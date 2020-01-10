Обзор Thermaltake Riing Duo 12 RGB (CL-F073-PL12SW-A). Комплект вентиляторов с двухсекционной LED подсветкой

2020-01-10, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Thermaltake Riing Duo 12 RGB; [284]
Сегодня мы детально рассмотрим комплект из трех вентиляторов Thermaltake Riing Duo 12 RGB. В этой серии в конструкции предлагается две независимые зоны многоцветной подсветки: внешняя и внутренняя. Помимо этого, есть поддержка программного обеспечения не только от Thermaltake, но и Razer, а также голосового сервиса Amazon.

Thermaltake Riing Duo 12 RGB

Набор находится в широком доступе в российских магазинах. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Thermaltake Riing Duo 12 RGB обзор

Комплектация

Собраны вентиляторы в коробке с традиционным оформлением. Производитель приводить подробную техническую информацию, позволяющую получить информацию о ключевых особенностях еще до распаковки.

Thermaltake Riing Duo 12 RGB

Комплект включает три вентилятора, блок управления, набор кабелей подключения, винты, руководство пользователя и гарантийный талон.

Thermaltake Riing Duo 12 RGB

Внешний вид

Как и ранее для подключения Thermaltake Riing Duo 12 RGB используют 9-вольтовый разъем. Он применяется в большинстве вентиляторов и компонентов с подсветкой этого производителя. Сам кабель с защитной тканевой оплеткой.

Thermaltake Riing Duo 12 RGB

К комплектному блоку можно подключить до пяти устройств. Выполнен блок в виде компактной коробки с логотипом на крышке. Помимо разъем выведены порты для подачи питания, подключения к ПК и синхронизации. Сами блоки управления могут подключаться группами. Так упрощается общее подключение всех компонентов.

Thermaltake Riing Duo 12 RGB

Вентиляторы выполнены в узнаваемом дизайне с черной рамкой и белыми лопастями. Внешние поверхности матовые.

Thermaltake Riing Duo 12 RGB

Места крепления с резиновыми уплотнителями, гасящими вибрацию. Расположены они с двух сторон корпуса.

Thermaltake Riing Duo 12 RGB

Двигатель с гидродинамическим подшипником зафиксирован на четырех направляющих. На его крышку нанесена наклейка с логотипом производителя.

Thermaltake Riing Duo 12 RGB

Скорость вращения Thermaltake Riing Duo 12 RGB регулируется в диапазоне от 500 до 1500 оборотов в минуту.

Thermaltake Riing Duo 12 RGB

По всему периметру корпуса размещена круглая вставка из матового пластика. Она во время работы подсвечивается. За это тут отвечает двенадцать светодиодов.

Thermaltake Riing Duo 12 RGB

Еще шесть светодиодов находятся в центральной части. Суммарно в каждом вентиляторе 18 светодиодов, каждый из которых может быть настроен отдельно.

Thermaltake Riing Duo 12 RGB

В рабочем состоянии выглядят вентиляторы эффектно. В корпусе они станут одним из ключевых элементов привлекающий внимание.

Thermaltake Riing Duo 12 RGB

Софт

Для детального управления подсветкой и режимами работы потребуется установка программы TT RGB Plus. В ней выводится группа подключенных устройств. Выбирается тип подключенного вентилятора или компонента.

Thermaltake Riing Duo 12 RGB

По вентиляторам Thermaltake Riing Duo 12 RGB можно настроить две группы светодиодов, а также каждый из них в отдельности. Предлагаются эффекты подсветки, скорость и дополнительные параметры.

Thermaltake Riing Duo 12 RGB

Задается яркость. Три режима по скорости вращения: тихий, ручной и производительный. Отсюда же в выпадающем списке можно включить синхронизацию с RAZER СHROMA. После этого подсветка будет работать в такт с периферией. Есть утилита для управления с экрана смартфона.

Thermaltake Riing Duo 12 RGB

Тест уровня шума

Thermaltake Riing Duo 12 RGB

Итоги по Thermaltake Riing Duo 12 RGB

Золото. Выбор редакции MegaObzorThermaltake Riing Duo 12 RGB – станут правильным выбором для тех кто находится в поиске эффективных и тихих вентиляторов в корпуса с прозрачной стенкой. На момент начала 2020 года эта одна из самых привлекательных и правильных реализация подсветки в корпусных вентиляторах. Рассматривать эти вентиляторы можно и для фиксации на радиаторах систем жидкостного охлаждения.
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Комментарии и отзывы Thermaltake Riing Duo 12 RGB
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Обзор Thermaltake Riing Duo 12 RGB (CL-F073-PL12SW-A). Комплект вентиляторов с двухсекционной LED подсветкойОбзор Thermaltake Riing Duo 12 RGB (CL-F073-PL12SW-A). Комплект вентиляторов с двухсекционной LED подсветкой
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