Обзор Thermaltake Riing Duo 12 RGB (CL-F073-PL12SW-A). Комплект вентиляторов с двухсекционной LED подсветкой

Сегодня мы детально рассмотрим комплект из трех вентиляторов Thermaltake Riing Duo 12 RGB. В этой серии в конструкции предлагается две независимые зоны многоцветной подсветки: внешняя и внутренняя. Помимо этого, есть поддержка программного обеспечения не только от Thermaltake, но и Razer, а также голосового сервиса Amazon.

Thermaltake Riing Duo 12 RGB обзор

Набор находится в широком доступе в российских магазинах. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Собраны вентиляторы в коробке с традиционным оформлением. Производитель приводить подробную техническую информацию, позволяющую получить информацию о ключевых особенностях еще до распаковки.

Комплект включает три вентилятора, блок управления, набор кабелей подключения, винты, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Как и ранее для подключения Thermaltake Riing Duo 12 RGB используют 9-вольтовый разъем. Он применяется в большинстве вентиляторов и компонентов с подсветкой этого производителя. Сам кабель с защитной тканевой оплеткой.

К комплектному блоку можно подключить до пяти устройств. Выполнен блок в виде компактной коробки с логотипом на крышке. Помимо разъем выведены порты для подачи питания, подключения к ПК и синхронизации. Сами блоки управления могут подключаться группами. Так упрощается общее подключение всех компонентов.

Вентиляторы выполнены в узнаваемом дизайне с черной рамкой и белыми лопастями. Внешние поверхности матовые.

Места крепления с резиновыми уплотнителями, гасящими вибрацию. Расположены они с двух сторон корпуса.

Двигатель с гидродинамическим подшипником зафиксирован на четырех направляющих. На его крышку нанесена наклейка с логотипом производителя.

Скорость вращения Thermaltake Riing Duo 12 RGB регулируется в диапазоне от 500 до 1500 оборотов в минуту.

По всему периметру корпуса размещена круглая вставка из матового пластика. Она во время работы подсвечивается. За это тут отвечает двенадцать светодиодов.

Еще шесть светодиодов находятся в центральной части. Суммарно в каждом вентиляторе 18 светодиодов, каждый из которых может быть настроен отдельно.

В рабочем состоянии выглядят вентиляторы эффектно. В корпусе они станут одним из ключевых элементов привлекающий внимание.

Софт

Для детального управления подсветкой и режимами работы потребуется установка программы TT RGB Plus. В ней выводится группа подключенных устройств. Выбирается тип подключенного вентилятора или компонента.

По вентиляторам Thermaltake Riing Duo 12 RGB можно настроить две группы светодиодов, а также каждый из них в отдельности. Предлагаются эффекты подсветки, скорость и дополнительные параметры.

Задается яркость. Три режима по скорости вращения: тихий, ручной и производительный. Отсюда же в выпадающем списке можно включить синхронизацию с RAZER СHROMA. После этого подсветка будет работать в такт с периферией. Есть утилита для управления с экрана смартфона.

Тест уровня шума

Итоги по Thermaltake Riing Duo 12 RGB

Thermaltake Riing Duo 12 RGB – станут правильным выбором для тех кто находится в поиске эффективных и тихих вентиляторов в корпуса с прозрачной стенкой. На момент начала 2020 года эта одна из самых привлекательных и правильных реализация подсветки в корпусных вентиляторах. Рассматривать эти вентиляторы можно и для фиксации на радиаторах систем жидкостного охлаждения.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".