake Pure Plus 12 RGB

Внешний вид

Thermaltake Pure Plus 12 RGB

Корпус вентиляторов Thermaltake Pure Plus 12 RGB выполнен из черного пластика. Рамка узкая.

Thermaltake Pure Plus 12 RGB

В отличие от протестированных ранее Thermaltake Riing Trio 12 группа светодиодов находится только в основании моторного блока.

Thermaltake Pure Plus 12 RGB

За счет того что лопасти и крышка мотора выполнены из прозрачного пластика создается эффект общей заполняющей подсветки.

Thermaltake Pure Plus 12 RGB

На четырех пластиковых направляющих крепится основание двигателя к корпусу. В одной из них скрыт кабель подключения.

Thermaltake Pure Plus 12 RGB

Для предотвращения передачи вибрации на корпус нанесены прорезиненные накладки на местах крепления.

Thermaltake Pure Plus 12 RGB

Каждый из вентиляторов подключается при помощи восьмижильного кабеля с 9-пиновым коннектором.

Thermaltake Pure Plus 12 RGB

Для работы Thermaltake Pure Plus 12 RGB потребуется использование центра управления TT Premium.

Thermaltake Pure Plus 12 RGB

Выполнен он в виде компактной коробки с пятью разъемами под вентиляторы. Дополнительно к трем комплектным, можно будет подключить еще два устройства.

Thermaltake Pure Plus 12 RGB

На внутренней стороне находятся переключатели для идентификации при использовании нескольких контроллеров.

Thermaltake Pure Plus 12 RGB

Есть отдельный разъем для подключения к USB-разъему материнской платы и гнездо питания. Весь необходимый набор проводов есть в комплекте.

Thermaltake Pure Plus 12 RGB

Софт

Эти вентиляторы поддерживаются управление при помощи программного центра TT RGB PLUS. При подключении потребовалось выбрать вентиляторы вручную.

Thermaltake Pure Plus 12 RGB

Настройки подсветки можно распределить по пяти разным профилям. Отображается список контроллеров и общая кнопка настроек для всех поддерживаемых устройств. К моменту теста список уже включает планки оперативной памяти и материнские платы.

Thermaltake Pure Plus 12 RGB

В выпадающем списке есть функция синхронизации с CHROMA. Так владельцы периферии RAZER смогут создать общий эффект в работе подсветки. Выведен список режимов работы подсветки, выбор скорости работы, яркость. Также можно выбрать цвет для девяти светодиодов в отдельности. Отображается скорость вращения и выбор режимов работы.

Тесты уровня шума

Thermaltake Pure Plus 12 RGB

Итоги по Thermaltake Pure Plus 12 RGB

Золото. Выбор редакции MegaObzorThermaltake Pure Plus 12 RGB с учетом невысокой стоимости выступают удачным решением для апгрейда корпуса или системы жидкостного охлаждения. К плюсам отнесем хорошо проработанную подсветку, детализированные настройки, синхронизацию с Razer, возможность масштабирования, низкий уровень шума.
Thermaltake Pure Plus 12 RGB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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Обзор вентиляторов Thermaltake Pure Plus 12 RGB 3 Pack Premium Edition (CL-F063-PL12SW-A)Обзор вентиляторов Thermaltake Pure Plus 12 RGB 3 Pack Premium Edition (CL-F063-PL12SW-A)
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